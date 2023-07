Choroby liści buraka cukrowego to jedna z głównych przyczyn spadku plonu, a co za tym idzie

– opłacalności uprawy tej rośliny. Efektywna ochrona plantacji jest niezbędna i z każdym rokiem bardziej problematyczna.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że najgroźniejszą chorobą liści buraka cukrowego jest chwościk wywoływany przez grzyb Cercospora beticola.

Patogen najintensywniej rozwija się w temperaturze powyżej 25°C oraz wysokiej wilgotności (powyżej 90 proc.) lub w obecności wody na liściach.

W takich warunkach chwościk może spowodować straty plonu korzeni sięgające 40 proc.

Skuteczną ochronę plantacji przed C. beticola znacząco utrudniają przede wszystkim wzrost odporności grzyba na substancje czynne stosowanych fungicydów czy wycofywanie z użytkowania kolejnych związków.

Odporność a biologia patogena

Na stopień ryzyka powstawania izolatów odpornych w populacji danego patogena wpływ mają głównie dwa czynniki: jego biologia oraz rodzaj zastosowanej substancji. Niestety, sprawca chwościka należy do grzybów szybko nabywających odporność na stosowane substancje czynne fungicydów. C. beticola wytwarza liczne zarodniki i ma zdolność do wielokrotnego powtarzania infekcji w trakcie sezonu wegetacyjnego. Z uwagi na te cechy skuteczna ochrona plantacji buraka przed patogenem wymaga częstego powtarzania zabiegów fungicydowych. To z kolei sprzyja powstawaniu izolatów odpornych.

Odporność a zastosowana substancja czynna

Do ochrony buraka cukrowego przed chwościkiem w sezonie wegetacyjnym 2023 zarejestrowanych jest 40 fungicydów (tab.). Preparaty te zawierają przede wszystkim substancje czynne z trzech grup: strobiluryn (azoksystrobina), morfolin (fenpropidyna) oraz triazoli (difenokonazol, tetrakonazol, tebukonazol, mefentriflukonazol). Substancje czynne z poszczególnych grup chemicznych są w różnym stopniu zagrożone ryzykiem powstawania izolatów odpornych. Częstotliwość powstawania izolatów odpornych jest ściśle związana z mechanizmem działania substancji danej grupy. Substancje zagrożone wysokim i umiarkowanym ryzykiem powstawania izolatów odpornych działają na konkretne miejsce w komórce grzybowej poprzez hamowanie określonego białka (...).