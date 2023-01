Nazwy produktów ujawniono podczas konferencji prasowej firmy, która odbyła się 17 stycznia 2023 r. w Warszawie. Zaprezentowano dokładnie produkty do ochrony przed szkodnikami w rzepaku, fungicydy i herbicyd w zbożach.

Bayer wprowadza na rynek nowy insektycyd do ochrony rzepaku przed szkodnikami.

Firma szykuje ekonomiczną ochronę fungicydową zbóż.

Na jesieni ma pojawić się na półkach herbicyd zbożowy.

Konferencję prowadziła Aleksandra Mrowiec, Communications Business Partner Crop Science CEE w Bayer. Najpierw swoją prezentację wygłosił Antoine Bernet, szef Crop Science w Bayer na Polskę, Kraje Bałtyckie, Czechy i Słowację, który zaznaczył, że wchodzimy w nową erę zmian. A wizja zrównoważenia w ofercie firmy Bayer to m.in. skuteczna ochrona przed szkodnikami, wysoka wydajność w ochronie przed grzybami i nowy mechanizm w zintegrowanym zarządzaniu chwastami. Tym samym zapowiedział on wprowadzenie nowości produktowych firmy.

- 2023 rok to dla polskiego rolnictwa szereg wyzwań związanych z postępującymi zmianami w przepisach europejskich, nową WPR, wzrostem cen środków produkcji czy inflacją. Dziś – nawet bardziej niż w przeszłości – rolnicy muszą produkować więcej zużywając mniej. W Bayer wierzymy, że transformacja w stronę rolnictwa zrównoważonego jest odpowiedzią na te wyzwania i w tym kierunku wspieramy rolników. Dostarczamy nowe odmiany roślin, nowoczesne rozwiązania w ochronie roślin, wspierane przez rozwiązania cyfrowe, które pozwalają zoptymalizować nakłady finansowe, zapewniając zysk ekonomiczny gospodarstwa – powiedział na spotkaniu Antoine Bernet.

Nowy insektycyd w rzepaku

Następnie Dorota Muszyńska zaprezentowała jak zmienił się rynek insektycydów w uprawie rzepaku i jak bardzo legislacja europejska ogranicza paletę środków w tej grupie. Preparaty według danych Kynetec podzieliła na niebieski kolor (oparte o acetamipryd), pomarańczowe (pyretroidy) i żółte (mieszanka acetamipryd z pyretroidem). Szary kolor to inne substancje czynne.

- Według badań prawie 60 proc. ha w roku 2020 to były zastosowania tych produktów acetamipryd i pyretroidem, natomiast jeszcze ponad 40 proc. to była cała masa różnych substancji aktywnych, należących do różnych grup chemicznych, które pozwalały na zbudowanie sekwencji i strategii ochrony przed szkodnikami. Jak to wyglądało w 2022 r.? Okazuje się, że strefa w różnorodności się bardzo zmniejszyła. I tylko na 10 proc. hektarów można było zastosować coś innego niż pyretroidy i acetamipryd – powiedziała Muszyńska.

Slajd z konferencji

Jednocześnie zaprezentowała pierwszą z tegorocznych nowości firmy. Konkretnie preparat Sivanto Energy w formie koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej (EC, który działa na szkodniki kontaktowo i żołądkowo, a w roślinie działa powierzchniowo i systemicznie.

Sivanto Energy zawiera dwie substancje czynne, co ważne o różnym mechanizmie działania. Pierwsza to flupyradifuron (grupa IRAC 4D, grupy butenolidów), która po raz pierwszy została zastosowana do nalistnej ochrony upraw polowych, oraz druga, znana deltametryna (grupa IRAC 3A, z grupy pyretroidów).

Preparat jest zarejestrowany w uprawie rzepaku ozimego i jarego, a można nią zwalczać takie szkodniki jak: chowacz czterozębny i brukwiaczek, słodyszek rzepakowy oraz szkodniki łuszczynowe: chowacz podobnik i pryszczarek kapustnik. Ma też zastosowanie małoobszarowe w gorczycy i rzepaku jarym.

Jak podkreśliła Muszyńska, Sivanto Energy można stosować maksymalnie dwa razy w sezonie, jednak nie kolejno po sobie.

Slajd z konferencji

Rolnik liczy pieniądze

W obecnych czasach rolnicy zwracają uwagę również, albo też przede wszystkim, na koszty uprawy. Ale ich oczekiwania nie spadają, wprost przeciwnie. Jak wyliczał Dariusz Szymański, dzisiejszy farmer szuka kompleksowych i skutecznych rozwiązań, które będą łatwe w stosowaniu, bezpieczne i dające dochodowość z uprawy. Takim rozwiązaniem, jak zaznaczył przedstawiciel firmy, są dwa nowe fungicydy w ofercie wiosennej Bayer, które mają pomóc plantatorom zbóż uzyskać zdrowy i wysoki plon.

Delaro Forte, pierwszy z nich, to następca dobrze znanego Delaro 325 SC. Nowy produkt otrzymał dodatkową substancję czynną, spiroksaminę, zwalczającą interwencyjnie mączniaka prawdziwego.

Delaro Forte posiada zatem trzy substancje czynne: protiokonazol 93,3 g/l, trifloksystrobina 80 g/l i spiroksamina 107 g/l. Zarejestrowany jest we wszystkim zbożach kłosowych, z wyjątkiem owsa.

Firma Bayer w ekonomicznym programie ochrony poleca go do pierwszego zabiegu T1, w którym środek zabezpiecza przed łamliwością podstawy źdźbła, mączniakiem prawdziwym oraz septoriozami.

Drugi nowy fungicyd od Bayer to Cayunis, nie zawierający azolu. Opiera się on na trzech substancjach czynnych: biksafen 75 g/l, trifloksystrobinę 100 g/l i spiroksaminę 150 g/l i cechuje szerokim zakresem stosowania, a także elastycznością terminów.

Szymański przedstawił też wyliczenia, ile konkretnie kosztuje podanie tych środków. I obliczył, jak to widać na slajdzie poniżej, zysk który wyniósł 1125 zł/ha, przy cenie pszenicy na poziomie 1340 zł/t. Średni przyrost plonu wyliczył na 1,114 t/ha.

Slajd z konferencji

Na trudne chwasty

Michał Krysiak przedstawił z kolei ostatnią z zapowiadanych na konferencji nowości pestycydowych. Jesienią ma pojawić się herbicyd Mateno Duo o ciekawym mechanizmie działania. Preparat zawiera dwie substancje czynne: dobrze znanym diflufenikanie oraz nowej substancji w ochronie zbóż: aklonifenie.

Jak wyjaśnił dr Krysiak, mechanizm działania aklonifenu polega na blokowaniu syntezy plastochinonu, w związku z czym zakłócany jest proces fotosyntezy w roślinie. - To jedyna na rynku substancja o tym mechanizmie działania, dlatego też z jej udziałem można zwalczać chwasty, które uodporniły się – na inhibitory ALS czy inhibitory ACCazy. To czyni Mateno Duo skutecznym narzędziem w rękach rolnika zarówno w profilaktyce, jak i zwalczaniu już powstałych biotypów chwastów odpornych – podkreślała firma.

Slajd z konferencji

Nowe odmiany cebuli Seminis

Podczas konferencji przedstawiono też nowe odmiany cebuli marki Seminis. Pierwszą z nich jest Saddleback – mieszaniec w typie amerykańskim, który łączy wczesność, pozwalającą na szybką sprzedaż gotowego produktu już w sierpniu, oraz bardzo dobrej jakości łuskę handlową jak na taki typ cebuli, dzięki czemu możliwe jest przechowywanie tej odmiany do marca.

Druga odmiana to Lovito (SVDN1416) - krzyżówka rijnsburgera oraz typu amerykańskiego: bardzo wczesna odmiana z przeznaczeniem na obieranie lub sprzedaż na świeży rynek, którą jednocześnie można przechowywać do końca lutego.

Trzecia nowość firmy to Tucannon - nowość w typie hiszpańskim, która charakteryzuje się wysokim plonem i dużymi zgrubieniami, co jest bardzo istotne w produkcji cebuli na obieranie. Jej wczesność pozwala na szybszy zbiór, a wysoka zdrowotność szczypioru jest bardzo poszukiwana przez producentów.