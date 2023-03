O chowaczu na polskiej wsi słyszał niemal każdy. Kto uprawia rzepak, z pewnością w praktyce spotkał się z takim szkodnikiem na własnym polu. Nie każdy ma jednak świadomość, że pod tą nazwą kryje się kilka gatunków, stwarzających zagrożenie dla plantacji niemal przez cały sezon wegetacyjny. Kiedy atakują poszczególne gatunki? Jakie szkody wyrządzają?

Marcowe ocieplenia to czas, kiedy powinniśmy monitorować plantacje rzepaku w związku z wystąpieniem chowaczy. W tym terminie powszechnie występuje chowacz brukwiaczek. Nieco wcześniej, choć jednocześnie zdecydowanie rzadziej, można obserwować chowacza granatka. Z kolei zazwyczaj na przełomie marca i kwietnia można spodziewać się początku żerowania chowacza czterozębnego, a także mniej szkodliwego w tym terminie chowacza galasówka. Chowacz podobnik pojawia się natomiast na plantacjach rzepaku zazwyczaj z początkiem maja. Problem z tymi gatunkami może wystąpić również w terminie jesiennym.

Chowacz granatek

Najwcześniej pojawiający się z chowaczy, ale również najrzadziej występujący. Można go zaobserwować na polach nawet w lutym, a czasem jeszcze w styczniu. Jest pierwszym szkodnikiem, występującym w rzepaku po okresie zimowego spoczynku. Budzi się, gdy gleba ogrzeje się do 4°C. Objawy występowania łatwo pomylić ze znacznie popularniejszym chowaczem brukwiaczkiem.

Chowacz granatek jest niewielkim chrząszczem, o długości ciała do 3 mm i czarnogranatowym umaszczeniu z połyskiem. Po opuszczeniu miejsca zimowania samice składają jaja u nasady roślin rzepaku. Wylęgają się z nich larwy koloru kremowego, które wgryzają się do wnętrza pędu i szyjki korzeniowej, gdzie żerują, prowadząc w skrajnych przypadkach do zginania, łamania i gnicia roślin. Z czasem schodzą do ziemi i przepoczwarzają się, a młode osobniki dorosłe przelatują jesienią na świeże zasiewy rzepaku. Próg szkodliwości chowacza granatka wynosi 20 sztuk na 6 dni w żółtym naczyniu lub 2 sztuki na 25 roślin.

Chowacz brukwiaczek

Wymieniany jest wśród najgroźniejszych szkodników rzepaku, występujący nieporównywalnie częściej niż chowacz granatek. Objawy występowania obserwuje się najczęściej na przełomie marca i kwietnia, gdy widoczne są otwory w łodygach, w których samice złożyły jaja. Wylęgające się z nich białożółte larwy są stadium szkodliwym i osiągają długość 7 mm. Żerując wewnątrz łodygi uszkadzają ją od środka, powodując wyginanie i pękanie. To z kolei prowadzi do ułatwienia rozwoju suchej zgnilizny, zgnilizny twardzikowej czy szarej pleśni.

Chowacz brukwiaczek, fot. farmer.pl

Osobniki dorosłe osiągają długość 3,2–4 mm i są barwy jednolicie szarej, z wydłużoną głową. Po zbiorach rzepaku na samosiewach można zaobserwować osobniki dorosłe szukające miejsca do zimowego spoczynku. Próg szkodliwości chowacza brukwiaczka wynosi 10 sztuk na 3 dni w żółtym naczyniu lub 2-4 sztuki na 25 roślin.

Chowacz czterozębny

Obok chowacza brukwiaczka wymieniany jest wśród najgroźniejszych szkodników rzepaku i pojawia się na polach zazwyczaj kilka dni później. Po odbyciu żeru uzupełniającego, samice składają jaja do jamek wygryzionych w ogonkach liściowych i nerwach głównych. Po 6-11 dniach wylęgają się z nich białe larwy o długości 4-5 cm, żerujące wewnątrz ogonków liściowych, nerwów i łodyg oraz przemieszczające się w dół łodyg. Po 3-4 tygodniach wygryzają się w pobliżu szyjki korzeniowej i wypadają do gleby, gdzie następuje przepoczwarzenie.

Chowacz czterozebny, fot. farmer.pl

Młode chrząszcze pojawiają się pod koniec czerwca i w lipcu. Osobniki dorosłe mają długość 2,5-3 mm, barwę czarną z elementami szarozielonymi, a na przedpleczu jasną plamkę, ułatwiającą odróżnienie od innych chowaczy. Zasadniczym stadium szkodliwym są larwy. Ich żerowanie w skrajnych przypadkach może prowadzić do zahamowania wzrostu i łamania się roślin, a niemal zawsze ułatwia rozwój suchej zgnilizny, zgnilizny twardzikowej, szarej pleśni i werticiliozy. Próg szkodliwości chowacza czterozębnego wynosi 20 sztuk na 3 dni w żółtym naczyniu lub 6 sztuki na 25 roślin.

Chowacz podobnik

Ten gatunek chrząszcza pojawia się na plantacjach w okresie tworzenia pąków kwiatowych. Osobniki dorosłe charakteryzują się długością ciała 2,5-3 mm, czarną barwą, szarą szczeciną i jasnym paskiem na przedpleczu.

Chowacz podobnik, fot. farmer.pl

Po odbyciu żeru uzupełniającego samice wygryzają otwory w łuszczynach i składają do każdego z nich jedno jajo. Po nieco ponad tygodniu wylęga się z niego biała larwa o długości 4-5 mm. Żywi się ona nasionami i jest w stanie zniszczyć do 5 sztuk. Następnie wygryza się na zewnętrz i przepoczwarza się w glebie. Samo żerowanie larwy nie generuje raczej poważnych strat, ale w uszkodzonych łuszczynach składa jaja dużo bardziej szkodliwy pryszczarek kapustnik. Ponadto takie uszkodzenie ułatwia gnicie nasion i porażenie szarą pleśnią, a także może przyczyniać się do wczesnego osypywania. Próg szkodliwości chowacza podobnika wynosi 1 sztuka na 1 roślinie.

Chowacz galasówek

Jako jedyny spośród chowaczy wykształca dwa szczepy – wiosenny i letni. Stadium szkodliwym jest larwa. Osobniki dorosłe mają długość 2,5-3 mm i są barwy brunatnej, bez połysku. Szczep wiosenny uznawany jest za mniej szkodliwy i pojawia się na przełomie marca i kwietnia, kiedy to samice składają jaja na szyjce korzeniowej. Z kolei szczep letni pojawia się późnym latem na młodych roślinach i także składa jaja na szyjce korzeniowej. Larwy szczepu wiosennego przepoczwarzają się po około 10 tygodniach, a te ze szczepu letniego żerują w korzeniach rzepaku przez całą zimę. Z zewnętrz można je wykryć dzięki charakterystycznym naroślom na korzeniach – galasom – nieco podobnym do objawów kiły kapusty.

Objawy żerowania larw chowacza galasówka, fot. farmer.pl

Larwy są białe, rogalikowato zagięte i mają długość około 5 mm. Silne uszkodzenie korzeni spowodowane długotrwałym żerowaniem larw pochodzących z pokolenia letniego może powodować problemy z zimowaniem rzepaku, a także sprzyja rozwojowi suchej zgnilizny i zgnilizny twardzikowej. Młode osobniki dorosłe pojawiające się na przełomie maja i czerwca żerują na liściach rzepaku i mogą powodować znaczące zmniejszenie powierzchni asymilacyjnej. Próg szkodliwości chowacza czterozębnego wynosi 2-3 sztuki na 3 dni w żółtym naczyniu.