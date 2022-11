Inicjatywie Obywatelskiej Save Bees and Farmers udało się zebrać 1,2 mln podpisów obywateli Unii Europejskiej, a sama inicjatywa została zatwierdzona z 1,05 mln ważnych głosów, które mówiąc ogólnie chcą całkowitego wprowadzenia zakazu stosowania syntetycznych środków ochrony roślin do roku 2035. Czy ich propozycje, śladem podobnych inicjatyw, które zebrały zbliżoną liczbę podpisów, a więc wycofanie się z chowu klatkowego, uda się przeforsować również w tej kwestii?

Ekologiczna inicjatywa obywatelska Save Bees and Farmers zebrała ponad milion podpisów pod inicjatywą usunięcia z rynku Unii Europejskiej do 2035 r. całkowicie środków ochrony roślin.

Niedawno taką inicjatywą udało się, również poprzez zebranie ponad 1 mln podpisów, wprowadzić w UE zakaz chowu klatkowego. Czy w wypadku pestycydów będzie tak samo?

Z artykułu dowiesz się jaka czeka nas dalsza droga tych propozycji. Wyjaśnia ją dr Jerzy Plewa.

- Ekologiczna inicjatywa obywatelska Save Bees and Farmers swoją propozycją prześcignęła w restrykcjach Komisję Europejską – uważa prof. Marek Mrówczyński.

Rolnictwo to fabryka pod chmurką, gdzie pogoda bywa nieprzewidywalna. Ale nieprzewidywalne są też warunki prawne i ogólna retoryka tzw. organizacji, które uderzają w produkcję rolną i samych farmerów. Niestety ich „popisy”, a raczej podpisy, potrafią zdziałać „cuda”, tak jak w wypadku, kiedy w 2018 r. ruszyła Europejska Inicjatywa Obywatelska, której celem było zebranie co najmniej 1 miliona podpisów wśród obywateli UE, co pozwoliłoby na wnioskowanie o stworzenie przepisów zakazujących chowu klatkowego w produkcji zwierzęcej. I rzeczywiście się udało, zebrano ponad 1,4 mln podpisów, a konsekwencją jest zapowiedź iż od 2027 r. będzie wprowadzony zakaz hodowli w klatkach. Czy w wypadku pestycydów może być analogicznie?

Całkowite wycofanie środków ochrony roślin?

To już nie Europejski Zielony Ład, czy następnie omawiany projekt rozporządzenia o zrównoważonym stosowaniu pestycydów (SU), może być zagrożeniem dla funkcjonowania w europejskim rolnictwie syntetycznych środków ochrony roślin, a pomysł przedstawicieli europejskiej inicjatywy obywatelskiej Save Bees and Farmers, która mówi, że „aby przywrócić różnorodność biologiczną i chronić zdrowie obywateli, stosowanie syntetycznych pestycydów musi zostać znacznie ograniczone do 2030 r. i całkowicie wycofane do 2035 r. UE powinna wspierać rolników w osiąganiu tych celów.” Jak informuje Pesticides Action Network Europe (PAN EU), czyli sieć europejskich organizacji pozarządowych (NGO) promujących alternatywy dla pestycydów, chcą oni pójść o kok dalej niż to co założyła Komisja Europejska w kontrowersyjnym projekcie SUR i zakazać całkowitego stosowania syntetycznych pestycydów do 2035 r., bo nie są oni usatysfakcjonowani przebiegiem dotychczasowych działań Unii.

- Piętnaście lat temu Komisja zaproponowała ustawodawstwo mające na celu zmniejszenie ryzyka i uzależnienia od pestycydów, ochronę obszarów wrażliwych ekologicznie oraz zastąpienie bardziej niebezpiecznych pestycydów mniej niebezpiecznymi. Państwa członkowskie i Parlament zgodziły się na te cele w 2009 r., kiedy przyjęły dyrektywę w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów i rozporządzenie 1107/2009, ale państwa członkowskie nie przestrzegały później uzgodnionych przepisów. Na tym tle postrzegamy to jako fatalny sygnał z punktu widzenia polityki demokratycznej, jeśli niektóre państwa członkowskie próbują teraz storpedować SUR, próbować go opóźnić lub – jak już spekuluje się w gazetach – próbować zabić akta – podał Helmut Burtscher-Schaden, przedstawiciel Komitetu Obywatelskiego EIO, w dokumencie opublikowanym przez PAN EU.

Jak podają dalej, obywatele domagają się głosu w tej dyskusji na temat zdrowia i środowiska. - Ta debata nie może być dłużej zdominowana przez przemysł chemiczny i jego sojuszników, którzy lobbują na rzecz rolnictwa przemysłowego. Nie ma rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego bez zdrowych gleb, czystej wody i różnorodności biologicznej. Przemysłowe rolnictwo chemiczne jest na ślepej uliczce – podkreślał Martin Dermine.

Ale ja pytam, co to jest ponad milion podpisów, grupki osób które podchodzą do tej tematyki ideologicznie, na tle liczby ponad 447 mln mieszkańców Unii Europejskiej. Ale właśnie ten milion jest niestety kluczowy i inicjatywy nie można zostawić bez odpowiedzi. Tak było też w wypadku wyżej wspomnianego chowu klatkowego.

Czy to szaleństwo może im się udać?

Zapytaliśmy o to dr Jerzego Plewę, eksperta Team Europe, szefa dyrekcji generalnej ds. rolnictwa i obszarów wiejskich (DG AGRI) w Komisji Europejskiej w latach 2013-2020 (i byłego wiceministra rolnictwa), który nakreślił nam możliwe scenariusze legislacyjne tzw. głosu obywateli.

- Po przedłożeniu inicjatywy rozpoczyna się etap jej badania. Przed upływem jednego miesiąca przedstawiciele Inicjatywy spotkają się z przedstawicielami Komisji Europejskiej, aby szczegółowo wyjaśnić kwestie, których dotyczy inicjatywa. Przed upływem trzech miesięcy przedstawiciele Inicjatywy będą mieli okazję przedstawić swoją inicjatywę podczas wysłuchania publicznego w Parlamencie Europejskim. Parlament może również odbyć debatę na ten temat podczas sesji plenarnej, co mogłoby skutkować przyjęciem rezolucji parlamentarnej – powiedział farmer.pl dr Jerzy Plewa.

Jak dodał, przed upływem sześciu miesięcy Komisja wyjaśni, jakie działania proponuje w odpowiedzi na inicjatywę (jeśli postanowiła je zaproponować) i dlaczego zamierza je podjąć (lub nie podejmować żadnych działań). Odpowiedź ta będzie miała formę komunikatu oficjalnie przyjętego przez Komisję i opublikowanego we wszystkich językach urzędowych UE.

- Jeżeli Komisja uzna, że właściwą odpowiedzią na inicjatywę będzie akt prawny, przystąpi do opracowania formalnego projektu przepisów. Będzie to wymagało określonych działań (konsultacje publiczne, ocena skutków itp.). Kiedy Komisja przyjmie wniosek ustawodawczy, zostanie on przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE – jeśli go przyjmą, przepisy zaczną obowiązywać. Komisja nie jest zobowiązana do zaproponowania aktu prawnego. Nawet jeśli pozytywnie odpowie na inicjatywę, może uznać, że właściwsze jest podjęcie innych działań – poinformował nas dr Plewa.

Zdaniem naukowca – wycofanie środków ochrony roślin

Zapytaliśmy się jak do tej ważnej sprawy podchodzi świat nauki, ale osób, które od lat zajmują się rolnictwem i ochroną roślin, a nie tych działających w innych, niezwiązanych z produkcją rolną obszarów.

- Propozycja wycofania do 2035 r. przez Unię Europejską wszystkich syntetycznych środków ochrony roślin jest działaniem nierealnym i utopijnym oraz oderwanym od rzeczywistości, która dotyczy upraw rolniczych i ogrodniczych. Do 2035 r. nie istnieją możliwości zwiększenia stosowania biologicznych środków ochrony roślin, które mogłyby zastąpić preparaty chemiczne. W obecnym XXI wieku, metody biologiczne mogą być tylko uzupełnieniem metod chemicznych i nigdy nie zapewnią skutecznej ochrony roślin, szczególnie, gdy będą występowały gradacje szkodników i innych agrofagów – uważa prof. Marek Mrówczyński, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin PIB w latach 2018-2021 oraz 2007-2012.

Jak podaje, wycofanie syntetycznych środków ochrony roślin, spowoduje drastyczny spadek plonowania roślin rolniczych i ogrodniczych, a w skrajnych przypadkach, nawet całkowite zniszczenie surowców roślinnych. Brak zwalczania patogenów wpłynie na pogorszenie jakości surowców, które będą zawierały mykotoksyny, które są związkami rakotwórczymi.

- Wycofanie syntetycznych środków spowoduje oprócz ograniczenia plonowania roślin, podwyższenie cen surowców roślinnych, co może wywołać niepokoje społeczne. Nastąpi bardzo duże uzależnienie UE od importu surowców roślinnych z państw trzecich, które będą mogły stosować środki ochrony roślin, nawet te, które zostały już wycofane przez UE, bo wykazywały negatywne oddziaływanie na człowieka i środowisko. Wycofanie do 2035 r. wszystkich syntetycznych środków, będzie skutkowało uzależnieniem UE od importu z krajów trzecich, co spowoduje, że zostanie utracone bezpieczeństwo żywnościowe wszystkich państw członkowskich. Wszystkie projekty UE, które mają ograniczyć o 50 proc. stosowanie środków ochrony roślin powinny ulec rewizji, albo nawet całkowitemu usunięci z prac legislacyjnych – apeluje prof. Mrówczyński.

W jego opinii to jest wręcz ekoterroryzm.

- Ekologiczna inicjatywa obywatelska Save Bees and Farmers swoją propozycją prześcignęła w restrykcjach Komisję Europejską. W Strategii "Od pola do stołu" KE nakazała obniżenie do 2030 r. stosowania ś.o.r. aż o 50 proc., natomiast od 2050 r. na terenie całej UE zostanie wprowadzony całkowity zakaz używania chemicznych środków ochrony roślin. Ekolodzy, czyli w większości ekoterroryści , są "lepsi" od KE aż o 15 lat, bo wcześniej chcą wprowadzić całkowity zakaz stosowania ś.o.r. - mówi nam prof. Marek Mrówczyński.

Naukowcy zajmujący się rolnictwem twierdzą, że wprowadzenie na całym świecie zakazu stosowania ś.o.r., spowoduje bardzo duży spadek produkcji surowców roślinnych.

- Skutki dla ludzkości mogą być tragiczne, bo będzie wielki głód, a żywności wystarczy, według prognoz, tylko dla 2 mld ludzi, a 6 mld będzie musiało według ekologów zejść z tego świata. Właśnie mija 100 lat od wywołanego przez Rosję Sowiecką wielkiego głodu na Ukrainie, gdzie zmarło około 10 mln ludzi. Pseudoekolodzy działają tak samo jak Stalin, ale o 100 lat później. Według prognoz zakaz stosowania ś.o.r. na całym świecie, spowoduje cofnięcie rolnictwa i ogrodnictwa aż o 200 lat. Wyżywienie 8 mld ludzkości wymaga wykorzystania wysokowydajnych technologii produkcji roślinnej, które umożliwiają nowe wysokoplenne odmiany. Wszystkie nowe odmiany wymagają "osłony" chemicznej, bo wówczas plonują na najwyższym poziomie. Wprowadzenie odmian odpornych na agrofagi, dotyczy zazwyczaj np. od 1 do 3 patogenów, ale nie zabezpiecza przed wszystkimi agrofagami – podkreśla prof. Marek Mrówczyński.

Ja ze swojej strony zadam pytanie, gdzie zmierza europejskie rolnictwo? Niestety odpowiedź jest banalna. Osobiście uważam, że poprzez takie działania i godzenie się na nie, rolnictwo zmierza do samozagłady, a Europa chce stać się importerem żywności. W przyszłości pełnowartościowa żywność, którą teraz znamy, będzie dla nas dobrem luksusowym, bo drogim i niedostępnym.

Zapraszam do dyskusji.