Tak, to bardzo możliwe. Wszystko zależy od interpretacji definicji obszarów wrażliwych, które opisane są w projekcie rozporządzenia o zrównoważonym stosowaniu pestycydów. Informacje te potwierdził nam resort rolnictwa. Wkrótce będą się decydowały losy kontrowersyjnego projektu przedstawionego przez Fransa Timmermansa wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej.

Definicja terenów wrażliwych jest nieprecyzyjna i wzbudza wiele kontrowersji.

Ewentualny zakaz miałby objąć wszystkie środki ochrony roślin, także preparaty biologiczne, preparaty stosowane w rolnictwie ekologicznym, czy też preparaty niskiego ryzyka.

Chce się zacytować klasyka „Houston, mamy problem”. I rzeczywiście mamy problem, bo zakaz aplikacji pestycydów może dotknąć cały kraj. Potwierdzają się bowiem nasze nieoficjalne informacje, że przy niekorzystnej interpretacji nowych przepisów, może on obowiązywać na obszarach tzw. wrażliwych, nie tylko Natura 2000 (o czym pisaliśmy poniżej), ale też i całej Polski. Tymi nowym przepisem jest ogłoszony w czerwcu projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin. Komisja Europejska zgłosiła projekt, a teraz jak powiedział nam Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa, wszystko jest w rękach Parlamentu Europejskiego i Rady, czyli zależeć będzie od decyzji państw członkowskich. – Czy będzie większość, która doprowadzi do zmiany tego rozporządzenia czy też nie – mówił Wojciechowski.

Ministerstwo potwierdza, że zakaz stosowania pestycydów może dotknąć całą Polskę

MRiRW poinformowało portal farmer.pl, że przedstawiony przez Komisję Europejską projekt rozporządzenia o zrównoważonym stosowaniu pestycydów, zawiera przepisy bardzo istotnie ograniczające możliwość stosowania środków ochrony roślin na „terenach wrażliwych”.

- Definicja terenów wrażliwych jest jednak nieprecyzyjna i wzbudza wiele kontrowersji, dlatego należy się spodziewać, że będzie jeszcze modyfikowana – powiedział nam Dariusz Mamiński, radca z Departamentu Komunikacji i Promocji z resortu rolnictwa.

I właśnie w tej definicji i jej interpretacji jest „pies pogrzebany”.

- Obszary, na których zakazane byłoby stosowanie środków ochrony roślin, a tym samym de facto prowadzenie produkcji roślinnej (zakaz miałby objąć wszystkie środki ochrony roślin, także preparaty biologiczne, preparaty stosowane w rolnictwie ekologicznym, czy też preparaty niskiego ryzyka) zostały zatem wskazane w projekcie niejednoznacznie. Niemniej, zakazem objęte byłyby m.in. obszary Natura 2000, a przede wszystkim obszary chronione na podstawie tzw. „dyrektywy azotanowej”, co zgodnie z uzyskanymi ze strony Komisji Europejskiej do tej pory wyjaśnieniami, w przypadku Polski interpretowane byłoby jako obszar całego kraju. Polska nie zgadza się na powyższe rozwiązania – powiedział nam jasno Dariusz Mamiński.

Jednocześnie podał jak zdefiniowane są obecnie tzw. obszary wrażliwe, czyli że „obszar wrażliwy” oznacza dowolny z następujących obszarów:

a) obszar użytkowany przez ogół społeczeństwa, taki jak park lub ogród publiczny, tereny rekreacyjne lub sportowe lub droga publiczna;

b) obszar wykorzystywany głównie przez grupę szczególnie wrażliwą zgodnie z definicją podaną w art. 3 pkt 14 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009;

c) osiedla ludzkie (społeczność, w której żyją i pracują ludzie), określone zgodnie z najbardziej aktualnym systemem CORINE (Koordynowanie informacji o środowisku) Land Cover nadzorowanym przez Europejską Agencję Środowiskową, poziom 1 klasyfikacji pokrycia terenu (tereny sztuczne) (z wyłączeniem poziomu 2–1.2: tereny przemysłowe, handlowe i komunikacyjne oraz poziom 2–1.3: kopalnie, wyrobiska i budowy);

d) obszar miejski, przez który przepływa ciek wodny lub na którym znajduje się zbiornik wodny;

e) obszary nieprodukcyjne zdefiniowane zgodnie z unijnymi normami dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC), normą 8 GAEC wymienioną w załączniku III do rozporządzenia (UE) 2021/2115;

f) obszar wrażliwy pod względem ekologicznym, który oznacza dowolny z następujących obszarów:

(i) każdy obszar chroniony na podstawie dyrektywy 2000/60/WE, w tym ewentualne strefy ochronne, jak również modyfikacje tych obszarów w następstwie wyników oceny ryzyka dla punktów poboru wody do spożycia na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/218447;

(ii) tereny mające znaczenie dla Wspólnoty wymienione w wykazie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 dyrektywy 92/43/EWG, oraz specjalne obszary ochrony wyznaczone zgodnie z art. 4 ust. 4 tej dyrektywy, a także obszary specjalnej ochrony sklasyfikowane zgodnie z art. 4 dyrektywy 2009/147/WE oraz wszelkie inne krajowe, regionalne lub lokalne obszary chronione zgłoszone przez państwa członkowskie do krajowego wykazu obszarów chronionych wyznaczonych na poziomie krajowym (CDDA);

(iii) każdy obszar, na którym w wyniku monitoringu gatunków zapylaczy przeprowadzonego zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. f) rozporządzenia xxx/xxx [należy wstawić odniesienie do przyjętego aktu prawnego] stwierdzono, że występuje na nim jeden lub więcej gatunków zapylaczy, które w Europejskich czerwonych księgach zostały sklasyfikowane jako gatunki zagrożone wyginięciem;”.

Szkodliwe rozporządzenie

O drodze ukazania się tego kontrowersyjnego rozporządzenia pisaliśmy niejednokrotnie. Przypomnijmy, Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej w asyście dwóch komisarzy, ds. środowiska oraz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywnościowego ogłosił, że producenci rolni będą produkowali żywność bez pestycydów. Wówczas, jak i teraz jasno sprzeciwiał się temu pomysłowi komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Jako pierwsi też informowaliśmy, że takowe może obowiązywać, obok wcześniej przywoływanego Krajowego Planu Strategicznego. Więcej informacji o tym poniżej.

Wówczas skupialiśmy się na niesprawiedliwym, o 50 proc., ograniczeniu aplikacji pestycydów. Co przy naszej średniej krajowej już jest bardzo dużym wyczynem (patrz infografika). Zapis o obszarach wrażliwych nie zwracał uwagi. Do czasu. Obszar Natura 2000 obejmuje aż 1/5 powierzchni lądowej kraju i to już jest bardzo trudne zagadnienia, a co dopiero interpretacja dotycząca całej Polski. Chociaż nieśmiało, nie wierzymy że takowa definicja zostanie zachowana, to jednak budzi ona obawy.

Co o obszarach wrażliwych myślą naukowcy?

- Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zrównoważonego stosowania ś.o.r. w artykule 18 podaje zapis, że zabronione jest stosowanie wszelkich ś.o.r. na wszystkich obszarach wrażliwych oraz w odległości wynoszącej do 3 metrów od takich obszarów – mówi nam prof. Marek Mrówczyński, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin PIB w latach 2018-2021 oraz 2007-2012.

Jak dodaje, wg projektu, na wszystkich obszarach wrażliwych, nie można stosować także biologicznych ś.o.r., co jest sprzeczne z głównym założeniem Strategii KE "Od pola do stołu" oraz "Na rzecz bioróżnorodności", które nakazują obniżenie o 50 proc. zużycia chemicznych ś.o.r. Natomiast równocześnie zalecają większe wykorzystanie preparatów biologicznych.

- Na obszarach wrażliwych, gdzie prowadzi się produkcję roślin rolniczych i ogrodniczych, powinna istnieć możliwość stosowania ś.o.r. wg zasad, które obowiązują w systemie Integrowanej Produkcji Roślin. W Polsce wykaz ś.o.r., które mogą być stosowane w tym systemie prowadzi Instytut Ochrony Roślin - PIB, wg wymagań MRiRW. Brak możliwości stosowania wszelkich ś.o.r. uniemożliwi prowadzenie także produkcji roślinnej w systemie ekologicznym, w której aktualnie można stosować bezpieczne ś.o.r., które zawierają m.in. związki miedzi i siarki, a także preparaty biologiczne – zaznacza prof. Mrówczyński.

Jak podkreśla nasz rozmówca, projekt rozporządzenia wprowadza możliwość zastosowania odstępstwa od zakazu stosowania ś.o.r., ale tylko w przypadku, gdy zostało udowodnione poważne i nadzwyczajne ryzyko rozprzestrzeniania się agrofagów kwarantannowych lub inwazyjnych gatunków obcych. Odstępstwo nie dotyczy wszystkich pozostałych agrofagów, które mogą porażać i uszkadzać rośliny uprawne oraz zachwaszczać plantacje, powodując straty w plonie surowców roślinnych.

- Proponowany zapis zabraniający stosowania wszelkich ś.o.r. na wszystkich obszarach wrażliwych, doprowadzi do wyłączenia z produkcji roślin rolniczych i ogrodniczych, tych plantacji, które znajdują się na obszarach Natura 2000, które w Polsce obejmują ponad 20 proc. powierzchni. Wprowadzenie w życie projektu rozporządzenia spowoduje straty w plonie roślin, co wpłynie na brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce i innych państwach UE – podkreśla profesor.

A co stanie się jak zakazem będzie objęta cała Polska? Będziemy informować Państwa na bieżąco w tej sprawie. Pytanie dlaczego do stosowania pestycydów ma przełożenie obszar pod dyrektywy azotanowej?

Natura 2000