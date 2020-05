Choroby jęczmienia jarego

Na obszarach, na których uprawom jęczmienia jarego zagrażają choroby, klucz do sukcesu stanowi jak najwcześniejsze ich wykrycie i skuteczne zwalczanie. Które z nich mogą powodować największe straty w plonach?

Do najczęściej spotykanych chorób jęczmienia jarego należą: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa oraz rdza jęczmienia. Ich źródłem są m.in. porażony materiał siewny, pozostawione na polu resztki pożniwne.

Mączniak prawdziwy zbóż i traw powodowany jest przez grzyb Blumeria graminis. Charakterystycznym objawem jest biały, mączysty nalot grzybni na powierzchni liści. Sprawca choroby może infekować rośliny w szerokim zakresie temperatur (od 5 do 30°C) i wilgotności (od 50 do 100%). Próg szkodliwości w przypadku mączniaka prawdziwego zbóż i traw w uprawie jęczmienia jarego w fazie krzewienia stanowi 25-35% roślin z pierwszymi objawami porażenia, a w fazie strzelania w źdźbło - 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia. Przy dużym nasileniu choroby straty często sięgają nawet 35%.

Rynchosporioza zbóż (wywołuje ją grzyb Rhynchosporium secalis) szczególnie dobrze rozwija się przy utrzymujących się okresach chłodu (temperatury rzędu 10-20°C) i wysokiej wilgotności powietrza (na poziomie ok. 80%). Choroba poraża głównie liście i pochwy liściowe jęczmienia, a do jej głównych objawów zalicza się obecność owalnych, soczewkowatych plam barwy żółtej lub brązowej, które z czasem stają się bladoszare. Porażenie nasady liści prowadzi w konsekwencji do zamierania całych blaszek liściowych. Próg ekonomicznej szkodliwości dla jęczmienia jarego zarówno w fazie krzewienia, jak również w fazie strzelania w źdźbło stanowi 15-20% powierzchni liści z objawami chorobowymi. Straty w plonach powodowane przez rynchosporiozę zbóż najczęściej wynoszą ok. 10%, jednak przy dużym nasileniu choroby mogą sięgać nawet 30%.

Uprawom jęczmienia we wszystkich fazach rozwojowych zagraża także plamistość siatkowa jęczmienia (sprawcą choroby jest grzyb Pyrenophora teres). Szczególne straty w plonach powoduje w latach z dużą ilością opadów. Objawy choroby widoczne są zwłaszcza na liściach i pochwach liściowych, jednak można je zaobserwować również na źdźbłach i kłosach. Dzieli się je na dwa typy:

• plamy – długie nekrotyczne, owalne i brązowe plamy,

• siatki – nieregularne plamy barwy brązowej o siatkowatym wzorze.

Próg szkodliwości w fazie krzewienia i strzelania w źdźbło stanowi 15-20% powierzchni liści z objawami choroby. Plamistość siatkowa jęczmienia podobnie, jak pozostałe choroby jęczmienia ozimego prowadzi do znacznej obniżki plonu ziarna, pogarszając jednocześnie jego jakość. Straty w plonach powodowane przez nią mogą sięgać nawet 25%.

Rdza jęczmienia (Puccinia hordei) jest trudną do zlokalizowania w uprawie jęczmienia jarego chorobą. Jej charakterystycznym objawem jest obecność małych i słabo widocznych gołym okiem skupisk drobnych grudek barwy brązowej, które pojawiają się na całej powierzchni liści. Grzyb odpowiedzialny jest za zahamowanie wzrostu i dalsze usychanie zbóż. Próg szkodliwości dla rdzy w jęczmieniu jarym w fazie krzewienia stanowi 10-15% liści z pierwszymi objawami porażenia, a w fazie strzelania w źdźbło – 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia. Straty w plonie zboża przy zwiększonym nasileniu patogena często dochodzą do nawet 30%. Zarówno plamistość siatkowa, jak i rdza jęczmienia to choroby jęczmienia jarego, które nie występują na plantacjach pozostałych gatunkach zbóż.

Jęczmień jary wymaga przeprowadzania regularnych lustracji, aby jak najszybciej można było zareagować na pojawienie się choroby w łanie oraz jak najszybciej rozpocząć skuteczną ochronę plantacji. Warto pamiętać, że o wiele lepsze korzyści można uzyskać, stosując środki chemiczne prewencyjnie, aby nie doszło do rozwoju groźnych dla jęczmienia chorób. Stosowanie chemicznej ochrony roślin przy użyciu fungicydów interwencyjnie w momencie zaobserwowania pierwszych objawów chorobowych na roślinach jęczmienia jarego ma za zadanie przeciwdziałanie dalszemu rozwojowi infekcji, jednak uszkodzeń jakim uległy tkanki roślin w wyniku obecności patogenu nie da się już cofnąć.

W przypadku obserwacji wystąpienia objawów porażenia przekraczającego próg szkodliwości należy zastosować oprysk fungicydowy.

Do zwalczania chorób jęczmienia jarego można użyć preparatów opartych przykładowo o takie substancje czynne jak: protiokonazol, pochodne strobiluryn, fluoksastrobina+ protiokonazol, fenpropimorf + metrafenon + epoksykonazol, fenpropimorf + epoksykonazol + krezoksym metylu, czy wreszcie tiofanat metylowy.