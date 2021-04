Closer dopuszczony do zwalczania mszyc w buraku

- W dniu 12 kwietnia 2021 r. minister rolnictwa wydał na wniosek Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego zezwolenie na stosowanie w uprawie buraka cukrowego w celu zwalczania mszyc środka ochrony roślin Closer – informuje KZPBC. Jego producentem jest firma Corteva Agriscience.

Preparat jako substancję czynną zawiera sulfoksaflor - związek z grupy sulfoksymin. Jest to insektycyd współdziałający z nikotynowymi receptorami acetylocholiny (nAChR) - grupa IRAC 4C.

- Zezwolenie obowiązuje w okresie: od dnia 19 kwietnia 2021 r. do dnia 16 sierpnia 2021 r. – podaje Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego.

Środek należy stosować od fazy rozwinięcia pierwszej pary liści właściwych do fazy dojrzałości technologicznej korzenia (BBCH 12-49) do walki z mszycami.

Maksymalna i zarazem zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania insektycydu to 0,2 l/ha, a zalecana ilość wody: 100-500 l/ha.

Insektycyd ma formę koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania roztworu wodnego (SC), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie środek działa układowo i translaminarnie.

Co ważne ten środek ochrony roślin rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji potraktowanej środkiem, rośliny następcze można siać lub sadzić po upływie 30 dni od ostatniego zabiegu środkiem Closer.