Po ociepleniu zgodnie z przewidywaniami na plantacjach rzepaku ozimego pojawił się chowacz brukwiaczek. Wraz z kolejnymi dniami i ciepłymi temperaturami szkodnik może pojawić się masowo.

Chowacz brukwiaczek w ostatnich sezonach jest jednym z groźniejszych szkodników rzepaku

Masowe pojawy brukwiaczka mogą odczuwalnie obniżyć plonowanie

Trochę ciepła i chowacz na polach

Wystarczyły dwie noce bez przymrozków i temperatury powyżej 15 °C w ciągu dnia, by na plantacjach rzepaku zauważyć pierwsze egzemplarze chowacza brukwiaczka. Tam gdzie jeszcze nie wystawiono żółtych naczyń warto to zrobić jak najszybciej.

Jeśli chodzi o próg szkodliwości to przypomnijmy, że zostanie on przekroczony gdy w ciągu 3 kolejnych dni w żółtym naczyniu odłowimy 10 chrząszczy. Jeśli temperatury się utrzymają to raczej powinniśmy spodziewać się przekroczenia progu szkodliwości już w najbliższych dniach.

Żółte naczynie ustawiamy około 10 - 20 metrów od brzegu pola, zazwyczaj na poprzeczniakach. Zalewamy je do połowy wodą oraz gęstą cieczą (olej, płyn do mycia naczyń etc.). Przy ciepłych temperaturach kontrolę przeprowadzamy codziennie. Jest to najprostszy sposób na określenie ewentualnego przekroczenia progu i oceny zasadności zabiegu.

Dobra substancja i optymalny termin

Chowacz brukwiaczek najpierw będzie żerował na liściach, później u podstawy stożka wzrostu złożone zostaną jaja. Larwy, które wylęgną się po 2-3 tygodniach rozpoczną żerowanie w łodydze. Tam mogą żywić się wnętrzem rośliny nawet przez 6 tygodni.

Wykonując solidną ochronę - przy czym mam tu na myśli zarówno dobór substancji aktywnej, jak i może przede wszystkim termin aplikacji - jesteśmy w stanie zapobiec złożeniu jaj. Po tym, jak zostaną one złożone i larwy po kilkunastu dniach rozpoczną żerowanie w roślinie, szanse na zwalczanie szkodnika są minimalne, by nie powiedzieć zerowe.

Do walki z chowaczem brukwiaczkiem zarejestrowanych jest w Polsce w rzepaku ozimym kilkadziesiąt produktów, ale wszystkie bazują na zaledwie kilku substancjach, takich jak: acetampipryd, gamma-cyhalotryna, deltametryna, lambda - cyhalotryna, etofenproks czy od niedawna flupyradifuron (Sivanto Energy - flupyradifuron w połączeniu z deltametryną). Wart uwagi jest także wspomniany już acetamipryd (m.in. Carnadine 200 SL, czy połączenie acetamiprydu z lamda-cyhalotryną w produkcie Inazuma 130 WG). W przypadku acetampirydu pamiętajmy jednak, że zapewne przyjdzie nam jeszcze użyć tej substancji w okresie wiosennym, dlatego warto rotować substancje i już teraz mieć choćby zarys wiosennej ochrony insektycydyowej - pomimo że spektrum substancji insektycydowych jest bardzo wąskie.