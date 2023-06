Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwolił na czasowe stosowanie preparatu Coragen 200 SC do zwalczania skośnika buraczaka w uprawie buraka cukrowego. Zezwolenie obowiązuje w okresie od 15 czerwca do 15 września 2023 r.

- W dniu 13 czerwca 2023 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego wydał zezwolenia na stosowanie środka ochrony roślin Coragen 200 SC, w uprawie buraka cukrowego w celu zwalczania skośnika buraczaka – podaje KZPBC.

Jakie dawki stosowania Coragen?

Coragen 200 SC to insektycyd opierający się na chlorantraniliprolu. Jest to związek z grupy antranilowych diamidów, z grupy Grupa IRAC 28.

Maksymalna i jednocześnie zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to: 0,1 l/ha + 0,75% EntoMaxx pH-Premium. Należy go stosować z adiuwantem EntoMaxx pH-Premium w stężeniu 0,75% (tzn. 750 ml preparatu EntoMaxx pH-Premium na 100 litrów wody).

Należy go podawać od fazy początku zakrywania międzyrzędzi do fazy dojrzałości technologicznej korzenia (BBCH 31-49).

Całkowity areał uprawy buraka cukrowego, na którym przewidywane jest stosowanie środka ochrony to 80 000 ha.

Skośnik buraczak – zagrożenie dla upraw

W uzasadnieniu napisano, że przewiduje się iż w roku 2023 r. nastąpi zagrożenie uprawy buraka cukrowego ze strony skośnika buraczaka, który od 2019 r. rozszerzył obszar swego licznego występowania w Europie o tereny Polski.

- Postępująca zmiana klimatu, charakteryzująca się wyższymi temperaturami powietrza w okresie letnim sprzyja namnażaniu i rozwojowi skośnika buraczaka. Wzrost średnich temperatur spowodował, że gradacja szkodnika przekracza próg szkodliwości. Motyl zaczyna składać jaja wczesną wiosną. Po kilku dniach następuje wylęg gąsienic, które rozpoczynają żerowanie w obrębie liści sercowych buraka. Wiosenne pierwsze pokolenie szkodnika jest odpowiedzialne za namnażanie i wysoką liczebność kolejnych pokoleń. Dochodzi do wtórnych infekcji grzybowych, które są głównym powodem strat jakościowych i ilościowych. Gnicie uszkodzonych korzeni wpływa na spadek plonu i obniżenie jego jakości – napisano w uzasadnieniu.

Jak podano, infekcje wtórne wskutek porażenia skośnikiem buraczakiem powodują: gnicie korzeni, straty w plonie dochodzące do 50%, zmniejszenie zawartości cukru w burakach nawet o ponad 50%, kilkukrotnie zwiększenie zawartości niepożądanej glukozy, zwiększenie zawartości melasotworów (potas, sód), trudności z wydobyciem cukru z korzeni buraka (poważne zakłócenia procesu technologicznego). W przypadku silnie porażonych korzeni nie ma możliwości ich przerobu co skutkuje wydłużeniem czasu trwania kampanii przerobu buraków.

Według KZPBC w 2022 r. osiągany plon cukru z hektara był niższy od średniej wieloletniej. Zawartość cukru w burakach była bardzo zróżnicowana w ramach rejonów plantacyjnych. Różnice dochodziły do 6 p.p. W wyniku infekcji wtórnych spowodowanych żerowaniem skośnika buraczaka wystąpiła zgnilizna korzeniowa.

- KZPBC wskazał na brak jakichkolwiek środków chemicznych oraz niechemicznych sposobów do zwalczania skośnika buraczaka. Pomimo stosowania przez rolników metod agrotechnicznych (jest to standard w uprawie buraków cukrowych) zalecanych do ograniczania liczebności innych szkodników, występowanie skośnika buraczaka na plantacjach przekracza próg ekonomicznej szkodliwości, co oznacza, że te metody w przypadku tego szkodnika nie wykazują skuteczności. KZPBC wskazał, iż wiosenne pierwsze pokolenie jest odpowiedzialne za namnażanie i wysoką liczebność kolejnych pokoleń, które w późniejszym okresie powodują znaczne zniszczenia na plantacjach buraków cukrowych – podaje KZPBC.