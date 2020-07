Beta-cyflutryna bez zatwierdzenia

Kolejna substancja czynna zostanie niedługo wycofana z rynku w krajach Unii Europejskiej. Tym razem jest to beta-cyflutryna.

Cały czas zmniejsza się liczba substancji czynnych, a tym samym środków ochrony roślin w krajach Unii Europejskiej. Ostatnio wycofano epoksykonazol i ważą się losy innej popularnej substancji jaką jest tebukonazol.

Bardzo kurczy się lista insektycydów. Wycofano np. dimetoat czy chloropiryfos. Walka ze szkodnikami, zwłaszcza w uprawie rzepaku, jest coraz trudniejsza.

Komisja Europejska konsekwentnie wprowadza swój plan. Jak wynika z Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/892 z dnia 29 czerwca 2020 r. nieodnowiono zatwierdzenia substancji czynnej beta-cyflutryna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011.

UE nie odnowiła zatwierdzenia substancji czynnej beta-cyflutryna. Substancja ta była stosowana między innymi w insektycydzie Bulldock 025 EC, który miał dość szerokie spektrum zastosowania. W sprzedaży do 20.01.2021, ostateczny termin zastosowania 20.07.2021. — Daniel Słomka (@SlomkaDaniel) July 1, 2020

- Państwa członkowskie cofają zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające beta-cyflutrynę jako substancję czynną najpóźniej do dnia 20 stycznia 2021 r. Dodatkowy okres na zużycie zapasów upływa najpóźniej 20 lipca 2021 r. – czytamy.

Beta-cyflutryna to związek z grupy pyretroidów. Po wpisaniu nazwy powyższej substancji w ministerialną (MRiRW) wyszukiwarkę środków ochrony roślin pojawia się trzydzieści pięć pozycji. Co oznacza, że tyle insektycydów zniknie niedługo z użycia.

Są to insektycydy stosowane w uprawie: pszenicy ozimej na mszycę zbożową i skrzypionki; rzepaku ozimym na chowacza brukwiaczka, czterozębnego i podobnika i pryszczarka kapustnika; buraka cukrowego na pchełkę burakową; ziemniaka na stonkę ziemniaczaną; peluszki, bobiku, lnu m.in. na mszycę, oprzędziki, strąkowca czy pachówkę strąkóweczkę; ale też w uprawach ogrodniczych np. kapusty czy cebuli.