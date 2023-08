Nie tylko chwasty, lecz także wiele chorób i szkodników może uaktywnić się jesienią, zagrażając prawidłowemu rozwojowi zbóż w tym okresie. Jakie agrofagi należy monitorować i kiedy decydować się na zabieg ochronny? Czy jest czym chronić zboża ozime?

Wielu rolników jest jeszcze zdania, że zboża jesienią nie wymagają poza odchwaszczaniem zabiegów pielęgnacyjnych. Rzadko kiedy sięgają po insektycyd czy jeszcze rzadziej po ochronę fungicydową. Niskie ceny za ziarno oraz fakt drożejących środków produkcji nie zachęcają do inwestowania w plantacje. Tymczasem zmiana klimatu postępuje, piętrzą się także problemy w ochronie, a co z tym związane, coraz częściej sytuacje polowe nas zaskakują. Dlatego w prowadzeniu tej grupy upraw nie można kierować się rutyną – może nas ona zgubić.

Najskuteczniejsza profilaktyka agrotechniczna

Tymczasem bywają sezony, że presja chorób czy szkodników jest na tyle wysoka, iż zabieg chemiczny staje się ekonomicznie uzasadniony. Najczęściej dotyczy to jęczmienia oraz pszenicy, zdecydowanie rzadziej pozostałych gatunków zbóż. Warto sobie uzmysłowić, że w tym zakresie wiele czynników agrotechnicznych ma wpływ na późniejszą sytuację polową. Na plantacjach z dobrym zmianowaniem, gdzie udział zbóż nie jest wysoki i unika się monokultur, ryzyko jest dużo mniejsze.

Profilaktyka jest bowiem najlepszym rozwiązaniem. Do tej grupy działań można dodać poszukiwanie odmian o dobrym profilu zdrowotności (odpornych na choroby), dobre przygotowanie gleby, zbilansowane nawożenie (nieprzenawożenie azotem), siew w terminie optymalnym z dobrze dobraną gęstością siewu (choć siew opóźniony zmniejsza ryzyko porażenia roślin chorobami liści).

Rozwojowi chorób, ale i też szkodników sprzyja także zbyt wczesny siew ozimin, który często powoduje, że rośliny silnie się krzewią. W takich nadmiernie zagęszczonych łanach dłużej utrzymuje się wysoka wilgotność, przez co ułatwiony jest rozwój mączniaka prawdziwego zbóż i traw, rdzy, septorioz czy w jęczmieniu – plamistości siatkowej. Szkodniki natomiast więcej mają czasu, by licznie nalecieć na plantacje.

Sposób uprawy także ma znaczenie. Uproszczenia w uprawie lub co więcej, całkowita rezygnacja z uprawy (siew bezpośredni), a także pozostawienie słomy na polu zwiększają generalnie ryzyko pojawienia się wielu chorób porażających podstawę źdźbła czy chorób liści. Pełna uprawa płużna (podorywka, orka głęboka przed siewem) pozwala z kolei na dokładne i głębokie przykrycie resztek pożniwnych czy likwidację wielu szkodników, szczególnie bytujących w glebie.

Ochrona na etapie zaprawiania

Warto także pamiętać, że poprzez zaprawianie nasion nie tylko możemy chronić rośliny od standardowych chorób odnasiennych czy odglebowych. Za pomocą zapraw we wczesnych etapach rozwoju można kontrolować także rozwój mączniaka prawdziwego zbóż i traw, plamistość siatkową jęczmienia, septoriozę paskowaną liści. Zaprawione w ten sposób zboża w sprzyjających warunkach chronione są zazwyczaj do końca wegetacji jesiennej (szacuje się, że jest to od 30 do 120 dni). Zaprawy takiego szczególnego przeznaczenia zazwyczaj oparte są na działającym systemicznie fluksapyroksadzie. W przypadku zbóż i szkodników takich możliwości ochrony nie ma.

Kiedy decydować się na zabieg nalistny?

Wszystko zależy od warunków pogodowych. Długa, ciepła jesień będzie sprzyjała rozwojowi chorób i szkodników, a więc i zwiększała ryzyko konieczności ich zwalczania. Część chorób i szkodników może także bytować w ciepłych, zimowych dniach, dlatego nie należy traktować tego jako reguły, że obniżające się temperatury będą ograniczać możliwości powstania szkód. Do zabiegu należy się przekonać, jeśli objawy chorób czy liczba szkodników przekraczają progi szkodliwości (tab.1, tab.2). Dlatego jesienna lustracja ozimin powinna być podparta znajomością biologii tych agrofagów.

Szkodniki pod stałą kontrolą

Szkodniki zawsze kradną plon, szczególnie gdy wystąpią w dużym nasileniu i spowodują znaczące uszkodzenia roślin. Nie inaczej jest w zbożach, choć liczba gatunków pojawiających się w czasie jesiennej wegetacji nie jest wysoka. Począwszy od siewu, należy plantacje monitorować pod kątem szkodników glebowych i ślimaków. Mogą one doprowadzić do przerzedzonych wschodów, gdyż żerują już na napęczniałym ziarnie czy młodych siewkach.

Dobrą praktyką jest stwierdzenie zagrożenia, zanim ziarno siewne trafi do gleby. W tym zakresie wykonuje się odkrywkę glebową, a glebę z miejsc prób przesiewa w celu zaobserwowania liczebności najgroźniejszych gatunków. Im wcześniej wykryje się te szkodniki, tym większa szansa na ograniczenie strat do minimum. Ślimaki nie lubią gleb piaszczystych, dlatego stanowią problemy głównie na glebach ilastych lub gliniastych, gdzie mogą swobodnie się ukrywać w wilgotnym podłożu. Drutowce i rolnice nie mają takich ograniczeń.

Wektorem groźnej choroby wirusowej zbóż, jaką jest żółta karłowatość jęczmienia (BYDV), są mszyce pojawiające się już w czasie szpilkowania

Mszyce i skoczki roznoszą choroby wirusowe

Osobną kwestią jest problem mszyc i skoczków nagminnie występujących już na polach począwszy od szpilkowania zbóż. Gatunki tych pluskwiaków roznoszą groźne choroby wirusowe i walka z tymi szkodnikami ma na celu uchronić rośliny przed zawirusowaniem.

W przypadku mszyc do walki przystępuje się tuż po zauważeniu pierwszych nalotów migrantek. Sytuację można także kontrolować przy pomocy żółtych naczyń, takich jakich używa się w monitoringu szkodników rzepaku. Problemem w zwalczaniu mszyc mogą stać się ograniczenia rejestracyjne. Po pierwsze, etykiety insektycydów rzadko mówią o możliwości jesiennego zwalczania mszyc, a po drugie są ograniczenia co do gatunków zbóż, w jakich można je stosować. Jak już jest adnotacja o zwalczaniu jesiennych, to np. mówi o możliwości zwalczania od fazy 3. liścia, co w praktyce może być już terminem spóźnionym.

Zwalczając mszyce, ograniczamy także populację skoczków, kolejnych wektorów chorób wirusowych (na skoczki nie ma zarejestrowanych żadnych insektycydów). Podobnie jest w przypadku ploniarki zbożówki oraz łokasia garbatka. Z doświadczenia lat ubiegłych wiemy, że szczególnie łokaś może doprowadzić do przesiewów plantacji. Problem w tym, że nie ma metod chemicznej walki z tym trudnym szkodnikiem.