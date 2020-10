Benalaksyl nie uzyskał zatwierdzenia

Benalaksyl z grupy acyloalanin nie uzyskał odnowienia. Wkrótce rolnicy m.in. producenci ziemniaka, będą musieli się pożegnać z tą substancją czynną.

Niedawno pisaliśmy, że Unia Europejska nie odnowiła zatwierdzenia dla preparatów opartych o bromoksynil. Teraz do grona wycofywanych z rynku substancji dołączył benalaksyl.

Dzieje się tak na mocy Rozporządzania wykonawczego Komisji (UE) 2020/1280 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej benalaksyl, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011.

Państwa członkowskie cofają zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające benalaksyl jako substancję czynną do dnia 5 kwietnia 2021 r. a okres na zużycie zapasów upływa 5 października 2021 r.

Benalaksyl jest stosowany (jak wynika z danych wyszukiwarki środki ochrony roślin resortu rolnictwa) w jednym preparacie fungicydowym (w mieszaninie fabrycznej z inną substancją czynną): Galben M 73 WP. Do ochrony upraw ziemniaka przed zarazą ziemniaka i alternariozą ziemniaka, a także upraw cebuli przed mączniakiem rzekomym.