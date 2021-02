Bayer zaangażowany jest w rozwój wielu innowacji

W poniedziałek odbyła się kolejna debata zorganizowana przez firmę Bayer w ramach Programu „Future of Farming Dialogue”. Tym razem dyskutowano o możliwościach wykorzystywania najnowszych technologii rolniczych do rozwiązania najpilniejszych problemów w rolnictwie.

Dyskusję moderował Bob Reiter, dyrektor ds. badań i rozwoju Bayer Crop Science. Podsumował on współpracę pomiędzy Bayer i innymi partnerami. Perspektywę innowacji oraz najnowszych rozwiązań, które zagwarantują stabilną przyszłość rolnictwa, omawiali również prezesi i dyrektorzy generalni firm Pairwise, Rantizo i Oerth Bio.

-Zaangażowani jesteśmy w rozwój modelu otwartych innowacji. Ta strategia badawczo-rozwojowa pozwala nam jednoczyć siły z partnerami różnej wielkości – od start-upów i podmiotów działających na szeroką skalę po instytucje akademickie i organizacje biznesowe o ugruntowanej pozycji – przedkreślał Bob Reiter. – Chcemy aktywnie poszukiwać nowych kreatywnych pomysłów w całym ekosystemie innowacji. To nie tylko dynamizuje zmiany w myśleniu, ale też wspiera dzisiejsze rolnictwo, pozwalając jednocześnie kształtować jego model dla przyszłości – kontynuował.

Inwestycje w projekty edycji genów przyczyniają się do rozwoju rolnictwa poprzez poprawę jakości żywności, zwiększenie plonów i lepsze odżywianie roślin

Edycja genów jest kluczem dla poszukiwania lepszych rozwiązań i większych możliwości wyboru dla rolników i konsumentów na całym świecie. Dzięki współpracy badawczo-rozwojowej z Pairwise, Broad Institute i innymi wyspecjalizowanymi podmiotami, Bayer uzyskuje dostęp do narzędzi edycji genomu. Z perspektywy wiedzy o roślinach uprawnych oznacza to przełom w poprawie wydajności i łatwiejszego zbierania plonów.

– Takie narzędzia, jak edycja genów podsuwają nowe rozwiązania w obliczu wyzwań związanych z żywnością, przed którymi stoją zarówno producenci, jak i konsumenci – podkreślił dyrektor generalny Pairwise, Tom Adams. – Dzięki partnerstwu z Bayer spółka Pairwise rozwija rozwiązania, które przyspieszą rozwój innowacji i przyniosą bardziej wyraziste modyfikacje w sposobie upraw i zbiorze żywności.

Współpraca badawcza Bayer z francuską spółką biotechnologiczną Meiogenix przyspieszy rozwój autorskich technologii uprawy roślin i zastosowania edycji genomu. Zastrzeżone technologie Meiogenix wykorzystywane są w procesach wymiany regionów genomowych między chromosomami komórek roślinnych podczas mejozy – naturalnego procesu, który odpowiada za różnorodność genetyczną w uprawach. Współpraca ta ma wielki potencjał – może zaowocować bardzo potrzebnymi ulepszeniami w zakresie zdrowia roślin i wartości odżywczych upraw. W efekcie rolnicy będą mogli wydajniej i w sposób bardziej zrównoważony uprawiać ulepszone odmiany roślin, które zapewnią konsumentom pożądane rodzaje żywności.

Program Leaps by Bayer i realizowane w jego ramach inwestycje (na przykład wkład w spółkę Rantizo) mają na celu udoskonalenie precyzyjnej aplikacji środków ochrony roślin z powietrza przy jednoczesnym zmniejszeniu gęstości gleby. Zastosowanie odpowiedniej ilości ŚOR pozwala na zmniejszenie ilości stosowanych substancji oraz redukcję emisji dwutlenku węgla w porównaniu z tradycyjnymi opryskami. Proces ten jest korzystniejszy dla upraw, dla gleby, korzystniejszy także z perspektywy rolników. Efekt: bardziej zrównoważone dostawy żywności. Dzięki najnowszej transzy inwestycyjnej, sfinansowanej w ramach Leaps by Bayer, spółka Rantizo planuje wdrożyć takie rozwiązania, które wesprą jeszcze większą liczbę gospodarstw rolnych poprzez ekspansję na kolejne obszary geograficzne.

– Przyszłość rolnictwa już nadeszła – deklaruje Michael Ott, dyrektor generalny Rantizo. – Współ-praca z Bayer i innymi podmiotami zapewni nam wszystkim innowacyjne produkty i usługi obliczone na optymalne wyniki – podkreśla. – Zautomatyzowane opryski z rolniczych dronów, jakimi się zajmujemy, wykorzystują precyzyjne dane, które z kolei uwzględniają lokalną charakterystykę upraw, a następnie dostarczają odpowiednie substancje dokładnie tam i tylko tam, gdzie są potrzebne. Tak rozumiemy zrównoważony rozwój, który pozwala nam zmniejszyć wpływ rolnictwa na środowisko naturalne.

Oprócz realizacji własnych inwestycji w badania i rozwój, Bayer współpracuje ze spółką Targenomix. Jest to start-up, który wykorzystuje narzędzia genomiczne do identyfikacji nowych sposobów działania środków ochrony roślin, oddziałujących na zwalczanie chwastów w uprawach. Poprzez opracowywanie kodów kandydatów na nowoczesne środki tego typu, specjaliści Targenomix identyfikują dokładnie te cząsteczki, które mają największy potencjał z perpektywy produkcji rolnej pomimo dynamiki licznych zmiennych, takich jak na przykład zmiany klimatyczne i odporność chwastów. Targenomix pochwalić się może licznymi sukcesami po części dzięki zasobom Bayer – udostępnionemu know-how z dziedziny chemii, infrastrukturze laboratoryjnej i niezawodnej procedurze badań przesiewowych.

Program Leaps by Bayer zaowocował też utworzeniem spółki joint venture z Arvinas. Ten nowy start-up funkcjonuje pod nazwą OerthBio. Zajmuje się rozwiązaniami, które bazują na unikalnej platformie degradacji białek do ochrony upraw przed chwastami, owadami i chorobami, potencjalnie zmniejszając potrzebę chemicznej ochrony upraw. W ostatecznym rozrachunku po raz kolejny dochodzi do redukcji wpływu rolnictwa na środowisko.

– Kolejna dekada innowacji w rolnictwie wywrze ogromny wpływ na długoterminową kondycję naszego globalnego systemu żywnościowego – podkreśla John Dombrosky, dyrektor generalny Oerth Bio. – Wyobraźmy sobie, że mamy możliwość znaczącego zwiększenia odporności, trwałości i jakości naszych globalnych dostaw żywności, a zarazem minimalizujemy wpływ rolnictwa na środowisko, zmniejszamy jego ślad węglowy. W Oerth Bio osiągamy ten skutek poprzez wprowa-dzenie do rolnictwa rewolucyjnej platformy terapeutycznej – degragatorów białek PROTAC.