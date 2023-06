Syngenta wprowadza nowe opakowania pestycydów. Będą one kompatybilne z systemem Closed Transfer System (CTS). System ten pozwala na bezpieczne i bezkontaktowe napełnianie opryskiwacza środkiem ochrony roślin.

Syngenta zdecydowała się wprowadzić nowe opakowania dla formulacji płynnych.

Produkty w nowych opakowaniach, dopasowanych do easyconnect, pojawią się na polskim rynku z początkiem 2024 roku i noszą nazwę EVOPAC.

System CTS jest już dostępny w Polsce.

Dokładne działanie systemu CTS dostępne jest w poniższym materiale video.

Closed Transfer System CTS (system easyconnect), do owoc projektu wspólnego dla niemal całej branży producentów środków ochrony roślin. Jest to rozwiązanie pozwalającego na bezpieczne napełnianie opryskiwacza. Aby to funkcjonowało potrzebne są jednorodne opakowania. Syngenta jest już gotowa do wdrożenia tego projektu do praktyki rolniczej.

Bezkontaktowe napełnianie opryskiwacza

Dla przypomnienia, system easyconnect Closed Transfer System (ang. System Zamkniętego Obiegu, w skrócie CTS) to urządzenia umożliwiające bezpośrednie przelewanie środków ochrony roślin z oryginalnego opakowania do zbiornika opryskiwacza, pozwalające na dokładny pomiar objętości przelewanej substancji chemicznej. Urządzenia CTS znacznie zmniejszają narażenie operatora i ryzyko dla środowiska związane z rozpryskiem lub rozlaniem środka.

- Od przyszłego roku dostępna będzie cała gama produktów Syngenta w formulacji płynnej w zupełnie nowych opakowaniach – informowała podczas Pola Klasy S – Izabela Wawerek dyrektorka ds. Zrównoważonego Biznesu w Europie Centralnej, Syngneta.

Nowe opakowania kompatybilne z CTS

Nowe opakowania mają zupełnie inny korek. Jest to wspólny korek dla całego segmentu środków ochrony roślin, a dokładniej dla firm które weszły w ten projekt. Korek jest wielorazowego użytku w obrębie jednego opakowania. Jego konstrukcja pozwala na korzystanie z systemu CTS, dokładnie dozowanie śor oraz płukanie opakowań. Trzpień z systemu CTS wypycha plombę (fragment korka), a następnie pozwala ją umieścić w pozycji zamkniętej. Dzięki temu z opakowania nie uchodzi ani jedna kropla.

Kluczem do sukcesu jest wspólnie skonstruowany korek, który będzie wspólny dla całej uczestniczącej w projekcie branży agro Fot. KP

Bezpieczeństwo przy opryskiwaczu

Jednym z najważniejszych zalet tego urządzenia jest to, że praca ze środkami ochrony roślin będzie dużo bezpieczniejsza. System pozwala bowiem na bezkontaktowy sposób napełniania opryskiwacza stężonym środkiem ochrony roślin, co stanowi większe bezpieczeństwo dla operatora i środowiska.

- Jak przygotowujemy ciecz roboczą mamy najczęściej do czynienia z przypadkami związanymi z zanieczyszczeniami miejscowymi. Kiedy to stężony produkt nam się rozchlapie, rozleje. Urządzenie CTS pozwala na bezpieczne napełnianie opryskiwacza, a kontakt operatora opryskiwacza ze środkiem ochrony roślin w tej sytuacji był praktycznie zerowy – tłumaczy Izabela Wawerek celowość wprowadzenia systemu CTS do praktyki.

Czy wyróżniają się nowe opakowania EVOPAC?

EVOPAC został opracowany przez firmowy Zespół ds. Innowacji wspólnie z rolnikami. Opakowania będą miały wyśrodkowaną szyjkę i wygodny, obrotowy uchwyt, odpowiedni zarówno dla lewo- i praworęcznych użytkowników. Tworzywo jest półprzezroczyste a opakowanie będzie opatrzone w skalę i podziałkę pomiarową: góra<dół i dół>góra, która pozwoli na dawkowanie i na większą dokładność przy napełnianiu opryskiwacza. Opakowanie jest pozbawione wszelkich wypustek, zagłębień co pozwala dobrze go wypłukać w systemie CTS. Urządzenie dzięki temu umożliwia dobre przygotowanie opakowania do zbiórki pustych opakowań.

Jak informuje Izabela Wawerek pierwsze opakowania pojawią się pod koniec bieżącego roku i będą się pojawiać sukcesywnie począwszy od 2024r.

Jeśli chodzi o samo urządzenie są już przedstawiciele w Polsce czyli producent tych urządzeń, ale coraz bardziej branża maszynowa zainteresowana jest wdrażaniem tego projektu w swoje rozwiązania.