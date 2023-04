Ochrona okołokwitnieniowa stanowi zwieńczenie całorocznej opieki nad rzepakiem. Jest to zazwyczaj ostatni zabieg ochronny przed zbiorem. Zabieg na opadanie płatka powinien więc zapewnić ochronę już do końca wegetacji. Jakie rozwiązania proponuje nam rynek?

Ostatni zabieg musi zapewnić ochronę nawet na dwa miesiące.

Ochrona okołokwitnieniowa powinna być zbudowana przynajmniej z dwóch substancji aktywnych.

Jakie substancje na płatek?

Które substancje aktywne najlepiej radzą sobie z chorobami groźnymi w okresie okołokwitnieniowym? Z całą pewnością warte uwagi są strobiluryny. Tu mamy do wyboru kilka substancji, w tym popularną azoksystrobinę. Jest ona najtańszą strobiluryną i w zasdazie najbardziej rozwposzechnuioną na rynku. Bardzo dobrymi wynikami w ochronie fungicydowej cechują się również inny strobiluryny, m.in. piraklostrobina oraz dimoksystrobina.

Całkiem dobrze radzą sobie także triazole, wśród nich największą przydatność w zabiegach na płatek ma protiokonazol. Na rynku niedostępny jest już prochloraz, ale wciąż można wykorzystać jego zapasy z w sprzedaży w ubiegłym roku.

Na wczesne zabiegi okołokwitnieniowe

W ofercie BASF znajdziemy m.in. Pictor 400 SC (dimoksystrobina 200g + boskalid 200g). Plusem tego rozwiązania jest m.in. bardzo szerokie okno stosowania - można wykonać aplikację jeszcze w fazie zielonego pąka, jak również w nieco późniejszych okresach kwitnienia. Z jednej strony szybka aplikacja pozwala na zabezpieczenie roślin, zwłaszcza przed zgnilizną twardzikową, która dynamiczny rozwój odnotowuje już w okresie opadania płatków, z drugiej w ścieżkach nie ma tak wysokiego ryzyka ugniatania rzepaku. Niemniej w celu połączenia ochrony fungicydowej z insektycydową (przeciwko szkodnikom łuszczynowym) zabieg z implementacją Pictora można wykonywać również pod koniec kwitnienia. Przyjęło się jednak, że stosując boskalid oraz dimoksystrobinę aplikacja jest wykonywana wcześniej - właśnie od wspomnianej wcześniej fazy zielonego pąka. Dawka Pictora to 0,5 l/ha, a koszt zabiegu waha się w granicach 230 - 260 zł/ha.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku innej propozycji od BASF - Sheperd (boskalid 150g + piraklostrobina 250g). Produkt może być podawany już od fazy zielonego pąka do pełni kwitnienia w dawce 0,8 - 1l/ha. Jeśli chodzi o oferty cenowe dla tego rozwiązania to oscylują one w przedziale 240 - 275 zł/ha przy pełnej dawce.

Zwróćmy uwagę, że w przypadku rozwiązań proponowanych przez BASF zabieg na płatek wykonywany jest wcześniej - raczej stawia się na zapobieganie, aniżeli interwencję.

Na pełnie kwitnienia

Bayer proponuje m.in. Propulse 250 SE (fluopyram 125g + protiokonazol 125g). Dawka to 1 l/ha. Propulse stosujemy od fazy luźnego kwiatostanu do końca fazy kwitnienia. Koszt zabiegu przy rekomendowanej dawce to 240 - 270 zł/ha.

W ofercie Syngenty znajdziemy produkt Treso (fludioksonil - 500g). Warto zwrócić uwagę, że jest to zupełnie nowe rozwiązanie w rzepaku. Rekomendowana dawka to 0,5 - 0,75 kg/ha. Jeśli chodzi o koszt zabiegu to mieści się on w przedziale 220 - 330 zł/ha (w zależności od przyjętej dawki).

Innvigo z kolei ma w portfolio m.in. produkt Kier 450 SC (azoksystrobina 200g + difenokonazol 125g + tebukonazol 125g). Zgodnie z etykietą powinien być stosowany w rzepaku od momentu pojawienia się pojedynczych pąków kwiatowych do końca fazy kwitnienia. Przy maksymalnej dawce 1l/ha koszt zabiegu oscyluje w granicach 175 - 190 zł/ha.

W oparciu o tebukonazol oraz protiokonazol działa Aspik R 250 EC. Rekomendowana dawka to 1 l/ha - koszt zabiegu wynosi wówczas około 160 zł/ha.

Mieszaniny w oparciu o produkty "solo"

Oczywiście możemy sami skomponować ochronę okołokwitnieniową w oparciu o substancje aktywne “solo”. Możliwych kombinacji jest wiele. Poniżej kilka propozycji.

- protiokonazol + azoksystrobina (np. Protendo 300 EC + Makler 250 SE)

- tebukonazol + azoksystrobina (np. Tarcza Łan Extra 250 EW + Azoksar Super 250 SC)

- protiokonazol + azoksystrobina (np. Pritkon 250 EC + Azoksar Super 250 SC)

- tebukonazol + protiokonazol (np. Tarcza Łan Extra 250 EW + Protendo 300 EC)

Zwróćmy uwagę, że w okresie okołokwitnieniowym w większości rozwiązań pojawiają się strobiluryny. Pamiętajmy przy tym, że zabieg w ostatnich fazach kwitnienia pełnymi dawkami substancji z tej grupy chemicznej może przedłużać wegetację (ze względu na dłuższe utrzymywanie “zieloności” rośliny).

W zabiegach okołokwitnieniowych można jeszcze w tym sezonie zastosować - jak już wspominaliśmy - prochloraz z zakupów z poprzedniego roku. Pojedynczo nie ma on uzasadnienia w zabiegu na płatek, ale już jako partner fungicydowy jest jak najbardziej godny polecenia (chociażby w duecie z azoksystrobiną lub protioknazolem, aczkolwiek najlepiej jako dodatek do kombinacji strobiluryna + triazol).

Nie da się wykonać dobrego zabiegu okołokwitnieniowego w kwocie poniżej 100 zł/ha. Nawet pełna dawka produktów bazujących na azoksystrobinie (litr kosztuje 90 - 120 zł) nie pozwala na pełną, kompleksową ochronę. Biorąc jednak pod uwagę, że zabieg na płatek to ostatnia aplikacja w sezonie, nie ma sensu stosować w tej fazie półśrodków. Tym bardziej że w zależności od terminu zabiegu okres ochronny może obejmować w tej chwili aż 6 - 8 tygodni do samego zbioru.