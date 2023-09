Holger Pfeiffer zastąpił Markusa Baltzera, który po ponad 40 latach pracy dla firmy Bayer postanowił realizować się w ramach własnej działalności gospodarczej.

Pfeiffer jest menedżerem z ogromnym doświadczeniem, również międzynarodowym. Od 17 lat rozwija karierę w sektorze farmaceutycznym. 13 lat temu dołączył do firmy Bayer, w której pełnił szereg funkcji kierowniczych w obszarach onkologii oraz market access. Ostatnio zajmował stanowisko wiceprezesa Cluster Division Head Oncology w regionie EMEA2, obejmującym 41 rynków z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Jako prezes firmy Bayer oraz szef dywizji Pharmaceuticals Pfeiffer chce skupić się na rozwijaniu firmy oraz wprowadzaniu innowacji za pośrednictwem zróżnicowanych i elastycznych zespołów.

- Jestem pod wrażeniem regionu, do którego przyjeżdżam. Doświadczyłem już jak dynamiczni są tu ludzie, jak i całe otoczenie w Europie Środkowo-Wschodniej – mówi Holger Pfeiffer - Jestem przekonany, że przyszłość firmy Bayer rysuje się w jasnych barwach. Myśląc o inwestycjach firmy w obszarze Life Science jestem przekonany, że zaowocują one innowacjami dla rolnictwa, farmacji oraz samoleczenia. Cieszę się, że mogę realizować misję naszej firmy „Health for all, hunger for none".