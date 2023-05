Biofungicydy – przegląd produktów

Sucha zgnilizna kapustnych, fot. AK

Biopreparaty zyskują i będą zyskiwać na znaczeniu. Wśród nich można wyróżnić biologiczne środki ochrony roślin, w których znajdziemy z kolei biofungicydy. Co to takiego? To preparaty do walki z chorobami grzybowymi.

Biofungicydy do tej pory były rejestrowane w taki sam sposób w Unii Europejskiej, jak syntetyczne środki ochrony roślin, czyli koszty były wysokie, a czas długi, sięgający nawet 8-10 lat. Trochę ma się to zmienić po wejściu w życie w listopadzie ubiegłego roku czterech aktów prawnych, które z założenia mają te procedury przyspieszyć, tak aby pula tego typu biopestycydów się zwiększała. Pisaliśmy na ten temat w artykule poniżej. Czytaj więcej Przyspieszona ścieżka dla biologicznych środków ochrony roślin? Jakie mamy biofungicydy? W Polsce działa wyszukiwarka środków ochrony roślin na stronach resortu rolnictwa, która pozwala znaleźć też biologiczne środki ochrony roślin. Obecnie znajduję się na niej ok. 45 preparatów, wśród nich są też właśnie biofungicydy. My przedstawimy poniżej kilka z nich dedykowane uprawom rolniczym. Zawierają one jako substancje czynne np. bakterie: Pseudomonas i Bacilus, a także grzyby – Trichoderma. Biofungicydy: Contans WG; substancja czynna: Coniothyrium minitans; uprawa: m.in. rzepak ozimy, tytoń; patogen: zgnilizna twardzikowa.

Integral Pro; substancja czynna: Bacillus amyloliquefaciens szczep MBI600; uprawa; rzepak ozimy, rzepak jary; patogen: sucha zgnilizna kapustnych.

Polygreen Fungicide WP; substancja czynna: grzyb Pythium oligandrum M1; uprawa: rzepak ozimy, pszenica ozima i jara, jęczmień jary; patogen: zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych, fuzarioza kłosów.

Polyversum WP; substancja czynna: grzyb Pythium oligandrum, uprawa: m.in. chmiel,; patogen: m.in. mączniak rzekomy.

Proradix; substancja czynna: Pseudomonas sp. szczep DSMZ; uprawa: ziemniak; patogen: rizoktonioza ziemniaka.

Serenade ASO; substancja czynna: Bacillus subtilis szczep QST; uprawa: m.in. rzepak ozimy, ziemniak; patogen: m.in. zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza ziemniaka.

Xilon WP; substancja czynna: Trichoderma asperellum szczep T34; uprawa: kukurydza, słonecznik, soja; patogen: fuzaryjna zgnilizna korzeni i zgorzel podstawy łodygi kukurydzy, fuzarioza kolb kukurydzy, zgnilizna twardzikowa. Biofungicyd przenoszony przez pszczoły Ciekawostką jest, że na świecie, jak informuje prof. Marek Korbas z IOR-PIB, powstał pierwszy fungicyd stosowany przy użyciu pszczół. Jest nim preparat o nazwie Vectorite, który zawiera Clonostachys rosea, czyli gatunek grzyba z rodziny Bionectriaceae. Jest on organicznym fungicydem, który został pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA). Można go aplikować w uprawach: słonecznika, truskawek, pomidorów i borówek. Chroni rośliny przed grzybami rodzaju Sclerotinia, Botrytis i Monilinia. Co ciekawe planowana jest też rejestracja w rzepaku, a pilotażowe badania prowadzone są w Szwajcarii. Środek ten podawany jest w formie proszku umieszczonego przy wylocie z ula. Czytaj więcej Czy biopreparaty mają szansę zastąpić klasyczne pestycydy?

