Bayer przygotowany do sezonu 2021 – nowości w ofercie

Nowo opracowany system insektycydowy do stosowania w rzepaku oraz ziemniaku, nowy program ochrony fungicydowej zbóż oraz liczne zmiany rejestracyjne produktów ogrodniczych – to propozycje firmy Bayer na zbliżający się wielkimi krokami sezon 2021.

Antoine Bernet szef działu Crop Science w Bayer dla Polski, Krajów Bałtyckich, Czech i Słowacj Fot. materiały prasowe

- Jednym z największych wyzwań rolnictwa to zmiany klimatycznie oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Wszystkie opracowane rozwiązania muszą iść w parze z zrównoważonym rozwojem. Jest zatem wielka potrzeba aby inwestować w rolnictwo, aby dawać rolnikom innowacje, aby pomagać im produkować zdrową żywność, przy dysponowaniu mniejszej ilości zasobów naturalnych. I w tym kierunku działa Bayer – mówił podczas wczorajszej konferencji prasowej Antoine Bernet szef działu Crop Science w Bayer dla Polski, Krajów Bałtyckich, Czech i Słowacji.

Firma także globalnie wyznaczyła sobie ambitne cele i zobowiązania, które planuje zrealizować do roku 2030. Intensywnie pracuje nad dostarczeniem rozwiązań, które pozwolą na:

• zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z pól na kg upraw o 30 proc.

• zmniejszenie oddziaływanie upraw na środowisko o 30 proc.

• umożliwienie drobnym rolnikom dostępu do zrównoważonych rozwiązań (>100mln beneficjentów).

- Koncentrujemy się na trzech obszarach czyli: nasiennictwie, ochronie roślin oraz cyfryzacji rolnictwa. Co roku inwestujemy ponad 2 mld euro w badania i rozwój, po to żeby nasze laboratoria mogły pracować pełną parą, by mogły dostarczać rolnikom konkretne dopasowane do ich potrzeb rozwiązania – mówił w swoim wystąpieniu Antoine Bernet.

Szef działu podkreślał, że nadrzędną misją firmy Bayer jest propagowanie rolnictwa zrównoważonego. Przypomniał o akcji Bayer Froward Farming, która również jest realizowana w naszym kraju od października 2020r. Wspomniał także o nowym logo akcji "Grunt do bezpieczeństwo", której nazwa teraz będzie brzmiała „Grunt to zrównoważenie”.

-Cieszymy się, że w każdym kolejnym roku jako Crop Science Bayer możemy zaoferować innowacje wspierające potencjał rolników w kluczowych dla polskiego rolnictwa segmentach produkcji rolniczej. Firma Bayer w ostatnich 5 latach wprowadziła na rynek 23 nowe produkty i nowe formulacje. W tym roku na rynek dostarczy dwa nowe rozwiązania: Input Triple oraz system insektycydowy D-Act; – podkreśla Iwona Krych-Stec, Head of Marketing Crop Science, Bayer Polska

Input Triple w programie ochrony zbóż

Input Triple to nowy fungicyd do stosowania w zbożach przeciwko patogenom chorobotwórczym. Będzie on dostępny w segmencie premimum, czyli skierowany do rolników pragnących uzyskiwać jak najlepsze rezultaty ochrony oraz wysokie plony zbóż.

Polecany szczególnie w programie ochrony do zabiegu T-1, we wszystkich gatunkach zbóż kłosowych. Input Triple to połączenie aż trzech substancji należących do trzech różnych grup chemicznych (wg klasyfikacji FRAC). Zawiera 160 g/l protiokonazolu (grupa 3), 200 g/l spiroksaminy (grupa 5) oraz 40 g/l proquinazidu (grupa 13). Zapewnia ochronę przeciwko chorobom wczesnego rozwoju roślin.

Chroni zboża przed łamliwością podstawy źdźbła oraz wyjątkowo skutecznie działa na mączniaka prawdziwego, zwalczając go interwencyjnie oraz zapobiegawczo. Działanie mączniakobójcze zapewnia głównie proquinazid. Wykazuje także wysoką skuteczność przeciwko septoriozom.

Dariusz Szymański, Bayer Crop Science Fot. materiały prasowe

-Rejestracyjna dawka produktu to 1,25 l/ha. W programach ochrony zbóż rekomendujemy nieco niżą dawkę 1,0 l/ha. Warto zwrócić uwagę, że etykieta środka daje możliwości zwalczania szerokiego spektrum chorób w różnych terminach (BBCH 30-49). Fungicyd spełnia wymogi rolnictwa zrównoważonego i strategii antyodpornościowej.

-Istotnym atutem Input Triple jest formulacja „Leafshield”, która dodatkowo zwiększa moc działania środka i zapewnia możliwość zastosowania w mniej korzystnych warunkach atmosferycznych – mówił podczas konferencji Dariusz Szymański z Bayer Crop Science.

Input Triple rekomendowany jest w programie ochrony wspólnie z Ascra Xpro (wprowadzonym na polski rynek w roku 2020), a rekomendowany do zabiegu T-2.

Nowy program insektycydowy w rzepaku

Liczba substancji czynnych dynamicznie się kurczy. Z powodu wycofania tiachloprydu firma traci, ważny insektycyd jakim jest Proteus 110 OD. W tym sezonie dotkliwie to już odczują producenci rzepaku. Nadal jednak do dyspozycji są substancje czynne z różnych grup chemicznych i o różnym mechanizmie działania. W tej sytuacji kluczowe znaczenie odgrywać będzie ustalenie odpowiedniej strategii, tak by z jednej strony zabiegi okazywały się skuteczne, a z drugiej nie sprzyjały szerzeniu się zjawisku nabywania odporności na nie przez szkodniki.

Na nowy sezon Bayer przygotował technologię insektycydową D-ACT. Zawiera ona 2 produkty Decis Mega i Kestrel.

Komponenty technologii D-ACT:

Decis Mega zawiera deltametrynę z grupy pyretroidów. Preparat ma szybkie działanie „uderzeniowe”, skutecznie redukuje populacje szkodników gryzących i kłująco-ssących, oddziałując na układ nerwowy insektów. Na szkodniki działa kontaktowo i żołądkowo, z kolei na roślinie wykazuje działanie powierzchniowe. Z tego względu bardzo ważna jest dokładność zabiegu i pełne pokrycie roślin w czasie oprysku. Decis Mega najlepiej działa w niższych temperaturach, poniżej 20 st.C, gdy jeszcze jest zbyt zimno na pełne działanie substancji systemicznych. Po Decis Mega warto więc sięgnąć jesienią lub wczesną wiosną; w cieplejszym okresie zabiegi należy wykonywać późnym wieczorem.

Kestrel oparty o acetamipryd. Działa powierzchniowo, wgłębnie i układowo, co umożliwia stosowanie środka przeciwko stadiom szkodników żerujących wewnątrz i na zewnątrz łodyg, pędów i liści. Wewnątrz rośliny preparat utrzymuje aktywność dłużej niż na powierzchni. Z kolei działanie na owady (kontaktowe i żołądkowe) trwa około 10 dni, w zależności od gatunku i fazy rozwojowej szkodnika. Acetamipryd wykazuje się niską toksycznością dla pszczoły miodnej, co pozwala na przeprowadzanie zabiegów chemicznych nawet podczas kwitnienia rzepaku, po oblocie pszczół w godzinach wieczornych, zawsze zgodnie z etykietą.

Dorota Muszyńska, Bayer Crop Science Fot. materiały prasowe

-W oparciu o wyniki doświadczeń rekomendujemy do wiosennej ochrony rzepaku właśnie technologię D-ACT. Wczesną wiosną, tuż po pojawieniu się chowacza brukwiaczka można wykonać zabieg Decisem Mega. W okresie późniejszym, obejmującym chowacze łodygowe i słodyszka rzepakowego, polecamy mieszaninę Decis Mega z Kestrelem. Preparat Kestrel można zastosować również w okresie późniejszym, w celu zwalczenia szkodników łuszczynowych. Jego dłuższe i systemiczna działanie pozwoli między innymi na zwalczenie chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika – mówiła podczas spotkania Dorota Muszyńska, Bayer Crop Science.

Technologia D-ACT będzie dostępna w gotowych zestawach dostosowanych dla większych (od 6-10 ha)i mniejszych powierzchni upraw. Oprócz rzepaku można ją stosować również w ochronie przed szkodnikami ziemniaka oraz jabłoni.

Nowe rozszerzenia rejestracyjne w ogrodnictwie

W sezonie 2020 Bayer uzyskał wiele rozszerzeń rejestracyjnych produktów stosowanych głównie w uprawach ogrodniczych. O zmianach w etykietach informował podczas konferencji Radosław Suchorzewski, Bayer Crop Science.

Radosław Suchorzewski Bayer Crop Science Fot. materiał prasowe

Rozszerzono etykietę rejestracyjną preparatu Movento 100 SC o możliwość stosowania w następujących uprawach: jak borówka wysoka: (mszyce, czerwce, szpeciel pączkowy borówki, pryszczarek borówkowiec) oraz agrest, aronię, jagodę kamczacką (mszyce, czerwce, przędziorki).

Nawe zastosowania ma także preparat Serenade ASO. Jest to preparat bakteriobójczy/statyczny i grzybobójczy zawierający bakterię Bacillus subtilis szczep QST 713 o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego

w aplikacji nalistnej oraz doglebowej. Nowe zastosowania obejmują: jabłoń (zaraza ogniowa), rzepak: (zgnilizna twardzikowa), ziemniak (rizoktonioza ziemniaka).

Rozszerzenie rejestracyjne uzyskał także biologiczny insektycyd oraz akarycyd Fitter. Zawiera on w swoim składzie nienasycone kwasy karboksylowe uzyskane z oliwy z oliwek.

Nowe zastosowania insektycydu Fitter to borówka, malina, truskawka, porzeczki, agrest, aronia, jagoda kamczacka (mszyce, przędziorki), wiśnia, czereśnia, śliwa, grusza (mszyce, przędziorki), kapusta głowiasta, kalafior, brokuł pekińska, pak-czoi, jarmuż, kalarepa (mszyce, mączliki), ogórek, cukinia, kabaczek, patison (mszyce), marchew, pietruszka (mszyce), melon, kawon, dynia – różne gatunki (mszyce). Zastosowanie to obejmuje uprawy w gruncie i pod osłonami.