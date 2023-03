Choć zima była łaskawa dla ozimin i raczej nie notujemy skutków złego przezimowania to nie oznacza, że kondycja zbóż jest idealna. Niestety na części plantacji, szczególnie tam gdzie w zmianowaniu jest duży udział upraw zbożowych widoczne są objawy pałecznicy zbóż i traw. Dostajemy coraz więcej sygnałów, że problem dotyczy wielu regionów w kraju.

Produkcja roślinna • Produkcja zwierzęca • Technologie • Zgłoś się do konkursu!

Innowacyjny Farmer 2023 Produkcja roślinna • Produkcja zwierzęca • Technologie • Zgłoś się do konkursu!

Pałecznica zbóż i traw poraża jęczmień ozimy, pszenicę ozimą, pszenżyto ozime.

Rozwojowi pałecznicy zbóż i traw sprzyja zalegająca okrywa śnieżna, zwłaszcza, jeśli śnieg spadł na niezamarzniętą glebę lub długo utrzymująca się wysoka wilgotność gleby w czasie wyższych zimowych temperatur.

W tym roku rozwojowi choroby mogły sprzyjać także wysokie temperatury notowane w styczniu bieżącego roku.

Place z gorzej rozwijającymi się roślinami

Pałecznica zbóż i traw pojawia się jesienią, jednak objawy charakterystyczne można zobaczyć dopiero wiosną. Obecnie na polach jest to widoczne w postaci pożółkłych, poszarzałych roślin najczęściej rozmieszczonych placowo. Liście najczęściej przylegają do gleby, a mniej porażone źdźbła są wyprostowane sztywne i wąskie. Najbardziej zaatakowane rośliny zamierają.

Po wykopaniu takich roślin warto dokonać dokładnej diagnostyki. Pochwy liściowe z reguły są martwe i po ich odsłonięciu na nich można zaobserwować pomarańczowe lub brunatne sklerocja grzyba wielkości 0,5 do 2mm. Przypominają one ziarnka piasku. One pozostają w glebie i są źródłem infekcji dla nowych przyszłych zasiewów.

Pałecznicę zbóż i traw wywołują grzyby z rodzaju Typhula incarnata, Typhula ishikariensis. Choroba rozwija się już jesienią, kiedy ze sklerotów tworzy się grzybnia, która porażać może młode zasiewy zbóż. Co ważne grzyb może wzrastać w temperaturze poniżej 0 st. C i w warunkach łagodnej długiej zimy, z dużą ilością opadów.

Pałecznica zbóż i traw występuje najczęściej w warunkach podniesionej wilgotności gleby o małej aktywności biologicznej. Wykorzystuje bardzo często osłabienie roślin. Atakuje wszystkie uprawy zbożowe, przy czym największe szkody wyrządza w jęczmieniu ozimym, szczególnie jeśli gatunek ten nadmiernie się rozkrzewił.

Silnie porażona plantacja jęczmienia ozimego pałecznicą zbóż i traw Fot. AK

Ważne aby wspomóc regenerację roślin

Niestety walka z tą chorobą nie jest łatwa. Polega ona na wysiewie dobrze zaprawionego materiału siewnego. Zaprawy zawierające w swym składzie sedaksan posiadają rejetrację w zakresie ograniczania rozwoju tej choroby. Pamiętajmy jednak, że pałecznica to choroba odglebowa stąd zaprawy będą odznaczały się wysoką skutecznością do momentu przylegania zaprawy do ziarniaka.

Wiosną stopniowy wzrost temperatury będzie ograniczał rozwój choroby i wspomagał regenerację roślin. Duże w tym zakresie znaczenie odgrywa nawożenie azotowe a także dalsze zabiegi pielęgnacyjne. Jeśli warunki pogodowe będą sprzyjać rozwojowi roślin, a plantacja nie jest w dużym stopniu porażona z reguły bardzo szybko dochodzi do poprawy kondycji roślin.