Biologiczne metody zwalczania chwastów

Podczas 61. sesji Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu został poruszony temat biologicznego zwalczania chwastów. To bardzo ciekawe zagadnienie, szczególnie wobec nowej strategii Komisji Europejskiej „Od pola do stołu”, która zakłada zmniejszenie stosowania środków ochrony roślin oraz wzrost upraw prowadzonych w systemie ekologicznym.

Temat zwalczania chwastów przy użyciu mikro- i makro organizmów oraz olejków eterycznych przybliżyli uczestnikom konferencji: mgr Kinga Cholajda, dr hab. Kinga Matysiak, prof. Roman Kierzek oraz dr hab. Roman Krawczyk z IOR w Poznaniu. Metoda biologicznego zwalczania chwastów jest jedną z metod alternatywnych, które wykorzystują żywy organizm lub naturalne substancje pochodzące z innych organizmów. Taka metoda jest zdecydowanie łatwiejsza w przypadku zwalczania patogenów i szkodników niż w przypadku chwastów. Wynika to z dużej bioróżnorodności chwastów występujących w danej roślinie uprawnej oraz nierównego czasu kiełkowania chwastów, co wiąże się z różnymi fazami rozwojowymi chwastów rosnących w danej uprawie. Przy tym wszystkim trzeba także pamiętać o zapewnieniu bezpieczeństwa samej roślinie uprawnej. Środkami biologicznymi, które można stosować do zwalczania chwastów, mogą być: bakterie, grzyby, roztocza, owady, ślimaki, ptaki, ryby i ssaki. Te biologiczne środki zwalczania chwastów można stosować na dwa sposoby.

Klasyczna metoda biologiczna

Ten sposób polega na odkryciu skutecznego oraz wysoce specyficznego dla żywiciela (czyli chwastu, który chcemy zwalczyć) czynnika (takiego jak roztocza, owady, patogeny) w jego naturalnym środowisku, który jest następnie introdukowany do regionu, w którym chwast docelowy już się znajduje. W klasycznej metodzie biologicznej wykorzystuje się jednego lub więcej naturalnych wrogów do zwalczania konkretnego gatunku chwastu. Największym problemem występującym przy tej metodzie jest zdefiniowanie naturalnego czynnika, który można wykorzystać do zwalczania konkretnego gatunku chwastu.

Roślinożercy

Jedną z metod biologicznych jest wykorzystanie do zwalczania chwastów roślinożerców (którymi mogą być nicienie, roztocza, owady). Taki roślinożerca, aby był skuteczny, musi spełniać kilka warunków. Po pierwsze musi być monofagiem, czyli żerować tylko na chwaście, który chcemy zwalczyć i nie żerować na roślinach uprawnych, w których on występuje. Szczególnie pożądane są gatunki atakujące narządy generatywne chwastów, takie jak pąki kwiatowe, kwiaty lub zawiązujące się nasiona. Skuteczność zwalczania chwastów wzrasta także, kiedy roślinożercy niszczą również osypane nasiona przed ich skiełkowaniem oraz młode siewki. Kolejną pożądaną cechą jest jego duża ruchliwość, tak by mógł rozprzestrzenić się na dużym areale, na którym występuje chwast. Ważne jest także, by taki organizm zwalczający był odporny na zmieniające się czynniki środowiska, w którym będzie działać. Oczywiście taki roślinożerca nie powinien mieć także wrogów w środowisku, którzy mogliby ograniczać jego populację.

Bioherbicydy

Jest to inaczej augmentatywna metoda biologiczna, która polega na okresowym wprowadzaniu do środowiska wrogów naturalnych danego chwastu. Bioherbicydy to naturalne produkty pochodzące od organizmów żywych lub też ich naturalne metabolity, które są wykorzystywane do zwalczania chwastów. Takie naturalne herbicydy są ekonomicznie efektywne, przyjazne dla środowiska, łatwe w aplikacji (można wykorzystać klasyczny opryskiwacz). Obecnie nie ma jednak zarejestrowanych zbyt wielu bioherbicydów, ponieważ ich uzyskanie jest niezwykle trudne, co wynika ze specyficznych i trudnych do zbadania zależności pomiędzy żywicielem (chwastem) a organizmem będącym składnikiem preparatu biologicznego.

Allelopatia

W ostatnich latach pojawiło się wiele badań naukowych poświęconych wykorzystaniu allelopatii do zwalczania chwastów. Allelopatia może wywoływać szkodliwy albo korzystny wpływ substancji chemicznych wydzielanych lub pochodzących z rozkładu roślin lub grzybów. Substancje takie mogą pobudzać lub hamować kiełkowanie, a także wzrost lub rozwój innych gatunków roślin. W badaniach wykorzystuje się olejki eteryczne pozyskiwane z roślin leczniczych lub aromatycznych. Ich głównym walorem jest szybkie działanie oraz szybki rozkład w środowisku. Natomiast głównym minusem jest ich wysoka specyficzność gatunkowa.

Pierwsze doświadczenia z allelopatią opisywał już w 370 r. p.n.e. Demokryt. Doświadczenie polegało na niszczeniu drzew przez traktowanie ich korzeni mieszaniną kwiatów łubinu namoczonych w soku szaleju jadowitego.