Biologiczne środki ochrony roślin, w tym te oparte na mikroorganizmach, mają w UE nabierać na znaczeniu i w znacznym zakresie zastąpić konwencjonalne rozwiązania. Czy jednak na ten moment rolnicy europejscy mają w czym wybierać?

W całej UE zatwierdzono do tej pory 62 substancje czynne biopestycydów, będące mikroorganizmami.

Niewiele z zatwierdzonych substancji czynnych jest wykorzystywanych do ochrony upraw rolniczych.

Sprawdzamy, jakie ciekawe mikrobiologiczne biopestycydy z UE mogą pojawić się w Polsce.

Ile biopestycydów mikrobiologicznych jest zarejestrowanych w UE?

Według Europejskiej bazy danych pestycydów (UE Pesticide Database) na dzień 24.05.2023 r. w 27 państwach członkowskich UE zatwierdzono łącznie 62 substancje czynne biopestycydów, będących mikroorganizmami. Dodatkowo 25 substancji czynnych, będących mikroorganizmami, ma status oczekujący na rozpatrzenie i ewentualne zatwierdzenie.

Wydawać by się mogło, że w Polsce wybór wśród biopestycydów z mikroorganizmami na rynku nie jest zbyt szeroki, lecz ok. połowa ze wszystkich dostępnych w UE substancji czynnych, będących mikroorganizmami, jest już zarejestrowana w naszym kraju. Największy wybór w tym zakresie mają rolnicy z zachodu i południa Europy – Francuzi, Włosi czy Hiszpanie.

Jakich biopestycydów mikrobiologicznych jest w UE najwięcej?

Obecnie w UE spośród wszystkich mikrobiologicznych substancji czynnych najwięcej, bo 33 wchodzą w skład biofungicydów. Mikrobiologiczne substancje czynne bioinsektycydów są 23, oprócz tego dwa mikroorganizmy są zatwierdzone jako nematocydy. Dodatkowo cztery substancje czynne zatwierdzone są jako mikrobiologiczne induktory odporności.

W skład mikrobiologicznych pestycydów wchodzą najczęściej grzyby, bowiem jako substancje czynne biopestycydów zatwierdzone są 33 gatunki i szczepy grzybów. Najczęściej wykorzystywane są gatunki i szczepy z rodzaju Trichoderma i Beauveria, które zresztą obecne są już w biopreparatach, dostępnych na polskim rynku. Grzyby są substancjami czynnymi zarówno biofungicydów, jak i bioinsektycydów, a także nematocydów.

Jako mikrobiologiczne substancje czynne służą również niektóre gatunki i szczepy bakterii. Należą przede wszystkim do rodzaju Bacillus, znacznie rzadziej Pseudomonas. Bakterie są substancjami czynnymi fungicydów, insektycydów i nematocydów.

W pojedynczych biopestycydach jako substancje czynne znajdziemy także wirusy. Obecnie zatwierdzonych do takiego wykorzystania jest 7 wirusów. Wykorzystywane są w insektycydach oraz w induktorach odporności. W preparatach indukujących odporność wykorzystuje się łagodne izolaty wirusów do celowego zakażenia roślin (np. pomidora w przypadku ochrony przez wirusem mozaiki pepino), dzięki czemu stają się one odporne na wtargnięcie izolatu agresywnego.

Biopestycydy w UE w uprawach rolniczych

Podobnie jak w Polsce, tak i w całej UE odnotowuje się podobny problem. 62 mikrobiologiczne substancje czynne zatwierdzone w całej Unii to liczba, która nie napawa optymizmem - trudno uwierzyć, by szybko mogły one stać się alternatywą dla konwencjonalnych pestycydów.

Sytuacja wygląda jeszcze gorzej, gdy przyjrzeć się segmentowi produktów zatwierdzonych do stosowania w uprawach rolniczych. Na 62 wszystkie mikrobiologiczne substancje czynne zatwierdzone w krajach UE, zaledwie niecałe 20 proc. z nich wykorzystywane jest w uprawach rolniczych. Co więcej, większość z nich zarejestrowana jest w pojedynczych gatunkach, np. tylko do ochrony rzepaku, ziemniaków lub kukurydzy. Pozostałe substancje czynne znajdują zastosowanie przede wszystkim w ochronie plantacji owoców, warzyw i roślin ozdobnych.

Większość substancji czynnych mikrobiologicznych biopestycydów, dopuszczonych w uprawach rolniczych, jest już dostępna w Polsce. Są to preparaty m.in. z Bacillus thuringiensis (podgatunki kurstaki i aizawai), Beauveria bassiana, Coniothyrium minitans, Pythium oligandrum, Trichoderma asperellum, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus subtilis i Pseudomonas sp.

Ciekawe rozwiązania do ochrony upraw rolniczych, których jeszcze nie ma w Polsce

Wśród substancji czynnych, będących mikroorganizmami, które nie są jeszcze dostępne w Polsce, można wymienić Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus. Jest to wirus, który atakuje i doprowadza do śmierci larwy szkodników z rodzaju Helicoverpa, w tym np. słonecznicę orężówkę, której obecność w ostatnich latach coraz częściej odnotowuje się w Polsce. Biopreprat oparty o tego wirusa stosowany jest w niektórych krajach Europy w uprawie m.in. kukurydzy, soi czy sorga.

Inny wirus, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, wchodzi w skład insektycydu, zarejestrowanego do ochrony upraw rolniczych przed szkodnikami z rodzaju Spodoptera. Zwalcza m.in. szkodnika Spodoptera frugiperda, który może stać się zagrożeniem dla kukurydzy w Polsce.

Bakteria Pseudomonas chlororaphis, szczep MA342 wykorzystywana jest w Europie w mikrobiologicznej zaprawie nasiennej. Preparatem zaprawia się ziarno zbóż przed siewem w celu ochrony przed fuzariozami, śniecią cuchnącą i septoriozą plew pszenicy.

Istotne dla rozpowszechnienia biologicznej ochrony upraw rolniczych w UE byłoby rozszerzenie rejestracji biopreparatów na nowe gatunki roślin. Większość z mikrobiologicznych substancji czynnych charakteryzuje się szerokim zakresem zwalczanych patogenów i istnieje duże prawdopodobieństwo, że wykazałyby się skutecznością działania również w uprawach rolniczych. Za przykład można podać grzyb Beauveria bassiana, szczep GHA, który w Polsce i UE zarejestrowany jest tylko w biopreparatach do ochrony upraw owocowych, warzywnych i roślin ozdobnych, ale już w USA używa się go do ochrony niemal wszystkich gatunków zbóż oraz rzepaku przed szkodnikami.