Corteva Agriscience i Eden Research plc wprowadzą na rynek Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii Ecovelex. Nowa zaprawa nasienna zabezpieczy uprawy i pomoże rolnikom bezpiecznie odstraszać ptaki.

Firma Eden Research plc złożyła wniosek o rejestrację produktu Ecovelex w Unii Europejskiej, a następnie będzie ubiegać się o dopuszczenie go do obrotu w Wielkiej Brytanii.

Corteva Agriscience będzie dystrybutorem nowej zaprawy nasiennej.

Problem ze szkodliwością ptaków żerujących we wschodzącej kukurydzy jest coraz większy. Jest to pokłosie wielu czynników, w tym kurczącej się liczby dostępnych repelentów. Obecnie dostępna jest tylko jedna zarejestrowana to tego celu zaprawa, która zawiera ziram. Kilka lat temu natomiast wycofano z użycia powszechnie używane zaprawy repelentne zawierające metiokarb. W odpowiedzi na lukę powstał nowy produkt, który ma zastąpić dotychczas stosowane konwencjonalne chemiczne substancje aktywne, które zostały zakazane w UE i Wielkiej Brytanii.

Nowa repelentna zaprawa

W ciągu trzech lat stworzono nową zaprawę nasienną Ecovelex. Została ona opracowana przez firmy Corteva Agriscience i Eden Research. Nowa zaprawa pomoże uchronić rośliny przed uszkadzaniem ich przez ptaki. Obecnie to jedna z głównych przyczyn strat w kukurydzy i innych uprawach.

Jak działa Ecovelex?

Ecovelex działa na układ węchowy ptaków. Produkt wydziela nieprzyjemny dla ptaków zapach/smak i w ten sposób skutecznie je odstrasza. Dzięki temu, nasiona pozostają nienaruszone, a ptaki mogą bezpiecznie szukać alternatywnych źródeł pożywienia.

Produkt bazuje na substancjach chemicznych pochodzenia roślinnego, w jego formulacji wykorzystano system mikroenkapsulacji Sustaine firmy Eden. Nowe rozwiązanie spełnia wymagania rolników w zakresie zrównoważonego rozwoju.

- Po kilku latach efektywnej współpracy cieszymy się, że udało nam się wprowadzić na rynek Ecovelex. Każdego roku rolnicy ponoszą ogromne straty powodowane przez ptaki, a ostatnie zmiany regulacyjne sprawiły, że konwencjonalne podejście do zwalczania szkód w uprawach nie jest już dostępne - powiedział André Negreiros, kierownik ds. technologii stosowanych w produkcji nasion w regionie EMEA w firmie Corteva Agriscience.

Firma Eden złożyła dokumentację i wniosek rejestracyjny w Austrii, która będzie pełnić rolę międzystrefowego państwa członkowskiego sprawującego funkcję sprawozdawcy w imieniu UE. Proces rejestracji potrwa od 18 do 24 miesięcy. Po tym czasie każde państwo członkowskie UE będzie mogło zarejestrować tę zaprawę u siebie.

- Współpraca Eden z Corteva Agriscience w ciągu ostatnich kilku lat była bardzo efektywna i cieszę się, że pierwsze korzyści z tych działań są w zasięgu ręki rolników – powiedział Sean Smith, dyrektor generalny Eden.