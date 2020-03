Białe plamy na rzepaku – co mogą oznaczać?

Zwrócił się do nas czytelnik z prośbą o diagnostykę zaatakowanego rzepaku przez nieznaną mu dotąd chorobę. Prosił o pomoc w ustaleniu przyczyn. By być pewnym postanowiliśmy wysłać rośliny do Instytutu Ochrony Roślin.

Odpowiedź otrzymaliśmy tego samego dnia, jak tylko rośliny zostały dostarczone do Zakładu Mykologii. Po mikroskopowej fitopatologicznej analizie okazało się, że na liściach rozwinęły się dwa patogeny: znana nam czerń krzyżowych: Alternaria brassicae oraz mniej znana i rzadko występująca w rzepaku: biała plamistość powodowana przez Mycosphaerella capsellae st. kon. Pseudocercosporella capsella.

Biała plamistość rzepaku – co to takiego?

- Przebieg pogody w okresie jesienno-zimowym w bieżącym sezonie wegetacyjnym stanowił bardzo dobre warunki dla rozwoju wielu chorób powodowanych przez grzyby. Jedną z nich była rzadko spotykana w uprawie rzepaku biała plamistość liści – komentuje diagnozę prof. Marek Korbas z IOR-PIB w Poznaniu.

Objawy choroby na liściach rzepaku Fot. M. Mojzesowicz,Timac Agro

Sprawcą choroby jest grzyb Mycosphaerella capsellae st. kon. Pseudocercosporella capsella który powoduje na liściach i łodygach rzepaku objawy, które mogą być mylone m.in. z suchą zgnilizną kapustnych. Pierwotne źródło porażenia stanowią resztki pożniwne gdzie tworzą się owocniki stadium doskonałego z zarodnikami workowymi (askosporami). Zarodniki rozsiewane są, niekiedy na duże odległości, z prądami powietrza. Zarodniki te przy udziale kropel deszczu rozprzestrzeniają się na kolejne rośliny, powodując wtórne infekcje w miejscach uszkodzeń lub przez aparaty szparkowe. Zainfekowane nasiona mogą być również źródłem infekcji. Ryzyko infekcji zwiększa obecność w pobliżu plantacji resztek pożniwnych, podwyższona wilgotność, umiarkowane temperatury (13–18°C) oraz liczne uszkodzenia roślin i duże zagęszczenie plantacji.

Objawy takie były widoczne na kilku plantacjach położonych w różnych lokalizacjach Fot. M. Mojzesowicz Timac Agro

Objawy białej plamistości liści można pomylić w początkowym okresie rozwoju choroby z symptomami: cylindrosporiozy, mączniaka rzekomego oraz suchej zgnilizny kapustnych. Podobne uszkodzenia (wypalenia) także czasem są widoczne, po zastosowaniu nawożenia pogłównego azotem. Są to jednak typowe wyraźne oddzielone od zdrowej tkanki plamy nekrotyczne. Uszkodzenia nekrotyczne liści mogą także pojawić się po silniejszych przymrozkach. Na takich uszkodzeniach często rozwija się także szara pleśń.

Jak chronić uprawy?

Ważny jest siew zdrowego, kwalifikowanego materiału siewnego oraz optymalna norma i termin wysiewu nasion. Należy również ograniczać zachwaszczenie chwastami z rodziny kapustowatych i populację szkodników. Standardowa ochrona fungicydowa kierowana przeciwko pozostałym chorobom także ogranicza rozwój choroby – tłumaczy prof. Korbas.