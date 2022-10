Przełom października i listopada to okres kojarzony najczęściej z intensywnymi zabiegami ochrony w pszenicy ozimej – głównie herbicydowymi (rzadziej fungicydowymi).

Najważniejszym zadaniem po siewie pszenicy ozimej jest zapewnienie jej odpowiednich warunków do wzrostu i rozwoju. Związane jest to z ograniczeniem występowania głównie tzw. chwastów zimujących, które ze względu na swoją biologię wykazują się bardzo dużą konkurencyjnością względem rośliny uprawnej. Niezwalczone jesienią potrafią w okresie wiosennym bardzo intensywnie się rozrosnąć, powodując utrudnienia w zbiorze oraz przyczyniając się do znacznych strat w plonie ziarna.

Chwasty zimujące – niechciani „towarzysze” pszenicy ozimej

Najczęściej na plantacji pojawiają się te same gatunki chwastów (w mniejszym bądź w większym nasileniu), które występowały w latach poprzednich. Z gatunków jednoliściennych możemy spodziewać się występowania miotły zbożowej czy wyczyńca polnego oraz coraz częściej stokłos (np. płonnej czy żytniej). Natomiast z gatunków dwuliściennych bodziszka drobnego, chabra bławatka, maku polnego, przytulii czepnej, fiołka polnego, gwiazdnicy pospolitej, tobołków polnych, tasznika pospolitego, samosiewów rzepaku, stulichy psiej czy rumianowatych (np. maruny bezwonnej). Wymienione gatunki chwastów stanowią tak naprawdę bardzo istotne zagrożenie dla plantacji pszenicy ozimej i nierzadko mogą być dużym problemem dla plantatora w szczególności kiedy zaczynają wschodzić pod koniec listopada czy nawet na początku grudnia. Dotyczy to głównie dwóch gatunków: miotły zbożowej i przytulii czepnej.

Jaki termin jest najlepszy?

Jak się domyślamy, odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i jednoznaczna. Wszystko zależy od występującego na danym polu zachwaszczenia (obejmującego poszczególne gatunki, jak również ich liczebność na jednostce powierzchni) oraz warunków pogodowych (sprzyjających bądź niesprzyjających). Pamiętajmy jednak, że dobrze dobrany termin aplikacji jesiennej oraz herbicyd do występujących na danym polu chwastów przekłada się na ich skuteczne zniszczenie, co oczywiście warunkuje lepsze przezimowanie oraz intensywniejszy wzrost i rozwój pszenicy ozimej w okresie wiosennym. Z reguły plantatorzy dążą do wykonania zabiegu herbicydowego najlepiej jednym preparatem, który skutecznie ograniczy występowanie głównie gatunków dominujących, np. miotły zbożowej czy (i) przytulii czepnej, a niejako przy okazji i chwastów towarzyszących, np. gwiazdnicy pospolitej, tobołków polnych czy tasznika pospolitego, występujących w tym okresie w oziminie. Takie podejście ma oczywiście głównie uzasadnienie ekonomiczne, które w obecnych czasach stanowi podstawę działań związanych z wykonywaniem zabiegów ochrony roślin, w tym herbicydowych.

W ochronie plantacji pszenicy ozimej (po jej wschodach) można wyróżnić trzy najczęściej stosowane terminy aplikacji, związane z fazami wzrostu pszenicy ozimej, jak i samych chwastów, które powinny znajdować się w tzw. fazie juwenalnej, czyli młodocianej. Pierwszy termin obejmuje fazę liścieni do 3 liści właściwych (BBCH 10-13). Drugi okres związany jest z fazą rozpoczynającą się od 4-5 liścia do początku krzewienia (BBCH 14/15-21). Natomiast trzeci termin określany jest mianem późnojesiennego czy wręcz wczesnozimowego i obejmuje fazę pełni czy czasami końca krzewienia lub moment do pojawienia się pierwszych krótkotrwale występujących ujemnych temperatur przy gruncie, nieprzekraczających -3°C, najczęściej oscylujących jednak w przedziale 0-3°C.

Najczęściej wybierany termin to… faza liścieni do 3 liści właściwych (BBCH 10-13)

Jedną z najstarszych i nadal chętnie wykorzystywaną przez plantatorów w tym terminie s.cz. jest pendimetalina (np. Activus 400 SC, Pendigan Strong 400 SC), która w maksymalnej zalecanej dawce skutecznie ogranicza miotłę zbożową oraz niektóre chwasty dwuliścienne, tj. gwiazdnicę pospolitą, jasnoty, przytulię czepną, marunę bezwonną, niezapominajkę polną, tasznik pospolity i tobołki polne. Pendimetalina najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów do fazy 1-2 liści właściwych. Kolejna s.cz. to flufenacet (np. Glosset SC, Glosset 600 SC, Vulcanus), który jest polecany do zwalczania dominujących chwastów jednoliściennych, jak miotła zbożowa i wyczyniec polny oraz dwuliściennych, głównie przytulii czepnej i przetacznika perskiego będących w fazie juwenalnej. Następna s.cz. to prosulfokarb (np. Amstaf 800 EC, Baset 800 EC, Boxer 800 EC, Krum 800), który może być stosowany również w terminie powschodowym pszenicy ozimej (BBCH 10-13) do zwalczania miotły zbożowej oraz przytulii czepnej, gwiazdnicy pospolitej, jasnoty purpurowej czy przetaczników.

Oprócz wymienionych pojedynczych s.cz. herbicydów bardzo dobre rezultaty w zwalczaniu szeregu chwastów jednoliściennych, jak i dwuliściennych uzyskuje się, wykorzystując do tego celu fabrycznie gotowe mieszanki kilku s.cz. Takim przykładem może być duet diflufenikan + flufenacet (np. Arnold, Bat 600 SC, Battle Delta 600 SC, Carthago SC, Łucznik, Naceto SC, Nucleus 600 SC). Mieszanina tych dwóch s.cz. może być stosowana od fazy liścieni do nawet 4. liścia pszenicy ozimej. Skutecznie ogranicza miotłę zbożową oraz wyczyńca polnego. Ponadto bardzo dobrze radzi sobie z przytulią czepną, bodziszkiem drobnym, fiołkiem polnym, gwiazdnicą pospolitą, makiem polnym, jasnotami, przetacznikami, rumianowatymi, tasznikiem pospolitym i tobołkami polnymi. Zbliżone spektrum działania ma również kolejna mieszanina, tj. diflufenikan + prosulfokarb (np. Boxer Evo EC, Jura EC), która w sposób zadowalający zwalcza takie chwasty, jak: miotła zbożowa, wyczyniec polny, gwiazdnica pospolita, fiołek polny, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity. Kolejna mieszanina zwierająca diflufenikan oraz dodatkowo pendimetalinę (np. Cayman Pro 440 SC, Ordango Pro 440 SC) skutecznie ogranicza miotłę zbożową oraz większość chwastów dwuliściennych tzw. zbożowych, tj. fiołek polny, gwiazdnicę pospolitą, jasnoty, przetaczniki, mak polny, przytulię czepną, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity i tobołki polne. Kolejny gotowy duet składający się z takich s.cz. jak: flufenacet + metrybuzyna (np. Afi-Ekspert 56 WG, Coliseum, CP Helge 56 WG, Erast Plus 56 WG, Exmet Plus 56 WG, Expert Met 56 WG, Expose 56 WG, Flauzyna 56 WG, Metrafen 56 WG, Twin-Go) w stopniu zadowalającym ogranicza takie gatunki chwastów, jak: miotła zbożowa, bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, rumian polny, tasznik pospolity.

Fabryczna mieszanina tym razem trzech s.cz.: diflufenikan + flufenacet + metrybuzyna (np. Bacara Trio 516 SC) może być stosowana do ograniczania miotły zbożowej oraz bodziszka porozcinanego, chabra bławatka, fiołka polnego, gwiazdnicy pospolitej, jasnot, maruny bezwonnej, maku polnego, przytulii czepnej, przetaczników, rumianu polnego, rumianku pospolitego, samosiewów rzepaku, tasznika pospolitego i tobołków polnych. I następne gotowe trio składające się z takich s.cz., jak: chlorotoluron + diflufenikan + pendimetalina (np. Trinity 590 SC). Mieszanka ta może być aplikowana jedynie w bardzo krótkim przedziale czasowym, a mianowicie w fazie BBCH 12-14 pszenicy ozimej. Skutecznie ogranicza takie gatunki, jak: miotła zbożowa, wiechlina roczna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, niezapominajka polna, maruna bezwonna, rumianek pospolity, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity i tobołki polne.

Później nie oznacza, że mniej skutecznie!

Wykonanie zabiegów herbicydowych w późniejszym terminie może być związane np. z późno zasianą pszenica ozimą lub wysianą terminowo, lecz z różnych powodów (zależnych czy niezależnych od plantatora) nieodchwaszczoną w terminie wczesnojesiennym. Ponadto możemy mieć do czynienia jeszcze z jednym przypadkiem, a mianowicie celowo przesuniętym w czasie zabiegiem, który plantator zaplanował z pewnym wyprzedzeniem i zamierza go wykonać w określonym terminie, w którym wystąpią sprzyjające ku temu warunki np. ekonomiczno-logistyczne.

Niewątpliwą zaletą późniejszych terminów aplikacji herbicydów jest to, że chwasty mają najczęściej wykształcone już kilka liści, dzięki czemu rozpoznanie ich co do gatunku nie stanowi już tak dużego problemu. W związku z tym możliwy jest dobór odpowiedniego herbicydu, który skutecznie zwalczy problematyczne chwasty dominujące, a przy okazji ograniczy występowanie chwastów tzw. towarzyszących.

Poniżej kilka przykładów s.cz. stosowanych pojedynczo, w duetach czy w trio, które można stosować w pszenicy ozimej do fazy początku, pełni czy nawet końca krzewienia.

Beflubutamid (np. BeFlex 500 SC), który może być stosowany w bardzo szerokim przedziale czasowym, tj. od fazy liścieni do fazy pełni krzewienia pszenicy ozimej (BBCH 10-25). Beflubutamid wykorzystywany jest głównie do zwalczania miotły zbożowej oraz fiołka polnego i samosiewów rzepaku. Przy okazji zwalcza jeszcze gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, przetacznika perskiego i tasznika pospolitego.

Klodinafop + pinoksaden (np. Traxos 50 EC) – duet ten może być stosowany w pszenicy ozimej w fazie BBCH 12-21, do późnego zwalczania jedynie chwastów jednoliściennych, głównie miotły zbożowej i wyczyńca polnego.

Chlorotoluron + diflufenikan (np. Dyplomata 600 SC, Snajper 600 SC) – mieszanina tych dwóch s.cz. może być stosowana w fazie BBCH 10-29 pszenicy ozimej i skutecznie ogranicza miotłę zbożową oraz niektóre chwasty dwuliścienne: bodziszka drobnego, dymnicę pospolitą, fiołek polny, gwiazdnicę pospolitą, jasnoty, marunę bezwonną, przetacznik polny, przytulię czepną, rumianek pospolity, tasznik pospolity.

Flufenacet + pikolinafen (np. Pontos) – duet ten może być stosowany aż do końca wegetacji jesiennej pszenicy ozimej. Ogranicza miotłę zbożową oraz niektóre chwasty dwuliścienne, jak: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, przetacznik perski, rumianek pospolity, przytulia czepna, samosiewy rzepaku i tasznik pospolity.

Mezosulfuron metylowy + tienkarbazon metylu (np. Incelo + adiuwant Biopower) – gotowa, dwuskładnikowa mieszanina, którą można stosować w pszenicy ozimej aż do końca wegetacji jesiennej (BBCH 13-32). Skutecznie ogranicza miotłę zbożową, wyczyńca polnego, wiechlinę roczną i życice. Ponadto bardzo dobrze eliminuje gwiazdnicę pospolitą, mak polny, marunę bezwonną, niezapominajkę polną, przytulię czepną, rumianek polny, samosiewy rzepaku i tasznika pospolitego.

Propoksykarbazon sodowy + mezosulfuron metylowy (np. Monolith 11,25 WG) – mieszanina dwóch s.cz., którą należy stosować łącznie z adiuwantem Biopower, również do późnej jesieni w pszenicy ozimej w fazie BBCH 21-32. Duet ten jest bardzo skuteczny w ograniczaniu chwastów jednoliściennych, tj. miotły zbożowej, wyczyńca polnego, stokłosy żytniej, stokłosy płonnej oraz życicy trwałej. Ponadto mieszanina ta w sposób zadowalający zwalcza gwiazdnicę pospolitą, marunę bezwonną, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznika pospolitego i tobołki polne.

Diflufenikan + florasulam + penoksulam (np. Bizon, Legion, Viper) – gotowa fabrycznie mieszanina tych trzech s.cz., zalecana jest do ochrony plantacji pszenicy ozimej w fazie BBCH 11-23. Trio to skutecznie zwalcza miotłę zbożową oraz niektóre chwasty dwuliścienne, jak: chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, mak polny, maruna bezwonna, przetaczniki, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

Diflufenikan + mezosulfuron metylowy + jodosulfuron metylosodowy (np. Alister Grande 190 OD) – trio to również jest polecane do stosowania aż do fazy pełni krzewienia pszenicy ozimej. Skutecznie zwalcza miotłę zbożową, bodziszka drobnego, dymnicę pospolitą, fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, mak polny, marunę bezwonną, niezapominajkę polną, przetaczniki, przytulię czepną, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulichę psią, tasznika pospolitego i tobołki polne.

Florasulam + metsulfuron metylowy + tribenuron metylowy (np. Fundamentum 700 WG) – te trzy s.cz. mogą być stosowane w bardzo późnej fazie pszenicy ozimej (BBCH 21-39). Trio to zwalcza skutecznie jedynie gatunki dwuliścienne, tj. jasnoty, dymnicę pospolitą, ostrożeń polny, rumianek pospolity, marunę bezwonną, mak polny, chabra bławatka, gwiazdnicę pospolitą, przytulię czepną, tasznik pospolity, tobołki polne, samosiewy rzepaku czy niezapominajkę polną.

Zdążyć przed zimą, czyli bardzo późne zwalczanie miotły, wyczyńca i niektórych dwuliściennych

Największe zagrożenie podczas spowolnionej wegetacji czy wręcz spoczynku zimowego może stanowić miotła zbożowa, wyczyniec polny i niektóre chwasty dwuliścienne. W tym problematycznym dla pszenicy ozimej oraz plantatora okresie mamy do dyspozycji tylko jedną skuteczną s.cz., a mianowicie chlorotoluron (np. DicuRex Flo 500 SC, Lentipur Flo 500 SC czy Toluron 700 SC). Zaletą jej jest możliwość aplikacji nawet w temperaturze -3°C, ale pod warunkiem, że na polu nie ma jeszcze okrywy śnieżnej. Jednak zdecydowanie lepiej działa na miotłę zbożową czy wyczyńca polnego w temperaturze ok. 1-2°C. Natomiast powyżej 2°C chlorotoluron wykazuje skuteczne działanie w odniesieniu do chabra bławatka, gwiazdnicy pospolitej, jasnoty różowej, rumianu polnego, tasznika pospolitego i tobołków polnych.

Odrębnym zagadnieniem jest problem bardzo późnego zwalczania tylko chwastów jednoliściennych, głównie miotły zbożowej, wyczyńca polnego i czasami dodatkowo wiechliny rocznej. Plantator tak naprawdę do dyspozycji ma jedną s.cz., czyli pinoksaden (np. Addar 50 EC, Aron 50 EC, Axial 50 EC, Axel R 50 EC, Fraxial 50 EC, Koxia 50 EC, Paella 50 EC, Paxio 50 EC, Piksoden 50 EC, Pinoxy 50 EC, Rapino 50 EC). Substancja ta skutecznie ogranicza miotłę zbożową, wyczyńca polnego oraz wiechlinę roczną, nawet w bardzo zaawansowanych fazach rozwojowych i do tego w bardzo niskiej temperaturze powietrza, wynoszącej zaledwie 1-2°C. Oczywiście, jeżeli temperatura będzie wyższa, to działanie pinoksadenu będzie zdecydowanie szybsze, a tym samym bardziej skuteczne.