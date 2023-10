Pojawiając się kilka lat temu na większą skalę na polskich polach, słonecznik był zachwalany jako gatunek bezproblemowy w uprawie i nie atakowany przez choroby. Okazuje się jednak, że to nie do końca prawda. Jakie choroby atakują słonecznik?

Dopóki uprawa słonecznika w Polsce nie była popularna, marginalne znaczenie miały również jego choroby. Gatunek ten był wysiewany rzadko, plantacje zlokalizowane były często daleko od siebie, a monokultura praktycznie nie występowała. Wraz ze wzrostem areału obsiewanego słonecznikiem okazuje się jednak, że lista zagrażających mu chorób dynamicznie się wydłuża.

Uprawa słonecznika w Polsce

Od kilku sezonów słonecznik uprawiany na ziarno podbija polskie pola, osiągając z roku na rok kilkukrotny wzrost powierzchni zasiewów. W ubiegłym sezonie, rekordowym pod względem areału słonecznika w Polsce, wysokie koszty w połączeniu ze stosunkowo niskimi cenami skupu, spowodowały, że w bieżącym roku niektórzy rolnicy wycofali się z tego gatunku. W niektórych województwach areał zasiewów spadł niemal o połowę.

Tegoroczne zbiory słonecznika rozpoczęły się stosunkowo wcześnie, na początku drugiej dekady września. Na wielu plantacjach pozytywnie zaskoczyła niska wilgotność niełupek, jednak zazwyczaj dalekie od rekordów plony w połączeniu z tragiczną, względem ubiegłych lat ceną, w wielu gospodarstwach z pewnością stały się gwoździem do trumny, jeśli chodzi o uprawę słonecznika. Jak wynika z relacji rolników, średni plon w skali Polski można szacować na około 2,4 t/ha, ze średnią ceną na poziomie 1400 zł/t.

Najważniejsze choroby słonecznika

Obecnie w warunkach Polski spośród chorób słonecznika największe znaczenie mają zgnilizna twardzikowa i szara pleśń. Obie te choroby znane są z wielu innych gatunków roślin, na których występują. Zgnilizna twardzikowa atakuje wiele gatunków warzyw, a spośród roślin typowo rolniczych, zwłaszcza rzepak i ziemniak. Jest to choroba odglebowa, której zarodniki mogą przetrwać w glebie nawet do 15 lat, a objawy porażenia to przede wszystkim biała puchata grzybnia, nie tylko na powierzchni roślin, ale i wewnątrz łodyg, ze zlokalizowanymi na niej czarnymi zarodnikami, a w efekcie zamieranie roślin. Jeśli chodzi o szarą pleśń, atakuje ona głównie szereg roślin warzywniczych, ogrodniczych czy zielarskich. Objawami są brunatne plamy z pylącym nalotem, z czasem doprowadzające do szybkiego gnicia i nie wykształcenia plonu.

Kolejne ważne pozycje na liście chorób słonecznika to zgorzel siewek, plamistość łodyg i mączniak rzekomy. Również te choroby znamy z innych gatunków roślin uprawnych. Zgorzel siewek może wystąpić u niemal wszystkich roślin uprawnych, należących do wielu rodzin i kierunków użytkowania. Spośród gatunków typowo rolniczych atakuje zboża, rzepak, bobowate, buraki czy kukurydzę. Jako, że choroba dotyczy siewek, jej rozwój jest bardzo krótki i sprowadza się do przerośnięcia młodej rośliny przez grzybnię i w efekcie prowadzi do obumarcia siewki. Plamistość łodyg słonecznika objawia się rozległymi jasnobrązowymi plamami w okolicach ogonków liściowych, a na dalszym etapie również zamieraniem liści i w efekcie ograniczeniem powierzchni asymilacyjnej roślin, co prowadzi do hamowania ich rozwoju. Mączniak rzekomy jest kolejną chorobą doskonale znana z porażania innych gatunków roślin. Występuje na wielu gatunkach roślin uprawnych, należących do wielu rodzin i kierunków użytkowania. Objawy to przede wszystkim nekrotyczne plamy na liściach oraz jasny, brunatniejący nalot grzybni. W efekcie zmniejszenia powierzchni asymilacyjnej następuje zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin.

Słonecznik może porażać również wiele innych chorób i z czasem należy liczyć się z wydłużaniem tej listy. Obecnie szkodliwość i częstotliwość ich występowania nie jest duża, jednak ryzyko pozostaje. W ostatnich sezonach na plantacjach słonecznika, oprócz wyżej opisanych chorób, można było spotkać mączniaka prawdziwego, alternariozę, czarną plamistość łodyg, czarny uwiąd, rdzę, septoriozę, werticiliozę czy raka łodyg.