Chwościk buraka jest jedną z najgroźniejszych chorób zagrażających tej uprawie. Jednocześnie na przestrzeni lat choroba ta stała się bardziej agresywna i jednocześnie inwazyjna w stosunku do buraka cukrowego. Od efektywności zwalczania zależy często opłacalność uprawy.

Chwościk buraka jest coraz bardziej odporny na fungicydy. Rozwiązaniem wydaje się być implementacja do zabiegów miedzi

Straty gospodarcze wynikające z silnej infekcji są bardzo dotkliwe i w skrajnych sytuacjach mogą doprowadzić do całkowitego braku opłacalności uprawy

Warunki dla dynamicznego rozwoju chwościka lada moment

Chwościk buraka cukrowego to jedno z największych zagrożeń przed jakimi co roku stawiać muszą czoło plantatorzy. Od skuteczności zwalczania tej choroby w bardzo dużej mierze zależy finalny plon buraka, a sama skuteczność jest składową kilku elementów, a zwłaszcza optymalnego terminu aplikacji i w pełni optymalnego doboru substancji aktywnych.

W zasadzie spełnione mamy już niemal wszystkie warunki do dynamicznego rozwoju chwościka. Po opadach deszczu, które przeszły w ciągu ostatnich dni przez niemal cały kraj, wzrosła wilgotność powietrza. Chwilowo pojawiło się co prawda ochłodzenie, ale prognozy są zgodne co do tego, że już w kolejnym tygodniu będziemy mieli ponownie do czynienia z upałami, które lokalnie będą okraszane burzami. Tak więc obok odpowiedniej wilgotności powietrza wystąpi drugi czynnik sprzyjający rozwojowi chwościka (temperatury w ciągu dnia powyżej 25 ºC oraz w nocy powyżej 15-16 ºC).

Najpierw faza utajona

Choroba rozwija się najpierw w fazie utajonej - zanim zauważymy objawy na liściach może minąć nawet około dwóch tygodni od infekcji. Zauważalne na liściach zewnętrzne objawy infekcji świadczą już o silnym postępowaniu choroby. Początkowo zaobserwujemy na liściach niewielkie plamki brunatnej barwy. Te pojawiają się najpierw na starszych liściach, by później opanować młodsze części rośliny. W przypadku dynamicznej infekcji i braku ochrony stosunkowo szybko liście, gdzie wspomniane plamki wystąpiły w pierwszej kolejności, będą zasychać. Oczywiście burak cukrowy traci wówczas ogromną część powierzchni asymilacyjnej.

Jeśli chodzi o szacunki dotyczące wpływu na plonowanie to te są zgodne co do jednego - straty w przypadku zaniechania ochrony (lub bardzo niskiej skuteczności zabiegu) sięgać mogą nawet około 50% potencjalnego plonu. Dodatkowo zmniejsza się polaryzacja.

Aby uprzedzić silne objawy chwościka na liściach warto posłużyć się jako rośliną wskaźnikową burakiem ćwikłowym. Na siostrzanej roślinie choroba ta bowiem występuje również, dodatkowo objawy są w zasadzie identyczne. Niemniej na burakach ćwikłowych chwościk występuje nawet około tydzień wcześniej.

Coraz więcej odporności

W ochronie przed chwościkiem wykorzystuje się najczęściej kilka substancji aktywnych - zwłaszcza z grupy triazoli oraz strobiluryn. Podawana jest również fenpropidyna.

Niestety coraz częściej słyszy się o budowaniu coraz to bardziej rozbudowanych odporności chwościka na poszczególne substancje aktywne. Mamy już nawet do czynienia z odpornością krzyżową. Dlatego w istocie bezsensowne jest podawanie preparatów opartych o np. dwa triazole - skuteczność może być znikoma. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest aplikacja produktów z przynajmniej dwóch grup chemicznych. A najlepiej jest podać nawet trzy substancje z różnych grup i dodatkowo miedź, która dostępna jest na rynku pod różnymi nazwami handlowymi.

Szczególnie warta uwagi jest miedź systemiczna (heptaglukonian miedzi), która działa w roślinie - jak sama nazwa wskazuje - systemicznie (a nie powierzchniowo jak najczęściej stosowane do tej pory formy miedzi). Dodatek miedzi systemicznej pozwala na znaczne zwiększenie skuteczności zabiegu - wobec niej nie zostały jak dotąd wytworzone zjawiska odporności. Przy aplikacji różnych grup chemicznych wraz z miedzią można także niejednokrotnie minimalnie obniżyć dawki fungicydów - oprócz wzmocnienia działania ukierunkowanego na zwalczenie chwościka (dzięki implementacji wspomnianej miedzi) uzyskamy także efekt synergii substancji aktywnych.

Miedź, adiuwant i odpowiedni dobór substancji

Mamy różne warianty ochrony przed chwościkiem - tak jak jednak wspominaliśmy bazują one głównie na trzech grupach chemicznych. Poniżej zamieszczamy kilka możliwości łączenia substancji aktywnych w zwalczaniu chwościka:

fenpropidyna 325g + difenokonazol 125g

fenpropidyna 300g + difenokonazol 100g + azoksystrobina 150g

difenokonazol 125g + tebukonazol 200g + azoksystrobina 150g

mefentriflukonazol 105g + fenpropidyna 300g + azoksystrobina 150g

tetrakonazol 100g +azoksystrobina 150g + fenpropidyna 300g

difenokonazol 125g + azoksystrobina 150g

W każdym z powyższych wariantów substancje aktywne połączone są tak, by jak najlepiej przeciwdziałać zjawisku odporności - pochodzą z różnych grup chemicznych. Niemniej dodatek miedzi jest nie tylko wskazany w każdym z rozwiązań, ale wręcz rekomendowany. Dodatkowo niezbędny jest adiuwant - zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę, że zabiegi na chwościka wykonywane są w stosunkowo trudnych warunkach (wysokie temperatury oraz nagrzanie roślin). Koniecznie zwracajmy także uwagę na temperaturę wody - bardzo zimna woda potęguje stres na roślinach, które są przecież mocno ogrzane już poprzez sam stopień nasłonecznienia.