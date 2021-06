Co dalej z glifosatem?

Na ten temat mówi dla redakcji farmer.pl prof. Marek Mrówczyński, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu. Zobacz całą wypowiedź poniżej.

Substancja czynna jaką jest glifosat budzi wiele kontrowersji. Jest ona jednak szeroko wykorzystywana w rolnictwie – od ponad 40 lat i na razie nie ma dla niej żadnego zamiennika. Jak będzie, na pewno będzie miała ona swoją cenę.

Przypominamy, że w grudniu 2019 r. rozpoczęto nowy proces oceny substancji czynnej glifosat na szczeblu Unii Europejskiej. Będzie on trwał około dwóch lat. A obecna rejestracja tej substancji w UE jest ważna do 15 grudnia 2022 r. Czy będzie można go stosować?

- EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) rekomendowała, żeby glifosat zostawić, ale żeby było ograniczenie jego aplikacji. Będzie likwidacja desykacji. Na pewno nie będzie stosowany przed zbiorem i to w całej UE. Będzie możliwość stosowania tylko na ściernisko. Gdyby nie było glifosatu to wróci problem szczególnie perzu właściwego – mówi prof. Marek Mrówczyński.