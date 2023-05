Zbieramy dla Państwa opinie naukowców na temat biopreparatów. Tym razem wypowiada się prof. Roman Kierzek, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu.





Biologiczne środki ochrony roślin to jedna z grup tzw. biopreparatów. Do tej pory były one rejestrowane w taki sam sposób, jak ich syntetyczne odpowiedniki. Czyli był to proces długotrwały i kosztowny.

Biopestycydy - rejestracja

Teraz od listopada ubiegłego roku weszły w życie cztery rozporządzenia unijne, które mają po pierwsze przyspieszyć zatwierdzanie mikroorganizmów do stosowania jako substancji czynnych w środkach ochrony roślin. Po drugie zwiększyć też tym samym pulę tych preparatów na rynku. Czy tak się stanie? Czas pokaże. Poniżej konkretne nazwy tych rozporządzeń.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1438 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do szczegółowych kryteriów zatwierdzania substancji czynnych będących mikroorganizmami.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1439 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 283/2013 w odniesieniu do informacji, które należy przedłożyć w odniesieniu do substancji czynnych, oraz szczególnych wymogów dotyczących danych dotyczących mikroorganizmów.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1440 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 284/2013 w odniesieniu do informacji, które należy przedłożyć w odniesieniu do środków ochrony roślin, oraz szczegółowych wymogów dotyczących danych dotyczących środków ochrony roślin zawierających mikroorganizmy.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1441 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 546/2011 w odniesieniu do szczegółowych jednolitych zasad oceny i udzielania zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające mikroorganizmy.

Co na temat biopreparatów myślą naukowcy?

My na łamach majowego miesięcznika Farmer zamieściliśmy artykuł pt. Biopreparaty w rolnictwie. Na temat rynku biopreparatów wypowiadał się dla nas już prof. Witold Grzebisz. Teraz prof. Roman Kierzek, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu.

- Ochrona upraw przed patogenami z wykorzystaniem biopreparatów, opartych głównie na mikroorganizmach, staje się w ostatnich latach coraz bardziej popularna. Wynika to przede wszystkim z redukcji użycia chemicznych środków ochrony roślin, co w wielu przypadkach znajduje racjonalne uzasadnienie pod względem wpływu na ludzi, zwierzęta i środowiskowo. Stosowanie biopreparatów jako środka biologicznego wpisuje się w cele i politykę Unii Europejskiej (np. Europejski Zielony Ład), jak i założenia integrowanej produkcji roślin (ograniczenie agrochemikaliów na rzecz innych metod niechemicznych, neutralnych dla środowiska). Należy jednak pamiętać, że biopreparaty pomimo ich naturalnego pochodzenia powinny być odpowiednio przebadane, a ich przydatność w ochronie roślin potwierdzona w różnego rodzaju badaniach czy testach – informuje prof. Kierzek.

Jak dodaje, biopreparaty są produktami, które w większości przypadków wymagają konsekwencji w ich stosowaniu, a efekty ich działania zazwyczaj są rozciągnięte w czasie.

- Czynnikami, które w dużym stopniu mogą ograniczać ich działanie, w przypadku roślin rolniczych są warunki pogodowe i środowiskowe (temperatura, wilgotność, pH gleby itp.). Znacznie częściej można zaobserwować dobre działanie biopreparatów w warunkach kontrolowanych (szklarnie, tunele), gdzie łatwiej można regulować powyższe czynniki. Środki biologiczne można traktować jako bardzo dobre narządzie uzupełniające i wspomagające chemiczną ochronę roślin. Niektóre biopreparaty z powodzeniem można wykorzystać do ograniczania przed sprawcami chorób w wybranych uprawach rolniczych, wobec których środki te wykazują zadowalającą efektywność działania – podkreśla naukowiec.