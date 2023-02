Na razie w ramach interpretacji tzw. obszarów wrażliwych w ramach projektu rozporządzenia o zrównoważonym stosowaniu pestycydów (SUR), który jest forsowany przez Komisję Europejską, cały teren naszego kraju może być tym, gdzie zakazana będzie aplikacja pestycydów. Jest też wiele innych „kruczków”, które mogą dotyczyć „przyszłej ochrony zapylaczy”.

Pisaliśmy już o tym wielokrotnie na łamach farmer.pl My jako pierwsi podejmowaliśmy ten temat, który dotyczy bezpośrednio rolników. Bo zapisów kontrowersyjnych w projekcie rozporządzenia SUR jest znacznie więcej, od też obszarów Natura 2000 po elektroniczną dokumentację ewidencji zabiegów. Więcej na ten temat w artykułach poniżej.

Pestycydów będzie mniej

Bliżej tym ważnym zagadnieniom przyjrzał się podczas 63. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin PIB Krzysztof Kielak – Naczelnik Wydziału Kwarantanny i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas panelu resortu rolnictwa wygłosił wykład pt. Zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin – propozycja nowych przepisów UE. Mówił tam wprost o przepisach, które są podejmowane przez Komisję Europejską. Mówił o ambitnych celach Europejskiego Zielonego Ładu i strategii „Od pola do stołu” od której się wszystko zaczęło, czyli ograniczenie do roku 2030 o 50 proc. stosowanie środków najbardziej niebezpiecznych i ryzyka z tym związanego. Presja różnych środowisk w tej kwestii jest bardzo mocna, chociażby opisywana przez nas inicjatywa Save Bees and Farmers.

I ważnym dla nas w tym kontekście projektowi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin i w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2115. Ma ono zastąpić obowiązującą obecnie dyrektywę 2009/128/WE.

- Jest to o tyle istotne, iż w przypadku dyrektywy państwa członkowskie są zobowiązane do zaimplementowania jej postanowień i przeniesienia ich na grunt prawa krajowego. Oznacza to, że państwa członkowskie mają pewną swobodę w doborze środków służących realizacji celów dyrektywy. Rozporządzenie to zupełnie inna sytuacja. Rozporządzenie obowiązuje w sposób bezpośredni we wszystkich państwach członkowskich – wyjaśnił dyrektor Kielak.

Jak to wygląda pod względem proceduralnym? - Komisja Europejska przedstawiła projekt, który został skierowany równolegle do Parlamentu Europejskiego, jak i również do Rady. Prace nad projektem zostały zapoczątkowane w Radzie za prezydencji czeskiej. Obecnie jesteśmy w trakcie sprawowania prezydencji przez Szwecję, a kolejna będzie prezydencja hiszpańska. W tym momencie jesteśmy na etapie pierwszej analizy dokumentu. Analiza ta nie została jeszcze zakończona. Nie było do tej pory żadnych podsumowań i przygotowywanych kolejnych wersji projektu. Więc będę mówił o projekcie, który został położony na stole przez KE – powiedział dalej Krzysztof Kielak.

Podkreślał, że stanowisko polskiego rządu w tej sprawie jest zdecydowanie negatywne i uwzględnia konsultacje ze środowiskiem rolniczym. Jakie zastrzeżenia są widoczne w projekcie rozporządzenia? Przede wszystkim zagrożenie dla utrzymania poziomu produkcji rolnej, ale też dla bezpieczeństwa żywnościowego i uzależnienia od importu żywności.

Podał, co widać na poniższych slajdach, dwa wskaźniki które bazują na statystyce sprzedaży środków ochrony roślin, a okresem referencyjnym są lata: 2015, 2016 i 2017.

Zauważył w tym pewien „haczyk”., w tych latach referencyjnych, a więc odniesienia do wyznaczonego celu redukcji.

- Państwa członkowskie, takie jak nasz kraj, gdzie zużycie środków ochrony roślin na hektar jest niższe od średniej europejskiej, nie mogą się pochwalić tak istotną redukcją historyczną niż państwa, które miały znacznie wyższy poziom startowy. Cała matematyka, która stoi za tymi wskaźnikami, powoduje, że te wartości (..) oscylują wokół 50 proc. – wyjaśnił.

Projekt w obecnym kształcie to całkowity zakaz stosowania środków ochrony roślin na „obszarach wrażliwych”.

- Projekt zakłada całkowity zakaz stosowania środków ochrony roślin, a w tej chwili nie wymyślono jeszcze technologii uprawy, która całkowicie bez środków ochrony roślin by sobie poradziła. Nawet rolnictwo ekologiczne jednak środki ochrony roślin stosuje, o czym trzeba pamiętać, bo nie wszyscy o tym wiedzą – wyjaśnił.

I podał na slajdzie co to są tzw. obszary wrażliwe. Które też odnoszą się do dyrektywy wodnej, a ta z kolei do dyrektywy azotanowej, która odnosi się do obszaru całego kraju.

- I jaka tutaj powinna być interpretacja, że obszar całego kraju będzie strefą chronioną? – pytał Kielak.

Projekt to też obciążenia administracyjne

To prawnie wiążące metodyki Integrowanej Produkcji Rolnej, elektroniczny rejestr, a także obowiązkowe korzystanie z doradztwa. To też jak wymieniał Kielak, szerokie i nieprecyzyjne kompetencje Komisji Europejskiej, a także niejasne obowiązki nakładane na rolników praz państwa członkowskie.

Polska razem z innymi państwami stara się ten projekt zmodyfikować. Póki co udało się 19 grudnia 2022 r. doprowadzić do faktu, że decyzją Rady (UE) zobowiązała KE do przedłożenia analizy uzupełniającej ocenę skutków wniosku dotyczącego rzeczonego projektu rozporządzenia i o zaproponowanie kolejnych działań, w stosownych przypadkach i w zależności od wyników analizy. Co będzie dalej? Czas pokaże.