Burak tuż przed zbiorem. Ocena przeprowadzonych zabiegów ochrony

To był kolejny sezon, w którym chwościk dał się we znaki producentom buraka cukrowego. To także pierwszy rok, w którym musieli oni poprowadzić swoje plantacje bez desmedifamu, substancji czynnej powszechnie stosowanej w programach ochrony. Czy udało się z sukcesem zachować wysoki stopień skuteczności przeprowadzonych zabiegów?

Przez cały sezon wegetacyjny, monitorowaliśmy wybrane plantacje buraka cukrowego, położone w warunkach Polski centralnej. Przyglądaliśmy się tej uprawie począwszy od siewu, poprzez ochronę herbicydową, a następnie na etapie ochrony przed chwościkiem. Dzieliliśmy się z Państwem swoimi spostrzeżeniami, uwagami co do stanu uprawy. Zainteresowanych, którzy nie śledzili wszystkich wpisów na bieżąco zachęcamy do przeczytania wcześniejszych wpisów.

Jak prezentują się plantacje buraka cukrowego na krótko przed zbiorem? O tym w poniższym filmie. Po zbiorze korzeni, wrócimy jeszcze do Państwa z materiałem, w którym podzielimy się wynikami uzyskanego plonu korzeni oraz poziomu cukru.