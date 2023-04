We współczesnej ochronie roślin coraz więcej uwagi poświęca się metodom niechemicznym.

Wynika to z faktu realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu, której ważnym celem jest ograniczenie stosowania i szkodliwości dla ludzi oraz środowiska chemicznych środków ochrony roślin.

Na przestrzeni kolejnych lat zaplanowano nie tylko stopniową redukcję stosowania środków syntetycznych, ale i promowanie rozwoju upraw ekologicznych. W ramach działań zaproponowanych przez UE nadal udoskonalane będą też zagadnienia dotyczące prowadzenia upraw zgodnie z zasadami integrowanej ochrony czy integrowanej produkcji, gdzie stosowanie syntetycznych produktów do ochrony roślin, po wyczerpaniu wszystkich innych metod, jest dopuszczone. Ważnym zagadnieniem w tym aspekcie będzie zatem zaproponowanie alternatywnych sposobów ograniczania agrofagów, w naszym przypadku sprawców chorób.

W ostatnich latach ruszyły z dużym impetem poszukiwania takich metod, w tym badania dotyczące środków pochodzenia naturalnego, a więc roślinnego, jak i zawierających mikroorganizmy. W konsekwencji na rynku pojawiła się duża liczba środków o cechach stymulujących wzrost i rozwój roślin, działających korzystnie na stan gleby, wzmacniających system korzeniowy czy odporność rośliny na suszę, przymrozki, a także stres wywołany czynnikami biotycznymi, do których zalicza się patogeny. Przeznaczone są one do stosowania doglebowego, oprysków nalistnych, zaprawiania nasion oraz przyspieszania naturalnej biodegradacji pozostałości organicznych. Wszechstronne badania zaowocowały również tym, że kilka biopreparatów, których substancję czynną (s.cz.) stanowią wyselekcjonowane szczepy mikroorganizmów, zostało zarejestrowanych jako środki ochrony roślin w uprawach rolniczych, w tym w rzepaku, ziemniaku, zbożach, kukurydzy i słoneczniku. W uprawie rzepaku zarejestrowanych jest obecnie najwięcej biopreparatów wykazujących właściwości ograniczające rozwój patogenów.

Grzyby jako substancja czynna

Szacuje się, że przeciętne straty plonu nasion rzepaku spowodowane przez różnych sprawców chorób wynoszą średnio ok. 15-20 proc., zdarza się jednak, że są one dużo większe. W zależności od rejonu uprawy, przebiegu pogody w sezonie i fazy rozwojowej rzepaku można zaobserwować w tej uprawie kilka patogenów o dużej i powtarzalnej w latach szkodliwości, w tym m.in. Leptosphaeria maculans, L. biglobosa (obecnie Plenodomus spp.) odpowiedzialne za suchą zgniliznę kapustnych oraz Sclerotinia sclerotiorum powodujący zgniliznę twardzikową. Praktycznie w każdym sezonie uprawa rzepaku wymaga zastosowania ochrony przed tymi patogenami i jest ona obecnie cały czas doskonalona, zarówno w kontekście środków syntetycznych, jak i biologicznych. W ochronie rzepaku przed sprawcami tych chorób dotychczas zarejestrowano 5 biopreparatów opartych na mikroorganizmach: grzybach Conithyrium minitans i Trichoderma asperellum, organizmie grzybopodobnym Pythium oligandrum i bakteriach Bacillus amyloliquefaciens oraz B. subtillis (tab.).

Grzyby C. minitans i T. asperellum działają zapobiegawczo, zwalczając jeden z najgroźniejszych patogenów rzepaku – sprawcę zgnilizny twardzikowej. Zaleca się stosowanie środków bezpośrednio przed lub w trakcie siewu tych roślin. Grzyby te powodują rozpuszczenie ścian komórkowych i degradację sklerocji (przetrwalników), hamują wzrost strzępek patogenu i procesy metaboliczne. Zarodniki pożytecznych grzybów kiełkują w wilgotnej glebie, tworząc grzybnię, która penetruje przetrwalniki kolonizowanego grzyba. Te nadpasożyty wykorzystują składniki organiczne żywiciela jako źródło składników pokarmowych do swojego rozwoju.

Działanie bakterii z rodzaju Bacillus polega głównie na zakłócaniu rozwoju grzybni w wyniku kontaktu z patogenem na powierzchni roślin i wytwarzaniu substancji, które zakłócają funkcjonowanie błon komórkowych grzybów. Bakterie konkurują z patogenami o przestrzeń życiową i składniki odżywcze oraz indukują systemiczną odporność rośliny.

W uprawie rzepaku środki te stosuje się zapobiegawczo w zależności od ograniczanych patogenów, czyli w czasie wschodów w formie zapraw lub od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 60-69) w formie opryskiwania.

Organizm pasożytniczy P. oligandrum chroni strefę korzeniową roślin przed sprawcami chorób. Rozkłada strzępki grzybów powodujących m.in. zgniliznę twardzikową i suchą zgniliznę kapustnych, stymulując jednocześnie mechanizmy odpornościowe rzepaku.

Ograniczenia efektywności działania

W uprawach polowych zastosowanie biofungicydów do tej pory nie było powszechne. Środek zawierający mikroorganizm może wykazywać zmienny poziom działania i z tego względu nie we wszystkich przypadkach można oczekiwać zadowalającej skuteczności. Na takie działanie wpływa zarówno sposób przechowywania, jak i warunki agroklimatyczne, np. płodozmian czy temperatura, wilgotność, nasłonecznienie podczas wegetacji. Cena tych środków też często nie jest niska. Pozostaje mieć nadzieję, że trudności te zostaną w przyszłości zredukowane dzięki wprowadzeniu nowoczesnych bioproduktów mikrobiologicznych i roślinnych. Dużą zaletą jest to, że w sprzyjających warunkach działają one w środowisku przez wiele lat i bez ingerencji człowieka mogą powodować ograniczanie wielu sprawców chorób roślin. Dochodzi przy tym do namnażania się czynnika mikrobiologicznego w glebie, co wzbogaca istotnie bioróżnorodność ekosystemu. Nie zachodzi również w tym przypadku zjawisko uodporniania się agrofagów na s.cz. biofungicydów z uwagi na ich wielokierunkowy mechanizm działania.

Chemia wciąż niezbędna

Obecnie jesteśmy na etapie, że metoda biologiczna, jako jedyny sposób walki z patogenami, jest w przypadku wielu upraw niedostępna lub jej dostępność jest ograniczona tylko do walki z wybranymi agrofagami. W skutecznej ochronie roślin przed patogenami bezwzględnym warunkiem jest zawsze kompleksowe wykorzystanie – wzajemnie się uzupełniających – wszystkich metod ochrony, zarówno agrotechnicznej, hodowlanej (odmiany odporne, tolerancyjne), jak i biologicznej oraz chemicznej. Należy mieć przy tym świadomość, że całkowite zrezygnowanie ze stosowania fungicydów zbudowanych z syntetycznych substancji czynnych, zwłaszcza w rzepaku, jest mało realne, m.in. z powodu dużej szkodliwości sprawców suchej zgnilizny kapustnych i zgnilizny twardzikowej w warunkach naszego kraju. Walka biologiczna ma szanse istotnie wspomagać ochronę chemiczną. Istnieje przykładowo możliwość redukcji ilości zużycia substancji czynnych w trakcie wegetacji, np. poprzez użycie w odpowiednim terminie, np. przed siewem, biofungicydów. Dotyczyć to będzie nie tylko bezpośredniego odziaływania na organizm chorobotwórczy, ale i poprzez poprawę ogólnego stanu fitosanitarnego gleby. Taka „mieszana”

– hybrydowa ochrona może przynieść zadowalające korzyści, zwłaszcza w uprawie rzepaku, gdzie są dostępne już bioprodukty. Pamiętać jednak należy, aby w trakcie sezonu wegetacyjnego między zastosowaniem syntetycznych produktów i biofungicydów zachować odpowiedni odstęp.

Walka biologiczna ma przyszłość, ale obecnie ze względu na niższą skuteczność zwalczania rolnicy zamiast stosować ochronę biologiczną wybierają chemiczne zwalczanie sprawców chorób w uprawie rzepaku. Metoda biologiczna ciągle ulega udoskonalaniu i z całą pewnością będzie się rozwijać. Wskazane jest, aby opracowano biofungicydy, których skuteczność, koszt i zakres stosowania będą dorównywały skuteczności fungicydów tradycyjnych (chemicznych). Rzepak, jako roślina uprawiana na dużej powierzchni gruntów ornych, może posłużyć jak wzór podejścia do trudnego problemu, jakim jest stosowanie łączonej metody, czyli biologicznej z chemicznym zwalczaniem patogenów, określanej ochroną hybrydową, tak aby była ona skuteczna i opłacalna dla rolnika.