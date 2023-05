Zobacz galerię

Aplikacja w terminie T-2 skupia się na ochronie środkowej i górnej partii łanu, w tym rozwijającego się kłosa. To także moment, w którym możemy jeszcze dokarmiać rośliny. Jak podejść do tematu łączenia ochrony i dokarmiania?

Z

abieg T-2 wykonywany jest co do zasady w okolicach BBCH 37. Jednakże nie jest to reguła. Tak naprawdę decyzję o terminie aplikacji podejmujemy w oparciu o warunki pogodowe i rozwój rośliny. W niektórych sezonach T-2 jest jednocześnie ostatnim zabiegiem – wówczas dobrze jest go nieco opóźnić i zmieścić się w okienku pomiędzy wyrzuceniem liścia flagowego a kłoszeniem. Jak jednak wygląda kwestia mieszania różnych gam produktowych z T-2? Zazwyczaj przejazd opryskiwaczem staramy się wykorzystać jak najbardziej efektywnie, dlatego też w jednym zabiegu oprócz ochrony chcemy redukować stres i jednocześnie dokarmiać rośliny. Musimy jednak zawsze pamiętać, że chociaż tank miks jest rozwiązaniem niezwykle praktycznym, to do sprawy podejść trzeba indywidualnie.

Zwróćmy uwagę, że w okresie liścia flagowego bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o makroelementy odgrywają azot, siarka i magnez (np. mocznik + siedmiowodny siarczan magnezu). Nie pomijamy także mikroelementów – tutaj ważne są m.in. mangan, cynk oraz miedź. Jednocześnie możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami stresów – cieplnym, związanych z deficytami wody, ale także spowodowanych bezpośrednio aplikacjami ochronnymi.

Mocznik w T-2

W przypadku pszenic jakościowych w okresie schyłkowym liścia flagowego oraz na początku kłoszenia podaje się także, jeśli warunki na to pozwalają, tzw. dawkę na kłos. Azot podany w tym okresie bezpośrednio wpływa na jakość i objętość ziarna. Niemniej, aby spełnił on swoją rolę, musi być podany w optymalnym terminie, a po zabiegu powinna sprzyjać pogoda – roślina musi być jak najdłużej utrzymana w stanie „zieloności”.

Nie ma przeciwwskazań do stosowania mocznika, jeśli tylko zabieg jest wykonywany w odpowiedniej fazie rozwojowej zbóż i etykieta produktów używanych do zabiegu nie zabrania łączenia z tym nawozem. Co istotne – dawkowanie mocznika (stężenie) powinno być niższe w T-2 niż w pierwszych zabiegach (T-1, regulacja). O ile pod koniec krzewienia stężenie mocznika może wynosić nawet 18 proc., to już podczas końcówki strzelania w źdźbło mówi się maksymalnie o 10 proc. Zalecenia wspominają, że podczas kłoszenia z kolei stężenie powinno wynosić 5-6 proc. Przy aplikacji T-2 w BBCH 37 możemy ustalać stężenie mocznika w mieszaninie zbiornikowej na 7-8 proc. W praktyce więc przy wydatku cieczy roboczej na poziomie 200 l/ha oznacza to dawkę 16 kg mocznika. Przygotowując mieszaninę z mocznikiem, pamiętajmy o tym, że w gwałtowny sposób schładza on ciecz roboczą. Powinien być więc dodawany do zbiornika po siarczanie magnezu. Ważne są także warunki pogodowe. Najlepiej takie dokarmianie przeprowadzić w pochmurne dni, wieczorem lub późnym popołudniem, przy pełnym turgorze tkanek liści.

Siarczan magnezu zabezpiecza przed poparzeniami

W drugim zabiegu możemy podać roślinom siedmiowodny siarczan magnezu. Zazwyczaj w dawce 5-7 kg/ha. Pamiętajmy, że podczas zabiegów T-1 siarczanu magnezu możemy podać nieco więcej, natomiast już przy T-2 zaleca się stężenie na poziomie ok. 3 proc. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby stosować siarczan magnezu jednocześnie z ochroną fungicydową, tym niemniej należy pamiętać o prawidłowej kolejności tworzenia mieszaniny zbiornikowej.

Siarczan magnezu jest w tym wypadku pierwszym po kondycjonerze składnikiem tworzonego tank mixu. W przeciwieństwie do mocznika – rozpuszczając się, podnosi temperaturę cieczy roboczej, co ułatwia i przyspiesza jej powstanie. Dodajmy też, że podanie siedmiowodnego siarczanu magnezu zmniejszy ryzyko poparzenia roślin przez mocznik.

Aminokwasy redukują stresy – warto podać w T-2

Aminokwasy z kolei są wręcz zalecane do stosowania z fungicydami czy dokarmianiem nalistnym. Praktyka wskazuje, że stosowanie aminokwasów minimalizuje stres roślin związany zarówno z warunkami meteorologicznymi, jak i samym podaniem nawozów nalistnych czy pestycydów. Aminokwasy mają bezpośredni wpływ na syntezę białek, a jednocześnie wspomagają wchłanianie i transport dostarczanych mikroelementów. Niezależnie od podania kondycjonera wody zwiększają również przyczepność cieczy i pokrycie liścia (dzięki czemu wspólna aplikacja fungicydów i nawozów nalistnych staje się bardziej efektywna).

Czy można łączyć nawozy i ochronę na kwitnieniu?

Zazwyczaj zabieg T-2 wykonywany jest ok. 3 tygodnie po aplikacji T-1. W związku z tym niekoniecznie wypada on w fazie liścia flagowego. Często też drugi zabieg ochronny jest celowo wykonywany później, gdyż ma być ostatnią aplikacją ochronną. Wówczas może zdarzyć się, że wypada na okres np. kwitnienia. Wtedy sytuacja związana z ochroną i podawaniem nawozów nalistnych jest nieco odmienna.

Pszenica i jęczmień mogą być chronione w czasie kwitnienia. Ba, w przypadku pszenicy nawet zaleca się ochronę w momencie rozpoczęcia fazy kwitnienia. W życie i pszenżycie zabiegów w tym okresie nie wykonujemy. Możemy zatem pryskać pszenicę i jęczmień, ale co możemy podać? Najlepiej tylko fungicydy. Podczas kwitnienia nie zaleca się podawania żadnych nawozów nalistnych w jakimkolwiek zbożu. Jeśli więc T-2 lub T-2 / T-3 wypada podczas kwitnienia, pamiętajmy: tylko w pszenicy i jęczmieniu, a jednocześnie podajemy same fungicydy.

Niskie pobranie w wysokich temperaturach

Jednoczesne stosowanie nawozów nalistnych i fungicydów jest wskazane, bo nie tylko chronimy, lecz także wzmacniamy rośliny. Zawsze jednak taka kombinacja musi być przemyślana – dostosowana do fazy rozwojowej, stanu roślin oraz warunków meteorologicznych. Przy bardzo wysokich temperaturach rośliny tracą turgor – naturalnie uruchamiane są procesy obronne zabezpieczające przed wysoką temperaturą, przez co pobranie tak dostarczanych fungicydów, jak i nawozów nalistnych, jest znacznie utrudnione.

Optymalna temperatura powietrza podczas zabiegu to 15-20oC, a wilgotność nie mniej niż 40 proc. (idealna 60-80 proc.). Natomiast temperatura cieczy roboczej w momencie oprysku powinna mieścić się w przedziale 12-20oC.

Czytamy etykiety

Możemy jak najbardziej wykonywać złożone mieszaniny w terminie T-2. Stężenie ich jednak powinno być nieco niższe niż w zabiegu T-1 (jeśli chodzi np. o mocznik czy siarczan magnezu). Ogólnie także wspólna aplikacja kilku nawozów nalistnych powoduje, że dawki poszczególnych składników trzeba nieco zredukować. Pamiętajmy również o tym, by nie łączyć fungicydów w pszenicy i jęczmieniu z dokarmianiem, jeśli zabieg przypada na kwitnienie.

Jednocześnie bardzo ważne jest każdorazowe sprawdzanie etykiet środków ochrony roślin oraz informacji dotyczących podawanych nawozów nalistnych czy biostymulatorów. Co prawda w znacznej większości scenariuszy panować będą ogólne zasady stosowania łącznego, jednakże w niektórych sytuacjach ewentualne zalecenia wskazujące na brak możliwości łączenia w jednym zabiegu będą wskazane właśnie w etykietach.