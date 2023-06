W rezolucji przyjętej w środę tj. 14 czerwca 447 głosami za, przy 142 przeciw i 31 wstrzymujących się, Parlament stwierdza, że UE musi stać się mniej zależna od krajów trzecich i zdywersyfikować dostawy kluczowych produktów importowanych, takich jak nawozy, pasze i surowce.

Jak czytamy w komunikacie prasowym PE, europosłowie wzywają do planu bezpieczeństwa żywnościowego opartego na zapasach żywności, strategii dotyczącej białka i pasz oraz wsparcia finansowego dla europejskich producentów. Finansowanie dostępu rolników do technologii cyfrowych i precyzyjnego zarządzania uprawami jest kluczowe dla zwiększenia plonów oraz ograniczenia stosowania pestycydów i zużycia wody. Dlatego jak podają, należy stworzyć nowy program UE w celu modernizacji urządzeń nawadniających i promowania nowej infrastruktury gospodarki wodnej.

- Europosłowie chcą unijnych kampanii przeciwko marnotrawieniu żywności, krajowych programów zapobiegania marnotrawieniu żywności, aby supermarkety współpracowały z bankami żywności, a także opowiadają się za inwestycjami w infrastrukturę dla bardziej zrównoważonego transportu i magazynowania produktów rolnych. Rozdział dotyczący produktów żywnościowych i rolnych powinien być częścią umów handlowych w celu zwalczania nieuczciwej konkurencji ze strony producentów z krajów trzecich, którzy podlegają mniej surowym przepisom. Uznają Europejski Zielony Ład za możliwy „kamienie milowe w przejściu UE do bardziej ekologicznej, bardziej zrównoważonej i odpornej gospodarki i rolnictwa”, ale argumentują, że „niektóre z proponowanych rozwiązań mogą mieć niezamierzone skutki, które nie zostały jeszcze odpowiednio ocenione i zidentyfikowane na poziomie gospodarstwa”. W ramach wdrażania Zielonego Ładu Komisja powinna zatem zapewnić, aby „ze strategicznego punktu widzenia pod względem bezpieczeństwa żywnościowego w całej Unii utrzymano przedsiębiorczość i działalność rolniczą” – czytamy w komunikacie PE.

- Samowystarczalności żywnościowej nie można uważać za pewnik. Europa musi stać się bardziej niezależna. Możemy zapewnić nasze bezpieczeństwo żywnościowe tylko wtedy, gdy europejscy rolnicy będą mieli silną, stabilną pozycję w łańcuchu żywnościowym i będą mogli inwestować w przyszłość. Chcą innowacji i potrzebują motywacji! Nasi rolnicy zasługują na niezawodne warunki polityczne i praktyczne. Proponujemy zatem wzmocnienie roli producentów surowców w łańcuchu żywnościowym, wspieranie młodych rolników i kobiet oraz pobudzanie inwestycji i innowacji. Tylko w ten sposób można stworzyć pozytywne perspektywy dla europejskich rolników, ich przyszłych pokoleń i naszego bezpieczeństwa żywnościowego – powiedziała sprawozdawczyni Marlene Mortler (PPE, Niemcy).

Taka postawa Parlamentu cieszy rolników. Bo przecież jeszcze niedawno narracja była całkiem inna. Komisja Europejska, na czele z Fransem Timmermansem lobbuje wprowadzenie m.in. rozporządzenia o zrównoważonym stosowaniu środków ochrony roślin (SUR), a więc znacznego ograniczenia aplikacji pestycydów. Pisaliśmy na ten temat na farmer.pl, tak jak też ostatnio o tym, że obecni członkowie gabinetu „grożą wstrzymaniem propozycji nowych technik genomowych (NGT), jeśli nie da się wprowadzić w życie założeń SUR i NRL”. Jak również o tym, grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) zerwała negocjacje w sprawie ustawy o renaturyzacji i wezwała do wycofania "źle napisanych" regulacji. Unijni komisarze forsujący nowe przepisy są oskarżani o niedopuszczalne naciski.

- Z zadowoleniem przyjmuję wynik dzisiejszej rezolucji w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego i odporności rolnictwa UE, przyjętej przez Parlament Europejski – napisał na Twitterze Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa.

- Dzisiejsze głosowanie w PE to już nie delikatny prztyczek w nos Fransa Timmermansa, ale wotum nieufności dla jego antyrolniczych pomysłów w sprawie odtwarzania przyrody (NRL), stosowania środków ochrony roślin (SUR) czy dyrektywy o instalacjach przemysłowych (IED) – zaznaczył na Twitterze Jacek Zarzecki ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Jak przypomina Copa Cogeca, w komunikacie prasowym, ta przyjęta rezolucja przedstawia doktrynę Parlamentu w kwestiach rolnych, opartą na wnioskach wyciągniętych z ostatnich kryzysów. Copa i Cogeca w pełni popierają ten raport, który przedstawia jasną, pragmatyczną i innowacyjną wizję, w ramach której może działać społeczność rolników.

- Apelujemy teraz do Parlamentu Europejskiego o konsekwencję w nadchodzących głosowaniach w sprawach związanych z rolnictwem. W ciągu ostatnich kilku dni w Brukseli cała uwaga polityków i mediów skupiała się na dyskusjach na temat odbudowy przyrody, jednak dziś Parlament Europejski zdecydowanie przegłosował swoją politykę rolną, biorąc pod uwagę wnioski wyciągnięte z kryzysu geopolitycznego i ekologicznego ostatnich lat. Jest to zatem kluczowa rezolucja, nad którą głosowano. Copa i Cogeca w pełni popierają propozycję posłanki do Parlamentu Europejskiego Marlene Mortler – napisano.