Realizacja ekoschematu związanego z Integrowaną Produkcją (IP) wiąże się z podjęciem określonych zasad ujętych w Metodykach opracowanych dla danego gatunku uprawnego. Problem w tym, że niektórych obligatoryjnych zadań nie da się póki co spełnić. Co wtedy?

W Integrowanej Produkcji w wielu uprawach na liście zadań obligatoryjnych do wykonania widnieje obowiązek zastosowania środka biologicznego w ochronie. Problem w tym, że takowych brakuje.

Jak zatem wywiązać się z podjętych zobowiązań?

Rolnik, który zobowiązał się do podjęcia realizacji ekoschematu, wspieranego finansowo w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE na lata 2023 – 2027: Prowadzenie Produkcji Roślinnej w Systemie Integrowanej Produkcji Roślin może liczyć na wsparcie wynoszące nawet 1300 zł/ha.

Jest to kwota, która ma pokryć dodatkowe koszty związane ze spełnieniem bardziej wyśrubowanych wymogów określonych w metodykach oraz związanych z certyfikacją IP.

Każda uprawa ma opracowane swoje wymogi, z których najważniejsza jest lista obligatoryjnych zasad do spełnienia. Każdy punkt z tej listy rolnik musi spełnić, a realizację tych wymogów odnotować w Notatniku Integrowanej Produkcji. Dokument ten bowiem jest kluczowy podczas kontroli na miejscu.

Zapisy w nim umieszczone są podstawą do weryfikacji ustalonych wymogów. Za niewywiązanie się z podjętych zobowiązań rolnikowi może zostać nałożona kara przykładowo w postaci nie przydzielenia certyfikatu IP oraz odmowy płatności za podjęty ekoschemat.

Za mało hektarów dla Integrowanej Produkcji

Niestety w realizacji Integrowanej Produkcji doszukać się można wielu niekonsekwencji. Największym problemem jest łączna powierzchnia przewidziana do dofinansowania IP, która dla Polski wynosi tylko około 28 tys. ha, a wg organizacji plantatorów roślin rolniczych i ogrodniczych powinna wynosić co najmniej kilka milionów ha.

Nie wiemy jeszcze ilu rolników zainteresowało się tym ekschematem. Jedno jest pewne duże zainteresowanie może wiązać się z tym, że kwota dofinansowane zostanie pomniejszona.

Koszty Integrowanej Produkcji

Może to rozczarować, bo większość wydatków została już przez rolników poniesiona. Przykładowo koszt obowiązkowego dwudniowego szkolenia IP wynosił w marcu 2023r. około 400 zł. Zgłoszenie uprawy do IP to jeszcze większy koszt. W styczniu ceny za przystąpienie do IP rozpoczynały się od 1230 zł, (jednak rosły one w raz z powierzchnia gospodarstwa i liczbą upraw objętych certyfikacją). Kolejne wydatki (w zależności od uprawy) związane są z zakupem lub wykonaniem lepów, pułapek feromonowych na konkretne szkodniki, domków dla murarek czy wykonaniem specjalistycznych badań np. na obecność nicieni, szkodników glebowych.

Brakuje środków biologicznych

Niestety przeciwności dostrzega się więcej. W wielu uprawach na liście zadań obligatoryjnych jest obowiązek zastosowania środka biologicznego. I tu pojawia się problem, bo rolnicy zderzają się nie tylko ze słabym jeszcze asortymentem zarejestrowanych środków biologicznych ale także niekiedy z problematyczną ich dostępnością na rynku. Bywa i tak, że w niektórych uprawach jest obowiązek zastosowania środka biologicznego, a póki co nie ma nic zarejestrowanego w danym gatunku. Tak jest w przypadku Integrowanej uprawy buraka cukrowego. W metodyce opracowanej dla tego gatunku jednym z działań obligatoryjnych jest zastosowanie w tej uprawie co najmniej raz w sezonie produktu biologicznego.

Problem w tym, że w Wyszukiwarce MRiRW nie ma nic zarejestrowanego dla buraka cukrowego (są jedynie dla ćwikłowego, pastewnego). Zapytaliśmy zatem MRiRW co powinien w tej sytuacji zrobić rolnik? Czy oznacza to, że jest zwolniony z tego obowiązku? Co ma wpisać do notatnika IP.

Nie ma zarejestrowanych środków biologicznych dla buraka cukrowego

Jak czytamy w nadesłanym uzasadnieniu:

- Metodyki integrowanej produkcji roślin (a za nimi Ekoschemat: Integrowana Produkcja Roślin) nie precyzują, czy realizując obowiązek stosowania ochrony biologicznej należy zastosować środek biologiczny (należy pamiętać, że takie preparaty wymagają rejestracji jako środki ochrony roślin), czy też można zastosować makroorganizmy. W przypadku dostępności jakiejkolwiek dopuszczalnej prawnie metody ochrony biologicznej dedykowanej dla danej uprawy może być ona stosowana dla spełnienia tego wymogu – podaje rzecznik prasowy MRiRW.

Jak dodaje dalej:

- Obecnie brak jest zarejestrowanych biologicznych środków ochrony roślin dedykowanych dla upraw buraka cukrowego. Nie ma również przesłanek do rekomendowania zastosowania makroorganizmów w ochronie upraw tego gatunku. W tej sytuacji należy przyjąć, że producent rolny nie miał możliwości wykonania zabiegu z wykorzystaniem metody biologicznej. W przypadku konieczności wykonania zabiegu ochrony roślin z wykorzystaniem chemicznych środków ochrony roślin, producent rolny wskaże, że metody biologiczne nie są dostępne – podaje MRiRW

Metodyki IP ustalane są na lata

Sytuacja może się jednak szybko zmienić – zaznacza z kolei prof. Marek Mrówczyński z IOR-PIB.

Jak tłumaczy, w wielu Metodykach Internetowej Produkcji Roślin jest zawarty obligatoryjny wymóg stosowania biologicznej ochrony roślin. Jednak są one ustalane na lata i przewidują rozwój systemu względem nowych trendów w rolnictwie.