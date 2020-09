Branża środków ochrony roślin podejmuje zobowiązania do 2030 r.

Producenci środków ochrony roślin przedstawili swoje zobowiązania, które mają wspierać unijną politykę „Zielonego Ładu” oraz strategię „Od pola do stołu”. Jakie konkretnie?

Producenci środków ochrony roślin są świadomi konieczności zmian w produkcji żywności na polu, by stała się ona bardziej zrównoważona i przyjazna dla środowiska. Jako branża środków ochrony roślin poddajemy się wymaganym regulacjom i inwestujemy w technologie oraz innowacyjne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo stosowania środków ochrony roślin.

Ogłoszone przez Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (ECPA) w dniu 7 września br. zobowiązania producentów środków ochrony roślin na najbliższą dekadę pokazują, że branża poważnie podchodzi do koniecznych zmian oraz oczekiwań społecznych dotyczących produkcji żywności oraz ochrony środowiska.

W ramach przedstawionych zobowiązań branża zainwestuje ponad 14 miliardów euro w nowe technologie i bardziej zrównoważone produkty. Oprócz inwestycji planowane jest również zwiększenie zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin oraz zmiana podejścia do szkoleń dla rolników - zgodnie z wymogami polityki zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin.

Kluczowe obszary, w których zostały podjęte zobowiązania:

- Innowacje i inwestycje

Nakłady finansowe na poziomie 10 mld euro w precyzyjne i cyfrowe technologie oraz 4 mld euro w innowacje w dziedzinie biopestycydów. Aby inwestycje miały sens, niezbędne są odpowiednie regulacje umożliwiające innowacjom dotarcie do europejskich rolników.

- Gospodarka o obiegu zamkniętym

Zwiększenie zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin do 75% w krajach europejskich, w których systemy już działają oraz stworzenie systemów zbiórki do 2025 r. w krajach, w których nie funkcjonują.

- Ochrona ludzi i środowiska

Zminimalizowanie ryzyka stosowania środków ochrony roślin poprzez prowadzenie licznych szkoleń dla rolników w zakresie zintegrowanej ochrony roślin, ochrony wód oraz ochrony osobistej operatora.

- Kierunek polityki obrany przez Komisję Europejską jest ambitny i motywuje wszystkich do wspólnego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i poprawy klimatu. Jako branża podchodzimy poważnie do inicjatyw i działań związanych z polityką „Zielonego Ładu”, dlatego producenci pestycydów wyznaczyli własne, dobrowolne i wymierne cele dla branży. Mamy świadomość, że realizacja podjętych zobowiązań jest wyzwaniem dla naszych firm. A to jest dopiero początek. Będziemy obserwować realizację zobowiązań i informować na bieżąco o ich efektach – powiedziała Géraldine Kutas, dyrektor generalna ECPA.

Przedstawione zobowiązania branży mają przyczynić się do realizacji unijnej dyrektywy dotyczącej zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin oraz strategii „Od pola do stołu”, które mają na celu zapewnić wystarczającą ilość żywności produkowanej w sposób zrównoważony.

Więcej o zobowiązaniach do roku 2030, tutaj https://www.ecpa.eu/commitments/2030-commitments

Producenci zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Ochrony Roślin nie tylko dostarczają rolnikom środków ochrony roślin, ale również dbają o to, by były one stosowane w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dla ludzi i środowiska. PSOR wspiera działania firm członkowskich licznymi projektami edukacyjnymi. Szerzymy wiedzę, promujemy dobre praktyki i tworzymy własne rozwiązania. W trosce o środowisko naturalne od wielu lat w Polsce edukujemy jak właściwie postępować z niebezpiecznymi odpadami. Służy temu powstały w 2004 roku System Zbiórki Opakowań PSOR, który zapewnia odzysk, recykling i utylizację opakowań po środkach ochrony roślin zgodnie z wymogami prawnymi. W ramach Systemu PSOR w 2019 roku zostało zebranych ponad 75% masy opakowań wprowadzonych na rynek. Oznacza to, że funkcjonujący w Polsce System PSOR realizuje już zobowiązania branży zwiększenia zbiórki opakowań do 2030 r.