Głównym elementem środka ochrony roślin, na który zwracamy uwagę, jest substancja czynna. Jednak sama substancja to tylko połowa sukcesu. Na końcowy rezultat zabiegu danym preparatem wpływa także szereg innych czynników.

Na rynku mamy kilka firm (koncernów chemicznych), które wprowadzają innowacje i nowe rozwiązania w ochronie roślin – to m.in. nowe substancje aktywne, ale nie tylko.

Większość firm skupia się na odtwarzaniu rozwiązań wcześniej wprowadzonych przez innowatorów.

Prawa patentowe wygasają zazwyczaj po 10 latach od ich wprowadzenia – po tym okresie substancja czynna staje się dostępna dla wszystkich zainteresowanych producentów i można ją wprowadzać do swojej oferty.

Dlatego też te najpopularniejsze znane są na rynku od wielu lat i dostępne u niemal wszystkich producentów środków ochrony roślin.

Czy skuteczność wszystkich preparatów opartych na danej substancji będzie taka sama?

Na to ostatnie pytanie musimy odpowiedzieć: w żadnym wypadku. Na składową skuteczności wpływa szereg innych czynników.

Substancje wspomagające decydują o skuteczności substancji

Często rozróżniamy produkty z segmentu środków ochrony roślin na oryginały i generyki. Te pierwsze są zazwyczaj droższe (choć nie jest to regułą). Produkt oryginalny – bazujący na wprowadzonej przez producenta nowej substancji aktywnej – to suma wielu etapów procesu wdrażania. Zanim nowa substancja zostanie wprowadzona na rynek, musi przejść szereg testów. Po jej wyselekcjonowaniu poprzez liczne badania dobierana jest optymalna formulacja, w tym nośniki, a także substancje wspomagające – surfaktanty, synergetyki, sejfnery. Czasem wbudowany w produkt zostaje również adiuwant. Te wszystkie elementy odpowiadają za chociażby sposób działania, np. wgłębny, okres wchłania do tkanek, odporność na spłukiwanie. Dlatego też wspomnieliśmy o tym, że substancja zto tylko pół sukcesu. W zasadzie jedno odchylenie – np. inna forma użytkowa – przy tych samych pozostałych elementach produktów na bazie tej samej substancji może powodować znaczące różnice w działaniu preparatów (...).