Cele zrównoważonego rozwoju do 2030 r. od Corteva

Corteva Agriscience ogłosiła dzisiaj swoje 10-letnie zobowiązania na rzecz wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w globalnym systemie żywności. Cele obejmują szeroką gamę inicjatyw mających przynieść korzyści rolnikom, ziemi, społecznościom, wśród których żyją i pracują klienci i pracownicy firmy, a także przyczynić się do racjonalizacji funkcjonowania samego przedsiębiorstwa.

Uwzględniono między innymi takie zagadnienia, jak poprawa właściwości gleby, produktywność gospodarstw, działania na rzecz ochrony klimatu, gospodarka wodna, bioróżnorodność, przejrzystość łańcucha dostaw i bezpieczeństwo pracowników.

– Nasza misja, którą jest prowadzenie całej branży rolniczej w kierunku lepszych, bardziej zrównoważonych wyników na całym świecie, nabiera dziś szczególnego znaczenia – powiedział James C. Collins, Jr., dyrektor generalny Corteva Agriscience. – Uważamy, że trudno o lepszy czas na skupienie się na ochronie i utrzymaniu źródeł zaopatrzenia w żywność oraz wspomaganiu dynamicznego rozwoju społeczności, wśród których działamy. Wspieramy tych, którzy dostarczają nam wszystkim dobra niezbędne do życia – dodaje.

¬ Cele odzwierciedlają rozmiary i zasięg firmy, procentowy udział działalności skoncentrowanej na rolnictwie, a także głębokie relacje z rolnikami i współpracownikami w całym rolniczym łańcuchu wartości – powiedziała Anne Alonzo, starsza wiceprezes ds. relacji zewnętrznych i dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Corteva Agriscience. – Zrównoważony rozwój nie jest w firmie Corteva niczym nowym. Dzisiejszy komunikat to po prostu publiczne potwierdzenie zobowiązania się do realizacji 14 określonych i wymiernych celów dotyczących zrównoważonego rozwoju z pożytkiem dla rolników, ochrony zasobów gruntowych i naturalnych, poprawy warunków życia społeczności oraz usprawnień w funkcjonowaniu naszego przedsiębiorstwa.

Jak podają, wypełniając swoje 10 letnie zobowiązania, Corteva będzie dostarczać narzędzia i organizować szkolenia, które pomogą zwiększyć stabilność plonów, zoptymalizować nakłady i wzmocnić odporność na zmiany klimatyczne. Zobowiązania dotyczą również poprawy właściwości gleby, gospodarki wodnej i bioróżnorodności. Corteva zamierza wspierać i chronić pracowników i inne osoby w całym systemie żywności, a także szeroko rozumianą społeczność rolniczą. W ramach swoich działań biznesowych firma zobowiązuje się wprowadzać zrównoważone innowacje, ustanowić strategię klimatyczną, korzystać z opakowań nie wpływających na środowisko i wprowadzać rozwiązania nie wpływające na środowisko w zakładach produkcyjnych.

Corteva będzie informowała o postępach w realizacji przyjętych celów w rocznych raportach zrównoważonego rozwoju. Pierwszy taki dokument zostanie opublikowany w 2021 r.

Przyjęte przez spółkę cele zrównoważonego rozwoju z planowaną realizacją do 2030 r. obejmują:

Cele z korzyścią dla rolników:

1. Organizacja szkoleń dla 25 milionów producentów na temat utrzymania i poprawy właściwości gleby, gospodarki substancjami odżywczymi, gospodarki wodnej oraz najlepszych praktyk sprzyjających produktywności.

2. Wspomaganie wzrostu produktywności i dochodowości oraz rozwoju zrównoważonych praktyk rolnych w 500 milionach małych gospodarstw rolnych łącznie do 2030 r.

3. Projektowanie, weryfikacja i rozszerzenie systemów zarządzania, które umożliwią rolnikom zrównoważone zwiększenie wydajności upraw o 20% w porównaniu z sytuacją wyjściową w 2020 r., przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o 20% w systemach upraw w porównaniu z 2020 r.

Cele z korzyścią dla ziemi:

1. Poprawa właściwości gleby na 30 milionach hektarów upraw rolniczych na świecie do 2030 r.

2. Wspieranie postępów w gospodarce wodnej w ramach światowej produkcji rolniczej do 2030 r.: pomoc w przyspieszeniu poprawy efektywności wykorzystania azotu na terenach rolnych na całym świecie do 2030 r.; zmniejszenie zużycia wody przy jednoczesnym zwiększeniu plonów na 2,5 milionie hektarów upraw nasiennych i terenach rolnych z niedoborem wody do 2030 r. w porównaniu z 2020 r.

3. Zwiększenie bioróżnorodności na ponad 10 milionach hektarów pastwisk i ekosystemów naturalnych w skali światowej poprzez zrównoważone praktyki zarządzania i ochronę siedlisk; planowana realizacja celu do 2030 r.

Cele z korzyścią dla społeczności:

1. Ochrona bezpieczeństwa ludności w zakładach firmy Corteva i osób pracujących w rolnictwie.

2. Wspieranie kobiet, aktywizacja młodzieży i angażowanie społeczności na całym świecie, wszędzie tam, gdzie żyją i pracują klienci i pracownicy Corteva Agriscience; planowana realizacja celu do 2030 r.

3. Zaangażowanie pracowników na zasadzie wolontariatu w wymiarze jednego miliona godzin w celu wsparcia ludności i społeczności na całym świecie; planowana realizacja celu do 2030 r.

4. Zwiększenie przejrzystości łańcucha dostaw od rolników do konsumentów poprzez wykorzystanie narzędzi cyfrowych, które umożliwiają rolnikom tworzenie dodatkowej wartości dzięki transparentności na rynkach rolniczych, w systemach żywności i w społecznościach.

Cele dotyczące usprawnień operacyjnych w firmie:

1. Zagwarantowanie spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju w przypadku każdego produktu; planowana realizacja celu do 2025 r.

2. Ustanowienie strategii klimatycznej w zakresie emisji na poziomie 1, 2 i 3, w tym ustalanie odpowiednich docelowych poziomów redukcji do 1 czerwca 2021 r.

3. Stosowanie wyłącznie opakowań nadających się do recyklingu lub ponownego wykorzystania; planowana realizacja celu do 2030 r.

4. Zarządzanie każdym zakładem w bardziej zrównoważony sposób poprzez ograniczenie odpadów, oszczędzanie wody i zwiększoną bioróżnorodność.