Chloropiryfos można stosować tylko do 16 kwietnia 2020 r. - jakie będą tego skutki?

Przypominamy, że Komisja Europejska zdecydowała o nieodnowieniu zatwierdzenia dwóm substancjom czynnym jakim są chloropiryfos i chloropiryfos metylowy. Jakie to będzie miało wpływ na ochronę upraw przed szkodnikami?

Insektycydy zawierające chloropiryfos oraz chloropiryfos metylowy mogą być w handlu do 1 kwietnia 2020 r., natomiast ostateczny termin stosowania upływa w dniu 16 kwietnia 2020 r. Zakaz ten będzie stanowił ogromny problem dla samych rolników, gdyż znaczenie utrudni on walkę ze szkodnikami. W rzepaku nie będzie preparatów długo działających i przy wyższych temperaturach, co w dobie zmian klimatu, stało się ostatnio bardzo ważne.

Więcej na ten temat mówi w rozmowie z portalem farmer.pl prof. Marek Mrówczyński, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu.