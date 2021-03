CIECH rozpoczął produkcję „nowego” glifosatu

Jak poinformowała firma, w zakładzie w Nowej Sarzynie uruchomiono produkcję pierwszej partii nowego środka ochrony roślin, bazującego na glifosacie. Produkowany on będzie w technologii BGT „Better Glyphosate Technology”.

Prace nad uruchomieniem linii produkcyjnej nowego produktu trwały od kilku miesięcy. Spółka planuje wyprodukować w tym roku kilkaset tysięcy litrów nowego preparatu.

Technologia BGT pozwala ona na utrzymanie dotychczasowej skuteczności produktów na bazie glifosatu przy obniżeniu o połowę dawki substancji aktywnej na hektar, w porównaniu do istniejących standardów. W lutym 2021 roku spółka zarejestrowała technologię BGT w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o czym pisaliśmy na stronie farmer.pl.

Jak poinformowała firma, w kwietniu pierwsze partie nowego produktu trafią do dystrybutorów i rolników. Wkrótce poznamy także nazwę handlową produktu.

CIECH Sarzyna to pierwsza firma na świecie, która wprowadzi innowacyjną formulację glifosatu – technologię BGT – na skalę przemysłową.

Nowy produkt w początkowej fazie będzie przeznaczony do stosowania na ścierniskach, w uprawie kukurydzy, uprawach sadowniczych oraz terenach nieużytkowanych rolniczo. W kolejnych latach CIECH Sarzyna wprowadzi także produkt oparty o BGT dla innych upraw. Poza granicami kraju środki ochrony roślin bazujące na technologii BGT będą mogły być również stosowane w uprawach na rynkach, na których działa CIECH, gdzie występują m.in. gaje oliwne, winorośl i owoce cytrusowe.

Technologia BGT to innowacyjne połączenie systemu adiuwantów (substancji pomocniczych) i innych dodatków, zapewniające pełną funkcjonalność glifosatu w jednym produkcie. Unikatowe połączenie wszystkich kluczowych składników ułatwia przygotowanie cieczy opryskowej i przyczynia się do zwiększenia jej ilości zatrzymywanej na powierzchni roślin, stwarzając korzystne warunki do wnikania substancji czynnej i przemieszczania jej do miejsca działania.

Dzięki temu, to przełomowe rozwiązanie pozwala na znaczące zmniejszenie dawki glifosatu na hektar, nawet o 50% w porównaniu do produktów konkurencji, bez rezygnacji ze sprawdzonej skuteczności. Produkt zawiera wbudowane zwilżacze oraz siarczan amonu, na ogół dodawane przez użytkowników osobno. Ułatwia to stosowanie produktu, zmniejsza ryzyko pomyłki, a także wpływa na poprawę aspektów ekonomicznych wykonywanego zabiegu. Efektywność technologii BGT potwierdzają liczne badania – przeprowadzone zarówno w warunkach polskich, europejskich, jak i światowych.

Nowa technologia formulacji glifosatu wpisuje się w proponowane założenia programu Komisji Europejskiej „Od pola do stołu” („From Farm to Fork”), który zakłada m.in. obowiązek redukcji zużycia substancji aktywnych w Unii Europejskiej do 2030 roku. Dlatego rozwiązanie zaproponowane przez Grupę CIECH może stanowić najlepszy możliwy kompromis między potrzebami nowoczesnego rolnictwa, a postawami proekologicznymi związanymi z realizacją postanowień Europejskiego Zielonego Ładu.