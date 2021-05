Bodziszek drobny coraz groźniejszy

Osiągający stosunkowo niewielkie rozmiary bodziszek drobny może wydawać się niegroźnym konkurentem dla kukurydzy. Jednak to tylko pozory. Chwast ten, wschodząc wcześnie i w dużym nasileniu, może w istotnym stopniu zakłócić wzrost i rozwój tej rośliny uprawnej.

W połowie ubiegłego wieku bodziszek drobny uważany był za typowy gatunek ruderalny, który tylko sporadycznie pojawiał się na polach uprawnych oraz w ogrodach. Z biegiem czasu roślina ta zaczęła coraz wyraźniej zaznaczać swoją obecność na gruntach ornych, zwłaszcza w uprawie zbóż i okopowych. Jeszcze na początku XXI w. bodziszek w zasiewach kukurydzy występował dość rzadko i na ogół w niewielkim nasileniu. Dopiero w ostatnich kilkunastu latach jego znaczenie zaczęło dostrzegalnie wzrastać. Obecnie w wielu regionach kraju jest to chwast problematyczny, zasiedlający niektóre plantacje w stopniu masowym. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest duża popularność w ochronie kukurydzy herbicydów, na których działanie bodziszek wykazuje niską wrażliwość.

Nerkowate liścienie i dłoniaste liście

Bodziszek drobny, jak sugeruje już jego nazwa gatunkowa, to roślina o niezbyt imponujących rozmiarach. W sprzyjających warunkach dorasta maksymalnie do 50 cm, jednak na ogół jego pędy są znacznie krótsze, często osiągają jedynie ok. 20 cm długości. Łodyga bodziszka jest krótko omszona, w górnej części okryta włoskami gruczołowatymi, często czerwonawo nabiegła. Liście są dłoniaste, w zarysie okrągłe lub nerkowate, podzielone na 5-9 odcinków (zazwyczaj 7). Pięciopłatkowe kwiaty mogą być barwy jasnofioletowej lub bladopurpurowej. Płatki korony są tak długie, jak działki kielicha lub nieznacznie dłuższe. Owoc to rozłupnia rozpadająca się na 5 owocków – rozłupek. Bodziszki można łatwo rozpoznać już w najwcześniejszych stadiach rozwojowych. Nerkowate liścienie, osadzone na długich czerwono nabiegłych ogonkach, oraz zaokrąglone 7-dzielne pierwsze liście są tak charakterystyczne, że trudno o pomyłkę.

Rozsiewa się sam

Bodziszek drobny jest rośliną jednoroczną jarą lub zimującą. Nie ma wygórowanych wymagań termicznych, do kiełkowania wystarczają mu temperatury 2-7°C. Siewki mogą pojawiać się niemal przez cały sezon wegetacyjny, jednak szczyt wschodów przypada głównie na wiosnę (kwiecień-maj), a w mniejszym stopniu także na jesień (wrzesień- październik). Kwitnienie odbywa się od maja do października. Na pojedynczym egzemplarzu powstaje na ogół od kilkudziesięciu do kilkuset nasion, a gdy warunki siedliskowe są optymalne – nawet do kilku tysięcy. Gatunek ten wykształcił mechanizm pozwalający na samorzutne rozprzestrzenianie się – dojrzewające owoce, gwałtownie pękając, są w stanie wyrzucić rozłupki na niewielką odległość od rośliny macierzystej.

Bodziszek drobny występuje na niemal każdym rodzaju gleb. Najlepiej rozwija się jednak na stanowiskach żyznych, próchnicznych, zasobnych w wapń oraz azot (roślina azotolubna). Jest dość tolerancyjny względem odczynu podłoża, rośnie dobrze zarówno na glebach kwaśnych, jak i obojętnych (najczęściej zasiedla stanowiska z pH od 5,0 do 7,0).

Herbicydem w bodziszka

Zwalczanie bodziszka może niekiedy sprawić sporo problemów. Gatunek ten jest w dużym stopniu tolerancyjny na działanie wielu substancji chwastobójczych. Może nawet nie zostać efektywnie wyeliminowany przez glifosat stosowany w niskich dawkach. Poza tym, ze względu na rozciągnięte w czasie wschody, część późno wschodzących siewek nie zostanie zniszczona przez wcześnie zastosowane herbicydy, a w szczególności te o działaniu nalistnym. Z kolei dobrą informacją dla rolników jest to, że jak dotąd nie odnotowano przypadków uodpornienia się bodziszka na substancje czynne wchodzące w skład środków chwastobójczych (wg informacji zawartych w bazie weedscience.org).

W celu ograniczenia wzrostu lub zniszczenia tego gatunku w uprawie kukurydzy zalecane są m.in. niektóre środki zawierające rimsulfuron, nikosulfuron, petoksamid, foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy + tienkarbazon metylu, bromoksynil + terbutylazynę czy też terbutylazynę + S-metolachlor. Skuteczność chwastobójcza zależy w dużym stopniu m.in. od tego, czy zabieg wykonany zostanie w odpowiednim terminie oraz od wykorzystanej dawki herbicydu. Dlatego przed opryskiem należy dokładnie przestudiować etykietę preparatu i stosować się do podanych w niej wytycznych.

Nie tylko bodziszek drobny

W Polsce występuje kilkanaście gatunków bodziszka. Najczęstszym intruzem na polach uprawnych jest omawiany bodziszek drobny, jednak nie tylko on wchodzi w paradę rolnikom. W opracowaniu „Krajowe chwasty polne i ogrodowe” prof. Jakub Mowszowicz obok tego gatunku wymienia także kilka innych bodziszków: gołębiego, kosmatego, okrągłolistnego oraz porozcinanego. Są to chwasty rzadko występujące na polach uprawnych, które jedynie lokalnie mogą sprawiać problemy. Z tego względu niewiele jest dostępnych danych odnośnie ich wrażliwości na działanie substancji czynnych. Co prawda w etykietach niektórych herbicydów można natknąć się na informacje o skutecznym zwalczaniu np. bodziszka porozcinanego, kosmatego czy też okrągłolistnego, jednak są to na ogół herbicydy nieselektywne (glifosat) lub zarejestrowane do stosowania w rzepaku lub zbożach. Zdarza się, że w etykiecie jednego preparatu poszczególne gatunki bodziszka zaliczane są do różnych klas wrażliwości na działanie substancji czynnej. Zatem nie można z góry zakładać, że herbicyd bardzo dobrze niszczący bodziszka drobnego będzie działał z identyczną skutecznością na pozostałe rośliny należące do tego rodzaju. Dlatego w przypadku braku oczekiwanej efektywności zabiegu warto zweryfikować, jaki dokładnie gatunek zadomowił się na naszej plantacji. Identyfikację najłatwiej przeprowadzić, gdy rośliny będą w bardziej zaawansowanych stadiach rozwojowych.