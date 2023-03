Diagnostyka zmian morfologicznych często przysparza wiele wątpliwości i pytań. Czy są to objawy fizjologiczne, czy powodowane przez grzyb chorobotwórczy? Jak je odróżniać?

Monitorując plantacje w celu stwierdzenia obecności sprawców chorób, zdarza się, że obserwujemy nietypowe objawy na roślinie w postaci zahamowania wzrostu, żółk­­nię­­cia liści, plam różnego rodzaju, zamierania liści. Trudno jest jednoznacznie określić, jaka jest rzeczywista przyczyna tych zmian czy przebarwień na roślinach. Przeprowadzając dokładną analizę, można „wytropić” czynnik, który te zmiany wywołuje. Niestety, śledztwo nie jest łatwe i wymaga interdyscyplinarnego podejścia, dużej wiedzy i praktyki.

Od czego rozpocząć rozpoznanie?

Na początku pragniemy przypomnieć, że gdy zauważymy rośliny, które odbiegają wyglądem od roślin zdrowych, to wydobywamy je z gleby w całości, aby mieć możliwość obejrzenia masy korzeniowej, pojedynczych korzeni, pochew liściowych, nibyźdźbła, a później źdźbła i liści w celu uściślenia, czy są to zmiany powodowane przez szkodniki, bakterie, wirusy, organizmy grzybopodobne, grzyby. Dokładnie, najlepiej przy pomocy lupy i wsparciu mikroskopu, oglądamy (diagnozujemy) zmienione części roślin. Gdy stwierdzimy, że nie są to wyżej wymienione czynniki, kierujemy uwagę na to, czy obserwowane objawy nie mają charakteru objawów wywołanych przez fizjologiczne niewłaściwe funkcjonowanie struktur roślin. Jest to możliwe, gdy w analizowanym materiale nie ma śladów wskazujących na obecność grzybni i w preparacie wodnym w obrazie mikroskopowym brakuje zarodników czy owocników grzybów. W takiej sytuacji korzystamy z doświadczenia i znajomości objawów na zbożach powodowanych przez patogeny należące do biotrofów lub nekrotrofów. Dodatkowo wymagana jest znajomość objawów związanych z niedoborem lub nadmiarem makro- i mikroelementów. Dobrze, gdy ta wiedza jest wsparta znajomością uszkodzeń w zbożach przez herbicydy.