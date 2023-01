Ciepły styczeń nie tylko rozhartował oziminy czy pobudził do rozwoju chwasty. Istnieje także wysokie ryzyko wzmożonej jak na tę porę roku aktywności grzybów chorobotwórczych. Na co szczególnie musimy zwrócić uwagę? O tym rozmawiamy z prof. Markiem Korbasem z IOR-PIB w Poznaniu w Barczyźnie w czasie regionalnych konferencji Farmera: Kierunek Innowacja.

Zdaniem naukowca, pogoda z jaką teraz mamy do czynienia pobudziła do aktywności patogeny chorobotwórcze.

Rzeczywiście w mojej opinii warunki pogodowe będą mieć bardzo duży wpływ na rozwój sytuacji na wielu plantacjach – ocenia sytuację polową w kontekście stanu fitosanitarnego prof. Korbas.

W tym roku często mamy do czynienia z łanami nadmiernie rozkrzewionymi, dotyczy to głównie jęczmienia ozimego, ale także pszenica ozima siana w terminach wcześniejszych miała dogodne warunki aby tworzyć jesienią kolejne liście a następnie rozkrzewienia. Obecnie rośliny się rozhartowały, a deficyt składników pokarmowych może się powiększać.

Co więcej w łanach nadmiernie zagęszczonych dochodzi do podwyższenia temperatury i wilgotności, a to z kolei czynniki zwiększające ryzyko rozwoju chorób.

Jakie patogeny mogą zagrozić oziminom?

Nadmiernie mogą rozwijać się: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdze a następnie także brunatna plamistość liści. Takie warunki to także większe prawdopodobieństwo rozwoju chorób fuzaryjnych, a także innych patogenów atakujących korzenie i podstawę źdźbła.

Zalecam rolnikom aby pomimo tego, że trwa kalendarzowa zima, poszli na pole, zobaczyli co jest na korzeniach, na pochwach liściowych, na samych liściach. Gdyż im wcześniej wykryją zagrożenie i go zdiagnozują, tym będzie łatwiej podjąć trafną decyzję co do przyszłej wczesnowiosennej ochrony. Z taką wiedzą rolnicy będą mogli się lepiej przygotować i precyzyjnie określić termin zabiegu – radzi podczas konferencji prof. Korbas

