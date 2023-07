Chaber bławatek, choć pięknie kwitnie, ma właściwości zielarskie i kojarzony jest z sielskimi obrazkami dawnej polskiej wsi, jest jednocześnie uciążliwym chwastem, w przypadku którego znaczenia nabiera zjawisko odporności na herbicydy. Jak walczyć z chabrem? Jakie substancje skutecznie go zwalczają?

Chaber bławatek, po latach systematycznego znikania z polskich pól, ponownie staje się poważnym zagrożeniem. Jego ekspansja spowodowana jest uproszczonymi płodozmianami, składającymi się ze zbóż ozimych i rzepaku, a także ograniczonym zmianowaniem substancji aktywnych herbicydów.

Gatunek ten należy do rodziny astrowatych. Wschody mają miejsce głównie jesienią na wspomnianych plantacjach ozimin. Chaber bławatek przez swoje niewielkie wymagania jest w stanie zachwaszczać niemal każdy typ gleb. Przy wysokości do około 1 metra, każda roślina wykształca nawet do 1500 nasion, których żywotność sięga 10 lat.

Odporność na herbicydy

W ostatnich latach chaber bławatek coraz częściej wymieniany jest wśród gatunków odpornych na substancje aktywne herbicydów. Co ciekawe, zjawisko potwierdzone przez HRAC dotyczy tylko Polski, a dokładniej województw dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego. Chaber bławatek wykazuje odporność na inhibitory ALS i syntetyczne auksyny, a więc substancje grupy 2 i 4 w klasyfikacji HRAC.

W kontekście zapobiegania odporności ważne jest, aby w miarę możliwości zmieniać nie nazwę handlową herbicydu, a właśnie substancje aktywne i przede wszystkim mechanizmy działania. W praktyce herbicydy często stosuje się w mieszaninach, co zwiększa skuteczność ich działania i ma szczególne znaczenie w przypadku tak trudnych przeciwników jak chaber bławatek.

Zwalczanie chabra bławatka

Zasadniczo chaber bławatek wykazuje wrażliwość na substancje aktywne takie jak 2,4-D, aminopyralid, bentazon, chlopyralid, chlorotoluron, dikamba, florasulam, fluroksypyr, metrybuzyna czy tribenuron. Oczywiście wrażliwość poszczególnych ekotypów na daną substancję może być w przypadku tego gatunku bardzo zróżnicowana. Za najbardziej skuteczne uznaje się 2,4-D, florasulam, fluroksypyr i aminopyralid, najlepiej stosowane w mieszaninach. Z kolei w przypadku tribenuronu najczęściej obserwuje się występowanie odporności.