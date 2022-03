Certis Belchim - kolejna fuzja w ochronie roślin sfinalizowana

Doszło do sfinalizowania połączenia firm Certis Europe i Belchim Crop Protection. Oznacza, że dzięki fuzji, na rynku ochrony roślin pojawił się nowy silniejszy gracz.

Jak podano dzisiaj w komunikacie prasowym Mitsui and Co., Ltd. ogłosiło finalizację ostatecznej umowy, na mocy której zostanie powołana nowa spółka, powstała z połączenia europejskiej spółki zależnej Certis Europe z niedawno nabytym Belchim Crop Protection. Nowa firma nosi nazwę Certis Belchim B.V.

Wszyscy akcjonariusze dotychczasowych spółek będą nadal obecni jako akcjonariusze Certis Belchim B.V. Szczegóły udziału akcjonariatu w nowej spółce są następujące: Mitsui AgriScience International S.A. (67%); Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. (15%); Nippon Soda (10%); Mitsui Chemicals Agro Inc. (6%); and Kumiai Chemical Industry Co. Ltd. (2%).

Mark Waltham, obecnie dyrektor generalny zarówno Certis Europe, jak i Belchim Crop Protection, zostaje mianowany dyrektorem generalnym Certis Belchim B.V., która zachowa biura i funkcje w Utrechcie w Holandii i Londerzeel w Belgii.

Certis Belchim - nowa siła w ochronie roślin

Certis Belchim B.V. łączy mocne strony dwóch firm, tworząc nową siłę w ochronie roślin z mocnymi fundamentami w Europie, dynamicznymi i rozwijającymi się platformami w Ameryce Północnej oraz rozszerzającymi się możliwościami z partnerami w Afryce, Ameryce Południowej i Azji. Certis

Belchim B.V. opiera się na szerokim i innowacyjnym portfolio produktów opartych na japońskich badaniach i rozwoju; nabytych i samodzielnie opracowanych produktach własnych; produktach grupy Mitsui

AgriScience; dostawcach strategicznych; oraz szerokiej i wiodącej na rynku gamie produktów biologicznych.

-Certis Belchim B.V. łączy zasoby i wiedzę dwóch starszych firm, Certis Europe i Belchim Crop Protection, aby stanowić znaczącą siłę na rynku środków ochrony roślin - mówi Hitoshi Kudo, General Manager, Agriscience Division, Mitsui & Co., Ltd.:



- Certis Belchim jest zbudowany na fundamentach dwóch kreatywnych i dynamicznych firm, które pozycjonują się jako dostawcy innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony roślin, wspieranych przez

najlepszą w swojej klasie wiedzę techniczną i produktową. Łączy nas

ambicja pomagania naszym klientom i dostawcom w opracowywaniu innowacyjnych produktów i programów mających na celu zrównoważoną ochronę upraw na całym świecie; to jest esencja „wspólnego

rozwoju” - mówi Mark Waltham, CEO, Certis Belchim B.V