Chloropiryfos i chloropiryfos metylowy - KE zakazała dalszego zatwierdzania

Komisja Europejska podjęła decyzję o zakończeniu zatwierdzania środków owadobójczych zawierających chloropiryfos i chloropiryfos metylowy na rynek europejski. Prawdopodobnie, okres na wykorzystanie insektycydów zawierających te substancje będzie bardzo krótki.

Po tym, jak Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) potwierdził szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi, szczególnie genotoksyczność i neurotoksyczność rozwojową, KE zaproponowała, aby nie przedłużać zatwierdzenia środków owadobójczych. Większość państw członkowskich przyjęła ten wniosek w grudniu.

- O tym, że te substancje mogą być wycofane mówiło się już od dłuższego czasu. Teraz, 13 stycznia Komisja Europejska podjęła wiążącą decyzję w tej sprawie. Brak ich w asortymencie będzie szczególnie problematyczny dla producentów rzepaku - mówi w rozmowie z portalem farmer.pl prof. Marek Mrówczyński, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin PIB.

Chloropiryfos i chloropiryfos metylowy są jednymi z najczęściej stosowanych substancji czynnych w insektycydach rolniczych służących między innymi do opryskiwania rzepaku, ziemniaków, warzyw, jagód i winogron.

Chloropiryfos to substancja wprowadzona na rynek już w roku 1965. Stosowana jest ona szeroko na świecie, nawet w ponad 100 uprawach. Używana jest również do zwalczania komarów i innych szkodliwych owadów w pomieszczeniach domowych i gospodarskich.

Jest to inhibitor enzymu acetylocholinoesterazy, który ulega pod wpływem działania enzymów oksydacyjnych przemianie w bardziej toksyczny metabolit tlenowy. Optymalna temperatura do aplikacji to 15-25 st. C.

Z nieoficjalnych informacji dowiadujemy się, że okres wykorzystania insektycydów zawierających te substancje będzie bardzo krótki. Sprzedaż będzie możliwa do 1 kwietnia 2020 r., a zużycie do 16 kwietnia 2020 r.

Wkrótce będziemy informować o dalszych doniesieniach, związanych z tym tematem.