Zabieg T1 stanowi fundament wiosennej ochrony fungicydowej w zbożach ozimych. W zasadzie nierozwiązane w pierwszym terminie problemy chorobowe na plantacji w znaczny sposób rzutują na możliwości plonotwórcze. Część chorób może być zwalczana tylko w tym terminie.

W poprzednich latach prochloraz stanowił jedną z podstawowych substancji zabiegu T-1 w oziminach.

Wycofanie prochlorazu oznacza konieczność poszukiwania alternatywy w ochronie przed chorobami podstawy źdźbła.

Ekonomiczne rozwiązanie

Do niedawna mieliśmy do dyspozycji prochloraz. Tej wiosny można jeszcze zastosować ww. substancję, ale nie da się już jej zakupić (do wykorzystania tyle zapasy z ubiegłorocznych zakupów).

Substancja ta nie była idealna – oprócz oczywistych zalet miała także i swoje wady. Z jednej strony należała do grupy raczej ekonomicznych rozwiązań, a jednocześnie w dość wysokim stopniu ograniczała choroby podstawy źdźbła, z drugiej jednak na rynku pojawiały się już od kilku sezonów substancje o podobnej lub w niektórych przypadkach nieco wyższej skuteczności w zabiegach wykonywanych w terminie T1.

Biorąc pod uwagę, że prochloraz był jedną z częściej stosowanych substancji – nie tylko w zbożach, ale tu jego zastosowanie było bardzo wysokie – nasuwa się pytanie: co w zamian? Czy możemy zastąpić tę substancję? Odpowiedź jest jak najbardziej pozytywna. Możemy bez większych problemów zastąpić prochloraz nie tracąc absolutnie na skuteczności.

Cyprodynil

Jedną z najbardziej atrakcyjnych substancji czynnych skierowanych do walki z chorobami podstawy źdźbła jest cyprodynil. Działa on wgłębnie, a stosowany może być zarówno profilaktycznie, jak i leczniczo. Cyprodynil jest szybko transportowany wewnątrz ksylemu. Działa zarówno na powierzchni rośliny, jak i w jej wnętrzu (hamuje rozwój patogenu i wzrost grzybni wewnątrz tkanek, jak również na powierzchni liści). Co ważne – cyprodynil radzi sobie dobrze w niskich temperaturach. Jest to szczególnie ważny aspekt podczas pierwszych wiosennych zabiegów fungicydowych, gdzie wahania słupków rtęci są jeszcze dość duże. W oparciu o cyprodynil można skomponować bardzo dobrą kombinację ochronną. Dokładając do technologii fenpropidynę osiągamy wysoką skuteczność w walce z chorobami podstawy źdźbła, jak również z mączniakiem. W celu poszerzenia spektrum ochronnego w zabiegu T1 można dołączyć do cyprodynilu i fenpropidyny także substancję czynną z grupy triazoli.

Protiokonazol

Bardzo wysoką skutecznością w zwalczaniu chorób podstawy źdźbła cechuje się także protiokonazol. Substancja ta zazwyczaj jest stosowana w dawce 100 – 125 g substancji czynnej/ha. Warto jednak dodać, że niższa z tych dawek dotyczy łączenia z innymi substancjami. Niemniej już 100 g protiokonazolu wykazuje wysoki stopień zwalczania zarówno chorób podsuszkowych, jak i typowych infekcji nalistnych. Protiokonazol w zabiegu T1 może być stosowany zarówno z fenpropidyną, jak z całą gamą innych triazoli (np. z tebukonazolem czy metkonazolem).

Ciekawą opcją jest także połączenie cyprodynilu z protiokonazolem. Uzyskamy w takim układzie substancji czynnych bardzo wysoki poziom zwalczania łamliwości źdźbła zbóż. Protiokonazol w takiej kombinacji będzie kontrolował choroby nalistne (septoriozy, rdze), jednakże dla wzmocnienia działania można rozszerzyć taką mieszaninę o dodatek fenpropidyny.

Prochloraz był jednak stosowany nie tylko w zbożach. Substancja ta podawana była także w zabiegach okresu okołokwitnieniowego w rzepaku. W tym przypadku również nie ma obaw o brak zastępstwa. Tym bardziej, że w zabiegach na tzw. „płatek” prochloraz był stosowany zazwyczaj jako partner dla innej substancji.