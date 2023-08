Activ by Aphea.bio® produkt do zaprawiania zbóż przeznaczony dla producentów pszenicy, fot. AK

Syngenta oddaje w ręce rolników nowy produkt do zaprawiania zbóż przeznaczony dla producentów pszenicy. Ma on za zadanie zapewnić młodym siewkom lepszy start i uchronić je przed oddziaływaniem wielu czynników stresowych. Na czym polega to innowacyjne rozwiązanie?

Zielony Ład pobudza branżę rolną do wprowadzania na rynek nowych, bardziej zrównoważonych metod ochrony i nawożenia. Rozwojowym kierunkiem wspomagającym te działania jest biostymulacja, którą wykorzystuje się również w technologii zaprawiania nasion. W ten sposób szuka się rozwiązań mających sprostać regulacjom, jakie niosą ze sobą sukcesywnie wdrażane ambitne strategie Komisji Europejskiej. Między innymi nakazują one ograniczenie chemizacji rolnictwa, co w dużej mierze obserwujemy już dziś w zakresie wycofywania wielu substancji czynnych. Z drugiej strony, kładą one duży nacisk na stosowanie metod biologicznych, które powinny wspomagać tę transformację i docelowo przyczynić się do tego, że rolnik będzie stosował mniej środków ochrony roślin oraz mniejszą ilość sztucznych nawozów mineralnych. W odpowiedzi firmy chemiczne dwoją się i troją, aby jak najszybciej uzbroić rolnika w asortyment produktów różnego przeznaczenia, ale odpowiadających na aktualne potrzeby i problemy rolników. Taki cel przyświeca także firmie Syngenta, która oddaje do praktyki rolniczej zupełnie nowy nawozowy produkt mikrobiologiczny przeznaczony do zaprawiania zbóż, a ściślej: pszenicy. O tej nowości w asortymencie firmy Syngenta rozmawiamy z Eweliną Samul, Product Managerem ds. produktów biologicznych.

Na rynek wchodzi nowy biostymulator Activ by Aphea.Bio® przeznaczony do zaprawiania zbóż, w tym głównie pszenicy ozimej. Jakie zadania są mu wyznaczone? Co rolnik zyska sięgając po tego typu nowość?

Ewelina Samul: Activ by Aphea.Bio® to nawozowy produkt mikrobiologiczny do zaprawiania nasion pszenicy zawierający mikroorganizm z rodzaju Stenotrophomonas rhizophila (szczep A11E4), który ma za zadanie zwiększać tolerancję rośliny na szkodliwe działania środowiska zewnętrznego oraz zabezpieczać potencjał plonotwórczy pszenicy. Ponadto poprawia on efektywność wykorzystania składników odżywczych przez roślinę.

Activ by Aphea.bio® to zupełnie nowy, rewolucyjny opatentowany dla Syngenty biostymulator. Jak każdy biostymulator produkt pokazuje swój potencjał w warunkach stresu abiotycznego. Oczywiście, na etapie zaprawiania trudno przewidzieć, jakie warunki pogodowe i środowiskowe spotkają plantacje, ale na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych można stwierdzić, że co roku rośliny zmagają się z różnymi stresami o mniejszym bądź większym nasileniu. Biostymulacja to więc taka polisa na wypadek pojawienia się niekorzystnych czynników abiotycznych. Roślina dobrze odżywiona, lepiej zabezpieczona przed działaniem stresów lepiej się rozwija i tworzy silny organizm, mniej wrażliwy na kolejne, niekorzystne bodźce zewnętrzne. Ta prosta filozofia ma przełożenie także na działanie naszego nowego produktu.

farmer.pl: W takim razie jak działa produkt? Na czym polega jego innowacyjność?

Ewelina Samul: Jak wspomniałam wcześniej, produkt oparty jest na Stenotrophomonas rhizophila szczep A11E4. Jest to bakteria naturalnie występująca w środowisku i wyizolowana z rizosfery i tkanek roślinnych. Bakterie te, użyte w zaprawianiu zbóż, szybko namnażają się w otoczeniu ziarniaka umieszczonego w glebie.

Szczep zawarty w Activ by Aphea.Bio® przyczynia się do zabezpieczenia plonu i wzrostu pszenicy między innymi poprzez:

kolonizację ryzosfery i korzeni rośliny skutkującą lepszym pobieraniem składników pokarmowych przez roślinę;

poprawę rozpuszczalności związków fosforu nieorganicznego i mineralizację fosforu organicznego, co prowadzi do zwiększenia dostępności tego pierwiastka dla rośliny,

produkcję sideroforów, tj. organicznych związków chemicznych chelatujących jony żelaza, przyczyniając się do zwiększenia dostępności żelaza dla rośliny,

produkcję osmolitów, które zwiększają tolerancję rośliny na stresy abiotyczne, takie jak zasolenie, niskie i wysokie temperatury czy susza.

Większa dostępność składników odżywczych dla ziarniaka to lepiej ukorzeniona siewka. Głębszy, bardziej rozbudowany system korzeniowy to z kolei gwarancja, że w sytuacji stresowej, np. suszy, niskich bądź wysokich temperatur czy zasolenia, młoda roślina lepiej poradzi sobie z tymi czynnikami i nie zareaguje poważnym ubytkiem w plonie. Mikroorganizm produkuje także specyficzne metabolity (takie jak glukozylglicerol – GG czy trehalozę). Związki te są silnymi osmoprotektantami, a dzięki ich obecności w strefie korzeniowej rośliny lepiej radzą sobie z zasoleniem (występującym po wysokim nawożeniu i po następujących deficytach wody) lub w przypadku suszy, niskich temperatur i podczas innych trudnych warunków. Ponadto Actic by Aphea.Bio® stymuluje produkcję sideroforów, czyli substancji chemicznych wiążących żelazo wytwarzane przez mikroorganizm w celu wychwycenia tego pierwiastka. To prowadzi do zwiększonej dostępności żelaza dla roślin. A zatem zaprawianie tym produktem działa jako swoista osłona. Preparat wspomaga rośliny w przetrwaniu tych trudnych warunków, umożliwiając im lepszą adaptację i zachowanie pełni potencjału wzrostu.

Czy traktowanie ziarna preparatem Activ by Aphea.Bio® może zastąpić tradycyjne zaprawianie?

Ewelina Samul: Nowa biozaprawa będzie wspomagała standardowe nawożenie, ale go nie zastąpi. Warto jednak wspomnieć, że dodatkowym, istotnym elementem dla firmy było przeprowadzenie badań odnośnie do kompatybilności biologicznej i fizykochemicznej produktu Activ by Aphea.Bio® z najczęściej stosowanymi zaprawami nasiennymi. Preparat można bez przeszkód stosować w różnej konfiguracji bez ryzyka utraty właściwości obu komponentów. Wyróżnia go także wysoka jakość formulacji Activ by Aphea.Bio®.

1. Kompatybilność chemiczna Activ by Aphea.Bio®

Niestety, w zakresie preparatów mikrobiologicznych brakuje nadal pełnej literatury naukowej potwierdzającej skuteczność ich działania. Brak takich argumentów skutkuje tym, że część rolników boi się jeszcze sięgać po tego typu nowości. Jak to wygląda w przypadku preparatu Activ?

Ewelina Samul: Dysponujemy wieloma wynikami polowych doświadczeń zarówno krajowych, jak i pochodzących z innych regionów Europy, mówiących o skuteczności produktu. Activ by Aphea.Bio® jest wytwarzany na terenie Unii Europejskiej i przetestowany na glebach europejskich, w tym polskich. W sumie produkt został już przebadanych w 12 krajach. Większość badań przeprowadziliśmy w latach 2019-2022. W Polsce wykonaliśmy 14 takich badań. Prowadziliśmy doświadczenia polowe na pszenicy ozimej przy obniżonych dawkach nawozów azotowych. Uzyskaliśmy około 5,3% wzrostu plonów na poletkach, gdzie wysiano ziarno zaprawione preparatem Activ by Aphea.Bio® w porównaniu do poletek nietraktowanych produktem (jest to średnia obejmująca doświadczenia prowadzone w warunkach stresu oraz bez stresu abiotycznego). Ponadto produkt został także przetestowany w ponad 100 badaniach terenowych (przesiewowych i zaawansowanych).

Partnerstwo Syngenty z Aphea.Bio to efekt rosnącego zaangażowania firmy w dostarczanie producentom rolnym nowatorskich rozwiązań w zakresie efektywnego wykorzystania składników odżywczych, pomagających chronić uprawy. Wprowadzenie na rynek Activ by Aphea.Bio® wspiera utrzymanie zdrowych gleb poprzez wspomaganie upraw pożytecznymi mikroorganizmami. Dodatkowo może przyczynić się do osiągnięcia celu Zielonego Ładu, jakim jest ograniczenie stosowania w rolnictwie nawozów syntetycznych.

1. Wyniki doświadczeń polowych w Polsce i innych krajach

Produkt debiutuje na rynku polskim. Czy w tym roku będzie dostępny na nadchodzący sezon jesienny ozimin?

Ewelina Samul: Tak, produkt jest już dostępny w naszym e-sklepie oraz u przedstawicieli już w połowie sierpnia. Zapraszamy do zapoznania się z produktem i do zakupu.

