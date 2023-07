W ostatnim czasie coraz silniejszą pozycję na rynku zajmują różnego rodzaju biopreparaty. Kolejne firmy oferują również środki przeznaczone do rozkładu słomy i resztek pożniwnych. Co zawierają tego typu produkty? Jak działają? Ile kosztują?

Biopreparaty z zasady zawierają wyselekcjonowane szczepy pożytecznych bakterii i grzybów, a często także kwasy humusowe czy niewielkie ilości makro- i mikroelementów. Istotą ich działania jest wprowadzenie do gleby mikroorganizmów, które wydzielają enzymy rozkładające resztki pożniwne. Z chemicznego punktu widzenia celuloza jest rozkładana na prostsze cukry, które są łatwo przyswajalne dla mikroorganizmów glebowych, a składniki pokarmowe są udostępniane dla roślin. Jednak jak podkreślają naukowcy, skuteczność działania wielu preparatów jest trudna do udowodnienia.

Słoma i resztki pożniwne jako nawóz

Coraz większa jest świadomość na temat wartości nawozowej słomy i resztek pożniwnych. Drogie nawozy mineralne skłoniły wielu rolników do wykorzystania naturalnych źródeł składników pokarmowych i cennej materii organicznej. Ponadto do zmniejszenia ilości słomy wywożonej z pól przyczynią się niewątpliwie płatności za jej pozostawienie i zagospodarowanie. Nie można jednocześnie zapominać, że mniej słomy to też mniej obornika na rynku.

Stosunek plonu głównego, czyli ziarna lub nasion, do plonu ubocznego, a więc słomy i resztek pożniwnych, wynosi zależnie od gatunku i odmiany roślin od 1:0,5 do nawet 1:2. Oznacza to, że przykładowo zbierając 3 t/ha rzepaku, zyskujemy 6 t/ha słomy i resztek pożniwnych, które nie tylko stanowią źródło materii organicznej, lecz także zawierają w tym przypadku ponad 40 kg azotu, prawie 20 kg fosforu, 120 kg potasu, blisko 80 kg magnezu czy ok. 100 kg wapnia.

Z kolei w przypadku zbóż stosunek plonu głównego do ubocznego mieści się w granicach od 1:05 dla jęczmienia jarego do 1:1,5 w przypadku żyta ozimego. Średnio przyjmuje się, że po zbiorze zbóż pozostaje 5 t/ha resztek pożniwnych. Taka ilość zapewnia, zależnie od gatunku, 15-45 kg/ha azotu, 30-60 kg/ha K₂O, 6-10 kg/ha P₂O₅, 15-20 kg/ha CaO oraz mikroelementy takie, jak bor, miedź i molibden. Przyjmuje się, że 5 t/ha słomy zbożowej ma działanie zbliżone do nawet 15 t/ha obornika. Z kolei słoma roślin bobowatych jest cennym źródłem azotu. W pierwszym roku rośliny następcze wykorzystują z resztek pożniwnych przeciętnie 30 proc. azotu, 25 proc. fosforu i 50 proc. potasu.

Przegląd rynku biopreparatów na słomę

Bactim Słoma – to płynny biopreparat, zawierający bakterie Bacillus, pochodzące z naturalnego środowiska. Po zastosowaniu mają one za zadanie w szybkim tempie rozmnożyć się w glebie, co ma usprawnić rozkład resztek pożniwnych nawet w trudnych warunkach. Zalecana dawka wynosi 1-2 l/ha, a litr kosztuje obecnie średnio 45 zł.

Bi Słoma – to nawóz mikrobiologiczny na bazie bakterii i grzybów naturalnie występujących w glebie. Producent zapewnia o efektach działania w postaci rozkładu resztek pożniwnych do łatwo przyswajalnej postaci, a ponadto o poprawie struktury gleby czy stworzeniu lepszych warunków rozwoju pożytecznej mikroflory. Po zastosowaniu preparatu należy zmieszać go płytko z glebą lub przeprowadzić wałowanie. Zalecana dawka wynosi 1-2 kg/ha, a 1 kg kosztuje obecnie średnio 160 zł brutto.

Convert WG – to preparat zawierający dwa szczepy bakterii Bacillus. Producent deklaruje efekty stosowania w postaci przyspieszonego rozkładu resztek pożniwnych, poprawy żyzności gleby, zwiększenia ilości dostępnych form NPK i żelaza czy wspierania naturalnej odporności rośliny następczej na choroby grzybowe. Zalecana dawka wynosi 1-1,5 kg/ha, a kilogram kosztuje obecnie średnio 170 zł.

Fortelitic Słoma – jest biopreparatem zawierającym mikroorganizmy wraz z pożywką mającą usprawnić ich namnażanie. Producent zapewnia nie tylko o szybszym rozkładzie słomy, ale też poprawie struktury gleby czy zwiększonej adsorpcji wody. Zalecana dawka wynosi 2-3 l/ha, a litr kosztuje obecnie średnio 90 zł.

Humus Active – oprócz mikroorganizmów zawiera kwasy huminowe i fulwowe, huminy, ulminy, makro- i mikroelementy. Spośród mikroorganizmów producent wymienia m.in. bakterie Pseudomonas, Azotobacter i Bacillus czy grzyby Trichoderma. Wśród składników pokarmowych znajduje się przede wszystkim bezcenny azot, ale też fosfor, potas, magnez czy wapń. Zalecana dawka wynosi 5 l/ha, a litr kosztuje obecnie średnio 10 zł.

Słomer to preparat będący koncentratem bakterii odpowiadających za rozkład słomy i resztek pożniwnych. Zawiera bakterie Bacillus subtillis, Bacillus coagulans, Bacillus polymyxa, Bacillus megaterium, Bacillus licheniformis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus, Lactobacilus rhamnosus, Bifidobakterium animalis, Bifidobakterium breve. Zalecana dawka wynosi 2 l/ha, a litr kosztuje obecnie średnio 45 zł brutto.

ZDANIEM EKSPERTA

Radosław Wilk, Intermag

„Farmer”: Zbliżają się żniwa, rolnicy mają dylemat, co zrobić z resztkami pożniwnymi. Jaką realną

wartość ma słoma?

Radosław Wilk, Intermag: Słoma to niezwykle cenny składnik dla gleby i przyszłego plonu roślin. Plon słomy dla zbóż i rzepaku przyjmuje się na poziomie 4-6 t/ha. W tej ilości mamy ok. 30 kg N, ponad 12 kg P₂O₅, między 60-80 kg K₂O i blisko 20 kg CaO. W słomie kukurydzianej, której plon jest wyższy (nawet 8 t/ha), mamy ponad 60 kg N, 40 kg P₂O₅, 150 kg K₂O i blisko 40 kg CaO. Poza pierwszoplanowymi pierwiastkami słoma to źródło wielu mikroelementów: B, Cu, Mn, Mo, Zn. Dodatkowo warto dodać, że słoma to cenne źródło próchnicy. Współczynnik humifikacji przy prawidłowo zachodzącym procesie to nawet 0,2, tj. 1 t słomy = 0,2 t węgla organicznego. Oczywiście, aby wykorzystać ten potencjał należy zadbać o prawidłowy rozkład słomy.

Co ma wpływ na prawidłowy rozkład słomy?

– Efektywność procesu mineralizacji resztek pożniwnych ma bezpośredni wpływ na ilość dostępnych dla roślin składników pokarmowych oraz na wzrost ilości próchnicy w glebie. Bezpośrednio za ten proces odpowiadają mikroorganizmy, które mają zdolność do produkcji enzymów celulolitycznych, czyli tych, które rozkładają celulozę, z której zbudowana jest słoma. W celu zwiększenia efektywności procesu rozkładu słomy warto rozważyć zastosowanie preparatu mikrobiologicznego, takiego jak Bactim Słoma, który zawiera bakterie Bacillus spp. specjalizujące się w rozkładzie resztek roślinnych i przekształcaniu ich w próchnicę. Te bakterie szybko rozmnażają się w glebie, co umożliwia im skuteczne działanie nawet w trudnych warunkach. Wysoka efektywność działania tego produktu wynika również z obecności dwóch współpracujących ze sobą szczepów bakterii Bacillus spp., które działają w szerokim zakresie temperatur.