Zdenek Nekula, czeski minister rolnictwa, powiedział podczas konferencji prasowej po spotkaniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) 12 grudnia 2022 r., że będzie oficjalne wystąpienie o przygotowanie analizy skutków oceny wprowadzenia projektu rozporządzenia o zrównoważonym stosowaniu pestycydów (SUR). To może opóźnić wprowadzenie kontrowersyjnych zapisów.

Pod koniec ubiegłego tygodnia informowaliśmy na portalu farmer.pl, że jest szansa na nową ocenę skutków wprowadzenia tych planów. Za takim działaniem opowiedział się komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Sprawa miała się rozstrzygnąć w miniony weekend i rzeczywiście mamy pierwsze oficjalne dane. Poinformował o nich Zdenek Nekula, szef czeskiego resortu rolnictwa, którego kraj obecnie sprawuję prezydencję w Radzie UE. Od nowego roku tę funkcję będzie pełnić Szwecja.

Ocena wpływu SUR na rolnictwo

Będzie oficjalne wystąpienie do Komisji Europejskiej ze strony Rady o przygotowanie w terminie do 6 miesięcy dodatkowej analizy skutków wprowadzenia SUR, która ma uwzględniać konsekwencje m.in. zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę i kryzysu energetycznego – podał przez media społecznościowe Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

- Panował „szeroki konsensus” co do wezwania Komisji Europejskiej do dodatkowej analizy wpływu redukcji stosowania pestycydów podczas spotkania przedstawicieli krajów COREPER (redakcja: to skrócona nazwa Komitetu Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich przy Unii Europejskiej) w ten weekend – uzupełniła na Twitterze inna dziennikarka wypowiedzią Nekula, podczas spotkania ministrów.

Jak się okazuje, dalej zacytowano wypowiedź komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stellę Kyriakides, która razem z Fransem Timmermansem przedstawiała w czerwcu tego roku zapisy kontrowersyjnego projektu rozporządzenia SUR. - To nigdy nie była propozycja typu „bierz to lub nie” – powiedziała, dodatkowo sygnalizując chęć pójścia na kompromis w obliczu sprzeciwu państwa członkowskiego wobec jej propozycji dotyczącej redukcji stosowania pestycydów. Czy teraz zmieniła zdanie?

Co ciekawe padały też informacje, że to Niemcy są jednym z nielicznych krajów UE, które naciskają, by nie opóźniać prac nad nowym ustawodawstwem dotyczącym redukcji pestycydów (np. poprzez nową ocenę wpływu).

Co powiedział konkretnie Nekula o ocenie wpływu SUR?

- Niektóre kraje członkowskie wyraziły obawę co do używania pestycydów i dostępność produktów żywnościowych. Musimy pamiętać, że nie ma alternatyw jeśli chodzi o ochronę fitosanitarną. Szwedzka prezydencja będzie zajmowała się kwestią tzw. obszarów wrażliwych na terenie całej Unii Europejskiej. To oczywiście wpływa na całą produkcję rolną i dlatego Rada chce poprosić, by Komisja przedstawiła odpowiednie badania, analizę. Będziemy mieli sześć miesięcy na dokonanie odpowiedniej oceny. Ostatecznie przyjęcie nastąpi w Radzie w przyszłym tygodniu. Popieramy cele zmniejszenia zużycia pestycydów na terenie UE, ale nie poprzez ograniczanie rolnictwa i uzależnianie się od importu z krajów trzecich, które nie stosują takich samych reguł – mówił na konferencji 12 grudnia Nekula.

Uzupełnił, że kraje członkowskie chcą więcej informacji odnośnie do redukcji aplikacji pestycydów i tego, jaki to ma wpływ na dostępność produktów żywnościowych.

Jako kraj sprawujący prezydencję zauważamy, że większość państw członkowskich chce, żeby były zrównoważone reguły dotyczące tego tematu. Jako Rada powinniśmy poprosić Komisję o dostarczenie dodatkowych informacji w oparciu o przeprowadzoną analizę. Kraje członkowskie chcą ograniczyć zużycie pestycydów, ale trzeba uzyskać więcej danych – mówił na spotkaniu.

Co trzeba zmienić w SUR?

Rada Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB popiera i wspiera naukowo działania dotyczące spraw związanych z ograniczaniem o 50% stosowania środków ochrony roślin do 2030 r., co zostało zapisane w Strategii Komisji Europejskiej „Od pola do stołu”. Ale ma też konkretną opinię na ten temat.

- W projekcie z 22 czerwca 2022 r. rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin Komisja Europejska w art. 5 zaproponowała redukcję zużycia substancji czynnych od 35 do 65%, w zależności od intensywności stosowania w poszczególnych państwach członkowskich. Powyższy zapis jest korzystny dla krajów, które używają najwięcej środków ochrony roślin. Dlatego istnieje potrzeba zmiany zapisu art. 5, ust. 8, który powinien wyłączyć z obowiązku obniżania zużycia substancji czynnych, te państwa członkowskie, które stosują poniżej średniej dla całej Unii Europejskiej. Integrowana ochrona roślin, która obowiązuje w Unii Europejskiej od 1 stycznia 2014 r., przyczyniła się do obniżenia w Polsce zużycia substancji czynnych z 2,5 do 2,0 kg/ha, natomiast średnia dla wszystkich państw członkowskich również została ograniczona o 0,5 kg/ha i aktualnie wynosi 3,0 kg/ha. Bardzo niskie zużycie substancji czynnych nie pozwala na wielkie redukcje, co zostało przedstawione w ekspertyzie IOR – PIB z listopada 2021 r., która została przekazana do MRiRW. Dalsze redukcje zużycia substancji czynnych w warunkach agro-klimatycznych Polski spowodują spadek ilości i jakości plonu surowców roślinnych, co wpłynie na bezpieczeństwo żywnościowe – wylicza instytut. Ponadto podaje, jakie zmiany powinny zajść w proponowanym projekcie.