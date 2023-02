W dniach 15-16 lutego 2023 r. odbywa się 63. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego. Jej tegoroczne hasło brzmi: „Wyzwania i szanse w produkcji i ochronie roślin”. Podkreślana jest na niej bardzo mocno kwestia bezpieczeństwa żywności i żywnościowego.

Za nami pierwszy panel otwierający nową sesję IOR-PIB. Gości powitał dyrektor Instytutu: prof. Roman Kierzek, który zaznaczał, że samo spotkanie już od pewnego czasu odeszło ściśle od tematyki związanej tylko z ochroną roślin. Chociaż to wokół niej nadal się wszystko kręci i to ona w kontekście założeń Europejskiego Zielonego Ładu jest dużym wyzwaniem zarówno dla nauki, jak również dla praktyki.

- Rolnictwo zrównoważone, neutralność klimatyczna te wszystkie elementy będą poruszane na tej konferencji. Jest to dobry moment, aby zapoznać się z tą tematyką – mówił prof. Kierzek

W trudnych czasach ważne bezpieczeństwo żywnościowe

Na Sesji obecna jest też Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, która mówiła podczas swojego wystąpienia o bezpieczeństwie żywności. Jak bardzo jest to złożone zagadnieniem o zasięgu globalnym, które wpływa zarówno i na producentów rolnych i na konsumentów, ale też na firmy działające w branży rolno-spożywczej.

- Wiemy, że cały czas rosną oczekiwania konsumentów, co do bezpieczeństwa żywności, co do dbałości o środowisko naturalne. Potrzeba też pewnej śmiałej wizji odnoście wyzwań, które przed nami stoją, których już właściwie doświadczyliśmy. Czy to w kontekście pandemii Covid 19, która jak wiemy doprowadziła do zerwania wielu łańcuchów dostaw, ale przede wszystkim do zmiany świadomości jeśli chodzi o import żywności. Ponieważ w pewnych środowiskach, już pojawiały się takie przekonania, że możemy oprzeć się na tej żywności importowanej. Tymczasem okazało się, że przy takich sytuacjach kryzysowych, jak chociażby Covid 19, obecnie wojna na Ukrainie, jako Polska musimy stawić wyzwanie temu żeby to bezpieczeństwo żywnościowe, ale też bezpieczeństwo żywności, zapewnić – mówiła podczas panelu otwierającego 63. Sesję Naukową IOR-PIB Anna Gembicka.

Jak zaznaczała, są dwie strony tego samego medalu. Pierwsza to konieczność zapewnienia dostępności tej żywności. Druga konieczność zapewnienia żywności, która będzie żywnością dobrej jakości.

- Tutaj jest wielkie wyzwanie, ale też szansa, dla środowiska naukowych, do tego, aby dzięki osiągnięciom naukowym pokazać w jaki sposób doprowadzić do tego, aby tej produkcji nie ograniczać. Wręcz przeciwnie, żeby tę produkcję zwiększać, jednocześnie odpowiadając na te wyzwania, które przed nami stawia UE. Wiemy dobrze, że Europejski Zielony Ład to jest kwestia dosyć kontrowersyjna, bardzo mocno dyskutowana. My jako rząd bardzo podnosimy kwestie bezpieczeństwa żywnościowego w tym kontekście, bo wiemy dobrze, że ślepe dążenie do ograniczania produkcji jest drogą donikąd. Jest drogą do tego, żeby Europa została uzależniona od tej żywności sprowadzanej z innych kontynentów, a widzieliśmy i na podstawie pandemii, i na podstawie sytuacji, która rozgrywa się właśnie na Ukrainie, do czego może doprowadzić takie postawienie wyłącznie na to, że tą żywność będziemy sprowadzać – zaznaczała wiceminister.

Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa podczas 63. Sesji Naukowej IOR-PIB, fot. screen z konferencji

W jej opinii wadą, postulatów KE dotyczących ograniczania zużycia środków ochrony roślin i nawozów, jest brak oparcia na dokładnych badaniach naukowych.

- My jako ministerstwo tutaj widzimy wielkie pole do wykazania się przez środowiska naukowe. Dla nas Państwa badania są swego rodzaju latarnią, jeśli chodzi o nasze działania na arenie międzynarodowej. Jeśli chodzi o prezentowanie przez ministerstwo naszego stanowiska, chociażby podczas obrad ministrów rolnictwa UE. Z jednej strony te działania właśnie polegające na propagowaniu tych dokonań naukowych, rozwijanie chociażby rolnictwa precyzyjnego i integrowanej ochrony roślin. Z drugie przenoszenie tego wszystkiego do praktyki. Dla nas zarówno Instytuty Badawcze, jak i ośrodki doradztwa rolniczego, ale też i szkoły rolnicze, to wszystko jest system, gdzie wymiana wiedzy powinna być jak najbardziej płynna. W którym osiągnięcia naukowe mogą być propagowane i przede wszystkim mogą być wdrażane do praktyki przez rolników – mówiła podczas sesji.

Nowe przepisy zdrowia roślin

Następnie głos zabrał Andrzej Chodkowski, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, który przedstawił wykład pt. Nowy system zdrowia roślin UE z perspektywy trzech lat doświadczeń.

- Dokładnie trzy lata obowiązuje nowy system zdrowia roślin w UE. On się opiera na czterech filarach. To są dwa rozporządzenia unijne z 2016 i 2017 r. Szybko nastąpiła implementacja w polskim prawodawstwie, bo następnie polski parlament uchwalił dwie ustawy – mówił Chodkowski.

Jego zdaniem, te zmiany są bardzo doniosłe. - Wcześniej system ochrony roślin w UE właściwie bazował na bardzo starych rozwiązaniach, które były tworzone w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Wcześniej ten obszar był regulowany dyrektywami, które stanowią system zaleceń dla państw członkowskich i do tworzenia prawa krajowego. Natomiast już od 14 grudnia 2019 r. stosujemy wprost rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – podkreślał Andrzej Chodkowski.

Przedstawił też główne zmiany, które te przepisy wprowadziły. Wśród nich wymienił m.in. zmiany w systemie rejestracji podmiotów profesjonalnych i zasadach wydawania paszportów roślin, ale też plany awaryjne dla agrofagów priorytetowych.

Zestaw narzędzi do monitoringu agrofagów przygotowanych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności jako wsparcie dla zarządzających ryzykiem

To z kolei tytuł wystąpienia Tomasza Kałuskiego, gdzie powiedział on, w jaki sposób EFSA przygotowuje narzędzie dla państw członkowskich po to aby łatwiej mogły projektować i planować monitoring agrofagów kwarantannowych.

- Nadrzędnym celem tych prac i nad metodologią i nad narzędziami informatycznymi, jest ujednolicenie metod monitoringu agrofagów kwarantannowych we wszystkich państwach członkowskich w UE, aby można było dużo szybciej reagować na pojawiające się zagrożenia i żeby można było te wyniki monitoringu analizować – podkreślał Kałuski.

Tomasz Kałuski podczas 63. Sesji Naukowej, fot. screen z konferencji

Na portalu farmer.pl wkrótce pojawia się kolejne artykułu z 63. Sesji Naukowej IOR-PIB.